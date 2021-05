EXATLON: «Tavo» et Kelvin Renteria sont bouleversés

Telemundo Kelvin Renteria revient dans l’équipe Contendientes lors de la cinquième saison d’Exatlon USA.

Ce n’est un secret pour personne qu’à ce stade de la cinquième saison d’Exatlon United States, non seulement les tensions entre chacun des athlètes commencent à faire surface, leur désir d’atteindre la gloire, mais aussi leurs frustrations quand ils voient que tout devient plus difficile. C’est le cas des concurrents de cet épisode, qui ont traversé une période difficile qui semble ne pas avoir de fin.

Alors que le Team Famosos est resté bien assemblé depuis le début de la compétition le 26 janvier, Team Contendientes, bien qu’il ait connu des moments de triomphe, il y a eu plus de problèmes internes, qui se reflètent à chaque passage des circuits et à chaque défaite vous êtes atteignant un point d’ébullition dans les bleus.

Pourquoi «Tavo» et Kelvin Renteria sont-ils bouleversés?

La situation avec “Tavo” et Kelvin, connus des fans sous le nom de “El Vaquero” d’Exatlon United States, est évidente. Les deux athlètes, qui ont déjà participé à des tranches précédentes de la compétition, ont manifesté leur frustration face à ce que traverse l’équipe bleue et ont élevé la voix face à la situation des concurrents, qui font actuellement face à une série de défaites. Cela nous oblige à examiner et même à repenser les stratégies pour avancer au mieux.

Ne manquez pas cette vidéo, gracieuseté du portail des fans d’Exatlon United States appelé Movies MV, qui raconte en profondeur la situation des deux athlètes, faisant actuellement partie de Team Contendientes en compétition:

DERNIÈRE MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, LES RENFORTS ARRIVENT-ILS?, QUAND LE CONTENU GAGNE-T-IL? LAST MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, ARRIVEZ-VOUS DES RENFORTS?

Un point important que cette vidéo met en évidence est que l’ennui de «El Vaquero» Kelvin Noeh Renteria, et d’Octavio «Tavo» Gonzalez, est dû au déséquilibre évident entre les deux équipes en termes de pourcentages et en termes de femmes. Par exemple, Team Famosos compte trois femmes fortes avec beaucoup d’expérience dans Exatlon United States, dirigées par le trio composé de Norma Palafox, Viviana Michel et Nathalia Sanchez. Tenant compte du fait que les autres s’alignent déjà avec l’équipe.

Du côté de Team Contendientes, la femme avec le plus d’expérience et un palmarès éprouvé de triomphes qui se reflète dans le tableau des pourcentages est Ana Parra, à qui revient toute la charge, tandis que Karime Cabrera et Mirna Alma rejoignent toujours le parfois difficile rythme qui a une compétition de haut niveau comme Exatlon United States.

Mais ce n’est pas tout, les choses devraient devenir encore plus compliquées pour l’équipe Azul, car Cabrera devrait être éliminé prochainement et l’écart entre les deux équipes y deviendra beaucoup plus évident.

En connaissant ces détails, l’ennui de Kelvin et Tavo est un peu plus compris, qui à plusieurs reprises l’ont rendu public, s’assurant qu’ils sont fatigués d’entendre toujours que Team Azul a le même sort, ce qui se traduit par une défaite après une défaite à l’intérieur de Exatlon États-Unis.

De nouveaux renforts pour les équipes devraient être annoncés sous peu, ce qui pourrait donner une nouvelle vie aux prétendants indispensables.

Suivez Exatlon Now Same sur Facebook

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires