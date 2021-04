EXATLON USA: Demande aux portes? Ce que nous savons

Telemundo Pourquoi avez-vous supprimé Olimpia Villalobos de “Exatlón Estados Unidos 3”?

La cinquième saison d’Exatlon United States n’échappe pas à une polémique constante qui à ce stade l’engage depuis des semaines. Il y a d’abord eu les nombreuses blessures parmi les athlètes, puis une expulsion brutale et plusieurs suspensions dont on sait peu de choses, le possible retour des athlètes expulsés et maintenant, le journal argentin InfoBae, rapporte qu’il pourrait y avoir un procès aux portes pour un très délicat qui remet le programme de concours dans les gros titres pour les mauvaises raisons.

La nouvelle a d’abord été révélée par les journalistes Javier Ceriani et Elisa Beristain sur leur émission YouTube Chisme No Like, où ils ont assuré que l’ancien participant du concours, membre de la Team Famosos, Olimpia Villalobos, aurait été victime de harcèlement par l’un des producteurs de l’émission de téléréalité, allant jusqu’à indiquer que l’athlète n’avait pas rompu le silence en raison d’un strict contrat de confidentialité qui l’empêchait de présenter son cas jusqu’à récemment.

Ceriani a également fait preuve de force en veillant à ce que l’on ne sache pas si ladite poursuite serait déposée contre la production d’Exatlon United States, ou Telemundo.

Largement connue des fans du programme de compétition, Olimpia Villalobos reste dans les mémoires comme l’un des meilleurs athlètes qui a traversé les arènes de la République dominicaine dans le cadre d’Exatlon United States. Athlète mexicaine primée, elle se consacre à la trentaine au saut à la perche. La jeune fille a porté le drapeau de son pays natal dans de nombreuses compétitions nationales et internationales et a été nutritionniste pour des équipes sportives.

Pendant son temps dans la compétition, Villalobos faisait partie de l’équipe Famosos, où elle a impressionné par ses prouesses sportives, sa force et sa vitesse, jusqu’à ce qu’elle subisse une blessure grave qui l’a amenée à être hospitalisée pendant plusieurs semaines dans une clinique de la zone de soins intensifs. . Olimpia souffrait d’une grave maladie pulmonaire qui a provoqué un épanchement pleural. Une situation que, curieusement, l’athlète Melanie Sinquimani a également vécue lors de la quatrième saison du programme de compétition.

L’une de ses dernières participations à la compétition a eu lieu dans le soi-disant «tournoi de saison», qui a eu lieu alors que l’équipe Contendientes était maintenue en stricte quarantaine face à une épidémie de COVID-19. Ici Olimpia est revenue pour donner de son mieux dans les arènes, et bien qu’elle n’ait pas triomphé, l’expérience a été appréciée, ceci selon le message qu’elle a publié sur son compte Instagram accompagné d’une photo:

Le “tournoi de la saison” a pris fin ❤️ Merci beaucoup à @exatlonestadosunidos et @telemundo pour l’invitation 🤩 J’ai passé une semaine INCROYABLE sur les circuits 🔴 J’aurais aimé passer plus de temps, rattraper et me battre à un meilleur niveau comme tout le monde les téléspectateurs le méritent ❤️ J’avoue que j’ai faim de plus 😍 mais cette mini expérience me laisse GRATIS et avec une grande satisfaction!

Je prends de nouveaux amis et de merveilleux souvenirs, je l’ai beaucoup apprécié, j’ai ri et je me suis beaucoup amusé 🤣 Je l’ai vécu d’une manière très différente MERCI LES AMIS… Je t’aime GRAND 🔵🔴!

À ma famille, à mes amis et à vous tous qui nous voyez à la maison MERCI 🙏🏼 pour le soutien, pour les acclamations, pour être au pied du canyon en criant notre nom … parce que nous sommes tous #exatlonestadosunidos et bien sûr nous sont tous … #teamfamosos 🙌🏼