EXATLON USA : Quel est le jeu pour La Fortaleza ?

Bien qu’aujourd’hui la téléréalité sportive à succès diffusée par Telemundo, Exatlon États-Unis, soit en pause de la saison et se prépare à sortir bientôt une nouvelle édition qui sera sûrement un autre succès, il convient de rappeler toutes les émotions, l’adrénaline et l’inégalable démonstrations athlétiques qui ont lieu dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète ».

Qu’est-ce qu’Exatlon France ?

Tout d’abord, rafraîchissons-nous un peu la mémoire et comprenons le sens de cette compétition de haut niveau. Selon le site Web Exatlon United States, il s’agit « d’un format de réalité sportive dans lequel deux équipes de concurrents et d’athlètes en bonne forme physique, y compris des olympiens, des footballeurs et/ou des célébrités ayant des compétences sportives s’affrontent dans des lieux de défi spécialement construits.

Comment les candidats d’Exatlon États-Unis sont-ils choisis ?

Les candidats d’Exatlon USA sont choisis après avoir démontré leur expertise dans certains tests sportifs et de fitness. Pendant Exatlon, les athlètes s’affrontent dans des parkours très difficiles pour performer au plus haut niveau. Chaque participant vise à gagner les compétitions de ces parkours qui testent leur puissance, leurs sports et leurs habiletés motrices et restent compétitifs tout au long du spectacle, ce qui mène à l’objectif principal ; soyez le champion Exatlon des États-Unis et soulevez ainsi le trophée tant convoité et recevez les 200 000 $ en espèces.

Quel est le jeu pour La Fortaleza ?

Il est important de souligner quelque chose, Exatlon États-Unis ne consiste pas seulement en une récompense finale. Pendant la compétition, les athlètes concourent pour différents prix individuels et par équipe, qui profiteront soit aux rouges (Famous Team) soit aux bleus (Contending Team).

L’un de ces prix qui est peut-être parmi les plus appréciés est celui qu’ils obtiennent dans le soi-disant « Jeu pour La Fortaleza » et pour le comprendre, nous devons savoir où les athlètes vivront pendant leur séjour à Exatlon États-Unis.

Dans la compétition, depuis sa création, il y a deux lieux de vie où chaque équipe séjournera. Il y a « La cabane », c’est un endroit au milieu de la jungle, avec un confort minimal, sans ventilation, et de l’autre côté se trouve la confortable Forteresse ; une luxueuse demeure avec piscine et toutes les commodités nécessaires pour que les participants puissent se reposer et reprendre des forces avant une autre journée de circuits.

Esto nos lleva a explicar el significado e importancia del Juego por La Fortaleza, en este, que usualmente se lleva a cabo en el circuito que decida la producción esa semana, ambos equipos darán todo por ganar una semana disfrutando de todas las comodidades de esta elegante maison. Ces dernières saisons, en plus de profiter du lieu, les participants disposaient à certaines occasions des outils nécessaires pour pratiquer et ainsi affiner les compétences face aux combats, puisque l’importance d’avancer dans Exatlon États-Unis est directement proportionnelle aux réalisations que sont atteints semaine par semaine.

