EXATLON USA : Qui a été éliminé le 1er août ?

Il ne reste que trois semaines avant la fin de la cinquième saison d’Exatlon USA. Une saison au cours de laquelle nous avons vécu toutes sortes de situations uniques et le public est allé de pair avec chacun de ces guerriers vivant des événements sans précédent qui resteront dans l’histoire de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo.

Renforts : Entrée par sortie

Ce n’est un secret pour personne que le dernier lot de renforts arrivés à la compétition la seule chose qui a été faite est d’arriver, de repartir. Depuis qu’ils ont rejoint les rangs des équipes, célèbres et concurrents, nous ne savons pas si c’est le moment où ils sont arrivés lorsque le niveau requis est beaucoup plus élevé, la pression ou quoi, mais aucun n’a pu suivre le rythme le rythme de la compétition extrême et la meilleure preuve, c’est qu’ils ont dû partir un à un.

La journée du 1er août dans les sables de la République dominicaine n’a pas fait exception. La clôture de la semaine 27 a commencé par un message fort de Frederik Oldenburg, annonçant que dans seulement trois semaines le vainqueur final du concours sera connu et accessoirement que les bracelets de vitesse seraient dans les jeux, et accessoirement, cette fois les Famosos ont utilisé leur avantage et a décidé de geler Andoni García, des Concurrents, pour des raisons évidentes, à ce niveau, il reste l’un des participants les plus forts.

Le circuit a commencé avec la victoire d’Horacio Gutierrez, puis Norma a égalé le tableau d’affichage dans un duel dominé par les Famosos dès le premier instant. des renforts qui ont atteint différents stades de la compétition, mais qui se battent aujourd’hui pour atteindre les derniers maillons de cette croisade pour atteindre un maximum de gloire.

Après une lutte acharnée entre les deux messieurs, le rêve a pris fin pour Luis Carpizo, qui depuis qu’il a mis le pied dans les arènes a connu une étape cahoteuse qui se termine aujourd’hui sans beaucoup d’avantages accumulés, à quelques semaines de cette édition particulièrement difficile et surtout longue. , arriver à une fin.

À partir du lundi 2 août, la semaine commence avec 7 célèbres et 7 concurrents, plaçant les deux équipes sur un pied d’égalité pour la première fois dans la dernière ligne droite d’une édition en proie à de nombreuses blessures, expulsées et sanctionnées, mais avec de nombreuses crises cardiaques. compétitions, des athlètes de haut niveau et toute l’excitation à laquelle Exatlon États-Unis nous a habitués, qui après presque 7 mois, se rapproche déjà du résultat attendu et où n’importe lequel des athlètes qui continuent dans les arènes aujourd’hui, il pourrait enfin gagner le long -un triomphe attendu, celui qui allait non seulement changer sa carrière pour toujours, mais sa vie en étant couronné, après tant de sacrifices, en tant que vainqueur de la soi-disant « concours le plus féroce de la planète ».

