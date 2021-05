EXATLON: Un renfort arrive-t-il pour sauver les concurrents?

Telemundo Andoni García faisait partie de l’équipe Contendientes lors de la 2e saison d’Exatlon USA

La cinquième saison du programme Exatlon United States a été, sans aucun doute, en proie à différentes controverses allant des expulsions, d’innombrables blessures, des pièces de théâtre douteuses et des moments de drame personnel qui ont rendu cet épisode unique.

Les concurrents: une histoire de défaites

L’équipe qui a pris le pire dans la cinquième édition d’Exatlon United States est depuis le début, la bleue. Les concurrents ont commencé la longue série de blessures, ont eu l’expulsion brutale de Denisse Novoa pour rupture de contrat et depuis lors, il semble qu’ils n’aient pas trouvé l’endroit où ils peuvent battre l’équipe Famosos, qui à ce stade semble imparable face à une éventuelle finition peinte.

En plus de cela, la situation des Bleus s’annonce critique avec deux de leurs athlètes les plus forts voués à s’éliminer, ce sont Ana Parra et Mirna Alma, dont l’annulation du duel pour la permanence du dimanche 16 mai les a sauvés une éventuelle élimination et laissant les concurrents avec une seule femme dans leurs rangs.

Un renfort arrive-t-il pour sauver les concurrents?

Mais apparemment, Telemundo a écouté les plaintes du public et des fans d’Exatlon United States, car cette semaine prochaine, à partir du 17 mai, deux renforts arriveront, un par équipe, ce qui changera apparemment le panorama que nous avons vu jusqu’à présent dans le compétence.

Le renfort des concurrents n’est ni plus ni moins qu’Andoni García. Un visage reconnu et largement connu comme l’un des athlètes les plus talentueux de l’histoire de la compétition. En plus de l’avoir vu dans le «Tournoi des saisons», de la quatrième édition, Andoni a atteint le dernier épisode de la deuxième tranche de la compétition, lorsque «La Rebelde» Valeria Sofía Rodriguez a été couronnée vainqueur.

García a non seulement fait une très bonne impression auprès des fans pour ses prouesses sportives et son allure physique, le mannequin espagnol de 32 ans, qui est récemment devenu le père de son premier enfant, a également conquis le cœur de tout le monde avec son sourire sincère et bon. . En repetidas veces durante la segunda temporada, Andoni aseguró que veía Exatlon Estados Unidos más que como un triunfo deportivo, como un trampolín para futuras oportunidades en televisión, pero en el camino se enamoró de los circuitos, y lo demostró en las arenas siendo uno de les meilleurs.

Eh bien maintenant, il était temps de relever à nouveau les Bleus, qui n’ont pas vu la lumière depuis plusieurs semaines, aller consécutivement à des duels pour la permanence, ce qui a représenté un coup dur à l’estime de soi qui pourrait se traduire par plus de défaites, mais, comme nous sommes habitués à, à Exatlon Etats-Unis, tout peut changer d’un moment à l’autre. Nous sommes sûrs que cette arrivée de “Superman” Andoni García sera très bien accueillie dans les rangs bleus, car elle leur donnera un autre air et un nouveau souffle sur le chemin de la grande finale de la compétition, qui cette fois en couronnera deux. les athlètes.

Bienvenue, Champion!

