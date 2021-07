EXATLON : Un athlète est blessé, qui est-ce ?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Dans seulement quatre semaines, nous rencontrerons l’homme et la femme qui remporteront la victoire en couronnant les vainqueurs de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States. Par conséquent, au fil des jours, les rumeurs et les attentes grandissent également à propos de tout ce qui finit par se produire dans la soi-disant « concurrence la plus féroce sur la planète ».

Depuis la dernière entrée de renforts il y a seulement quelques semaines, le combat est sans quartier, chaque athlète donnant tout pour défendre son équipe dans un combat qui fait rage à la seconde près. On sent déjà que nous nous rapprochons de plus en plus de la grande finale, tant la pression pour atteindre la gloire est évidente chez chacun des athlètes qui restent encore en République dominicaine, théâtre de la compétition sportive.

Un athlète est blessé, qui est-ce ?

Plusieurs portails pour les fans assurent qu’en temps réel, l’un des participants les plus emblématiques de l’équipe Famosos, Jacobo García, se retrouverait gravement blessé et même hors de circulation après une coupure à la main. Selon les portails, cela se produirait lors du dernier combat pour la force, avant la compétition individuelle et il est même suggéré que s’il s’agissait d’une blessure nécessitant une couture, cela la laisserait définitivement en dehors de cette saison, et ce qui est pire , à quelques jours de la grande finale.

Il est important de souligner un facteur important mentionné dans cette vidéo, et c’est qu’après le dernier combat pour la Forteresse, ce qui commencerait serait la bataille individuelle sur le chemin du dernier circuit, et que là, Jacobo García, avec un blessure à la main, ils seraient très difficiles pour être à égalité avec leurs coéquipiers et pouvoir donner la performance à laquelle nous sommes habitués.

Ne manquez pas plus d’informations sur la blessure apparente de Jacobo García :

LA MAIN DE JACOBO EST COUPÉE ET VOUS DEVEZ ALLER DES ÉTATS-UNIS EXATLON DANS LA DERNIÈRE FORTERESSE2021-07-27T15: 54: 55Z

Rappelons que Jacobo García est un visage très familier à Exatlon États-Unis, car il est entré pour la première fois dans la deuxième saison, où il est resté fermement jusqu’à ce qu’il atteigne le circuit final où il a terminé deuxième contre Valeria Sofía “La Rebelde”, qui s’est hissé en vainqueur à l’époque.

Jacobo a aussi une belle histoire parce que son fils Ezra, qu’il a eu avec l’ancienne participante d’Exatlon États-Unis, Dayleen Santana, est né alors qu’il était en compétition, et nous sommes sûrs que de la République Dominicaine, le “Tarzan”, comme il est surnommé, il veut rentrer à la maison avec ce trophée tant attendu pour lui, mais surtout pour cette belle famille qu’il a bâtie avec un amour qui a commencé dans les arènes féroces de la compétition sportive.

Mais s’il y a quelque chose qui caractérise “Tarzan” et c’est qu’il ne se laisse pas vaincre face à l’adversité, alors quoi qu’il lui arrive, il le surmontera et il pourra atteindre chacun de ses objectifs au sein d’Exatlon États-Unis.

Des jours de grande émotion

Ce n’est un secret pour personne que l’étape d’Exatlon États-Unis dont nous assistons à l’écran est probablement la plus excitante, puisque chaque mouvement que font les athlètes pourrait sceller définitivement leur destin, à chaque fois plus proche de connaître le triomphe d’une compétition qui a devenu emblématique à la télévision de langue espagnole aux États-Unis.

