EXATLON USA est de retour, quand commence-t-il ?

La compétition la plus féroce de la planète, Exatlon United States, revient à Telemundo avec une nouvelle saison passionnante qui débutera le mardi 11 janvier à 19 h / 6 h. Avec toute l’adrénaline et le drame qui la distinguent, la nouvelle édition de la compétition sportive n°1 sur Hispanic TV sera plus rigoureuse que jamais avec de nouveaux défis plus excitants, des circuits impressionnants et des obstacles nocturnes qui mettront à l’épreuve les capacités physiques et mentales de une nouvelle génération de héros qui feront partie de la Famous Team (Red Team) et de la Contending Team (Blue Team).

Alors qu’ils donnent tout dans leur quête de victoire, les téléspectateurs apprendront leurs histoires personnelles, leurs sacrifices et leur détermination. L’émission aux heures de grande écoute pour toute la famille mettra en vedette le retour de Frederik Oldenburg en tant qu’animateur et de Marisela « Chelly » Cantú en tant que présentatrice sportive, qui sera chargée d’apporter toute l’excitation dans chaque épisode de deux heures. Bientôt, Telemundo annoncera la nouvelle génération de Rouges et Bleus qui arrivera dans les arènes d’Exatlon.

Au retour d’Exatlon États-Unis, Ronald Day, président du divertissement et du contenu pour Telemundo a ajouté : « Nous sommes prêts à commencer la nouvelle année avec une saison innovante et passionnante d’athlètes d’un autre niveau qui ne manquera pas d’impressionner les téléspectateurs de tous âges… Outre les nouveaux circuits et obstacles étonnants, les téléspectateurs seront témoins de tout le drame et de l’émotion de chacun des athlètes que nous dévoilerons bientôt.

Frederik Oldenburg et Chelly Cantú retournent sur les sables de la République dominicaine

Dans ce qui sera la sixième saison d’Exatlon États-Unis, les voix qui infecteront le public avec toute l’excitation et l’adrénaline seront à nouveau le journaliste Frederik Oldenburg et la commentatrice sportive et athlète Chelly Cantú.

Oldenburg a rejoint en tant qu’hôte d’Exatlon États-Unis dans la cinquième saison, et s’est distingué par sa participation réussie à de nombreux programmes sur le réseau Telemundo. Un apasionado por los deportes y jugador del fútbol ha colaborado en programas deportivos de la cadena, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA de Rusia, Juegos Olímpicos Rio 2016, Super Bowl, Copa América, Copa Confederaciones, English Premier League y The Open Championship, entre autres.

Chelly Cantú, quant à elle, est l’un des visages les plus reconnus de la réalité depuis qu’elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à remporter la compétition sportive dans le monde. L’ancienne gymnaste olympique qui a représenté son Mexique natal aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin s’est jointe en tant que présentatrice sportive à Exatlón États-Unis pour offrir au public des interviews approfondies des participants à la compétition sportive.

Les athlètes des saisons précédentes reviennent-ils?

Beaucoup de choses ont été dites dans différents portails spécialisés pour les fans sur un éventuel retour d’athlètes des saisons précédentes, et bien que l’on ignore encore ces ajouts à la liste des athlètes pour la sixième saison d’Exatlon États-Unis, la première annonce officielle qu’il indiquerait que ce ne serait pas le cas et que dans le sixième volet qui s’apprête à débuter, ce serait entièrement avec de nouveaux athlètes.

