EXATLON USA : Filtrer la liste des participants

Tous les détails sont en train d’être peaufinés pour la sixième saison de « La compétition la plus féroce de la planète ». Il s’agit d’Exatlon États-Unis, l’émission de téléréalité sportive que le réseau Telemundo diffuse depuis 2018 et qui serait apparemment déjà sur le point de revenir en 2022.

Si bien todavía no conocemos fecha de inicio, ya los portales de fanáticos, casi siempre con información certera sobre el exitoso programa de competencias, empiezan a revelar informaciones sobre lo que será la sexta temporada luego de una quinta entrega histórica en donde, por primera vez un homme et une femme; (Jeyvier Cintrón et Norma Palafox) ont été couronnés vainqueurs.

Bref, les moteurs chauffent déjà et comme à son habitude, Telemundo aligne les moindres détails en faveur, comme chaque début d’année, de la reprise de ce 2022 qui s’apprête à débuter avec une nouvelle saison d’Exatlon États-Unis, pleine d’infarctus. circuits, beaucoup d’excitation et d’adrénaline, et surtout, des qualités athlétiques et stratégiques dont chaque participant fait preuve pour réussir.

Avez-vous filtré la liste des participants à la sixième saison d’EXATLON USA ?

La vérité est qu’à l’approche d’une nouvelle saison d’Exatlon États-Unis et pendant que cela se produit, l’actualité ne s’est pas arrêtée. À tel point que même officieusement, les listes de ceux qui seraient les prochains athlètes à traverser les sables féroces de la République dominicaine, où se déroule la passionnante bataille sportive, ont commencé à être filtrées.

Le portail spécialisé dans toutes les informations les plus pertinentes des différentes saisons d’Exatlon United States JacoJRx2, a révélé officieusement quels athlètes rejoindraient la compétition à la recherche d’un « rematch ». Autrement dit, des athlètes des éditions précédentes qui mesureront une nouvelle fois leurs forces à la recherche d’une nouvelle opportunité pour atteindre la gloire.

Contendientes (équipe bleue)

Dans l’équipe bleue (Contendientes), l’un des athlètes qui se joindrait serait Isaiah Vidal, que nous avons vu pour la première fois dans la saison quatre. Isaiah a été caractérisé comme l’un des athlètes les plus complets de l’histoire d’Exatlon aux États-Unis. Ses prouesses athlétiques optimales étaient directement proportionnelles à toute la controverse qu’il a générée à l’époque pour ses prétendues frictions avec le reste des participants. D’après cette vidéo, que vous verrez ci-dessous, « El Tiburon » de la deuxième saison s’ajouterait également.

Quant aux femmes, après l’expulsion de Denisse Novoa « La Pantera », elles indiquent ici qu’elle pourrait être l’une de celles qui reviennent, et même Jasmine Ibarra, l’une des athlètes les plus aimées et les plus fortes de l’histoire d’Exatlon.

Famosos (célébrités)

Le nom dont on continue de parler est « The Tampa Machine », Mack Roesch. Qu’il n’a pas cessé de publier les détails d’Exatlon États-Unis. Un autre nom serait les boxeurs Jorge Masvidal, ou même Joel.

Pour les femmes, pourraient revenir « La reine bolivienne » Jennifer Salinas, de la saison 1, la femme la plus médiatique d’Exatlon États-Unis, et la bien-aimée « Maquinita » d’Exatlon États-Unis, Shaila Pérez.

Bien que cette information ne soit pas confirmée, elle est très intéressante et donne un aperçu de ce à quoi on pourrait s’attendre dans le prochain volet du concours.

