EXATLON USA : La saison 6 est-elle déjà confirmée ?

Telemundo EXATLON : La photo de Denisse Novoa enfant qui touche tout le monde

Depuis sa création il y a quelques années, le programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est devenu, presque instantanément, un favori du public aux États-Unis, qui l’a rapidement placé aux premières places de préférence, grâce à son fort impact des compétitions, des millions d’émotions et d’adrénaline qui, cinq éditions plus tard, continuent de captiver tout le monde sur l’écran de télévision.

À ce stade de la cinquième saison, le public commence à s’interroger sur la prochaine édition, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin, mais contrairement aux saisons précédentes, cela ne serait toujours pas entièrement confirmé. Puisqu’on ne sait pas si cette nouvelle saison débuterait en 2021, ou au premier trimestre 2022, car Telemundo n’a pas fait d’annonce formelle à ce sujet.

Le portail des fans sur YouTube, Movies Mv, a publié une vidéo intéressante où ils abordent ce point, et ils assurent qu’un de leurs followers, une importante source d’informations liée à Exatlon États-Unis, a assuré avec un commentaire que, le présentateur d’Exatlon Au Mexique, Antonio Rosique aurait confirmé une date possible pour la nouvelle saison de ladite livraison, elle est donc encore inconnue dans le cas des Etats-Unis.

Dans Movies Mv, ils indiquent qu’il ne serait pas déraisonnable de penser à une sixième saison pour le milieu ou la fin de cette année, voire début 2022, compte tenu des jeux olympiques d’été que Telemundo diffusera. Ne manquez pas la vidéo ici avec des informations détaillées sur ce sujet important :

21-05-2021

C’est-à-dire que les plans futurs du concours ne sont pas encore connus et les informations qu’ils partagent dans cette vidéo sont basées sur des modèles que la production du concours a suivis au cours des saisons précédentes, dont l’idée sera toujours de satisfaire le besoin de le public de vivre constamment toute l’adrénaline qui montre une compétition aussi extrême.

A ce sujet, nous avons déjà contacté nos sources sur Telemundo pour connaître officiellement une éventuelle nouvelle saison d’Exatlon United States et quand nous aurons plus d’informations nous partagerons.

Une saison marquée par la polémique

La cinquième saison d’Exatlon United States n’a pas échappé à la polémique que l’on croyait avoir écartée dans la quatrième tranche. Les innombrables blessures, les ruptures de contrats qui ont entraîné des pénalités et des expulsions brutales, voire des frictions entre équipes qui sont à l’origine de prétendues fractures internes. Allez que la course pour l’homme et la femme qui se relèveront avec la victoire, a été très difficile et presque historique, dans une édition qui ne ressemble à aucune autre que nous ayons vue.

Exatlon États-Unis continue dans une étape cruciale, où chaque coup et mouvement de ces guerriers pourraient sceller leur destin au sein d’une compétition à la hauteur de son surnom, est « la plus féroce de la planète », et celle qui distribue le plus de prix, avec plus d’un million de dollars au total, de nombreuses récompenses et bien plus encore. Du lundi au vendredi sur Telemundo à 19h / 18h central, avec des dimanches d’élimination spéciaux, qui deviennent de plus en plus tendus et émotionnels, pleins d’adieux difficiles qui ont fait pleurer plus d’un.

