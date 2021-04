EXATLON USA: La grossesse de Diana Avilés et Chuy Almada

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, motivateur et prétendant et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

Après cinq saisons ininterrompues, le programme de compétition Telemundo, Exatlon United States, crée déjà ses «athlètes du futur», car à mesure que chacun des concurrents des différentes tranches commence à faire de la famille, petit à petit il s’en va. «Génération Exatlon» avec les enfants de ces guerriers, qui vont bientôt visionner des vidéos de leurs parents triomphant dans les sables de la République Dominicaine, dans le cadre de la compétition la plus féroce de la planète.

Les «bébés Exatlon»

Commençons par le cher « Le Seigneur des Anneaux » Tommy Ramos. Qui au milieu de la quatrième saison du programme de compétition, où il concourrait à nouveau en tant que l’un des participants choisis par le public, a dû s’absenter plusieurs jours pour assister à l’arrivée de sa plus petite princesse, qui s’appelle Kamila Victoria Et elle est la sœur cadette de la charmante Valeria Victoria, qui enchante constamment tous les adeptes de Tommy avec ses occurrences sur les réseaux sociaux.

Aussi le participant de l’équipe Contendientes, qui est revenu dans le célèbre « Tournoi des saisons » qui s’est déroulé lors de la quatrième édition, alors que les participants se remettaient du COVID-19, était Andoni García, qui, lors de l’accouchement, est parti pour la République dominicaine avec le intention de conquérir à nouveau vos rêves au sein de la compétition.

Fernando Lozada, de l’équipe Famosos la saison précédente, est également devenu récemment le père d’un beau petit garçon nommé Leandro, qu’il a eu avec sa femme Triana Lion. Lozada partage constamment toutes ses nouvelles aventures de papa avec ses millions de followers sur les réseaux sociaux.

Dans le train des petits « Exatloneros », il est rejoint par Ezra, le petit de l’original « Tarzan » Jacobo García, et sa fiancée Dayleen Santana, qui à tout moment nous donneront la surprise d’avoir déjà reçu le petit champion .

Comment se passe la grossesse de Diana Avilés et Chuy Almada?

A toute cette expérience de paternité s’ajoute «El Toro» de Team Contendientes. Il s’agit de Chuy Almada, participant de la première saison où le désormais commentateur sportif Chelly Cantú a été couronné vainqueur, qui a récemment annoncé la bonne nouvelle qu’avec sa femme, Diana Avilés, il deviendra le père de ce qu’il s’appelle lui-même. » Un Torito « , car ils ont récemment partagé que ce serait un homme.

«… Nous nous sentons très heureux et bénis de cette nouvelle… nous aurons un taureau, un autre Chuyito Almada dans la famille. WOW! Je vais être papa !! Je jure que je donnerai tout pour être le meilleur père du monde .. Je mettrai tout de moi! Incroyable que quelque chose d’aussi petit et sans vous savoir remplisse tant notre ÂME 💙😍 «

Bien que Chuy et Diana aient pris les choses très calmement depuis qu’ils attendent un bébé, ils n’ont pas arrêté de faire les activités qui leur plaisent le plus, comme aller sur la côte mexicaine pour faire une pause et profiter en famille. Lors de leur dernière escapade, le couple en a profité pour prendre une photo au soleil où l’on peut voir le ventre grandissant – et adorable – de la fille.

Félicitations à tous!

