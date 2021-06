EXATLON USA : Semaine sans femmes fortes dans la Team Famosos

Telemundo Viviana Michel fait partie de l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Parmi tant de situations difficiles et inédites qui se sont développées au cours de la cinquième saison du programme de compétition Exatlon États-Unis, il y en a une bien particulière qui n’a pas diminué depuis le début de cet opus le 26 janvier, les blessures. Depuis que la cinquième saison a ouvert ses jours, de nombreux athlètes ont subi des coups durs dans des circuits complets, ce qui les a amenés à se reposer pendant des semaines et, dans certains cas, à abandonner le rêve d’être couronné vainqueur ou vainqueur de l’appel ” Fiercest concurrence sur la planète.

Mais déjà face à la semaine 21 d’une édition particulièrement riche, l’épuisement des athlètes commence à se faire sentir, se traduisant par la nouvelle vague de blessures, qui cette semaine à venir sera particulièrement ressentie par les rouges, comme deux de leurs plus fortes volontés. se remettre de certains coups qu’ils ont subis sur « le champ de bataille » de cette lutte sportive.

Quand on dit “femmes fortes” de la Team Famosos, il est plus que clair que nous entendons la footballeuse Norma Palafox et “la chasseuse” Viviana Michel, deux des athlètes les plus constantes, qui ont été obligées de ralentir pour récupérer. dans une étape décidément cruciale où tout commence à suivre le cours de la grande finale, où nous rencontrerons l’homme et la femme vainqueurs.

Les blessés à Exatlon Etats-Unis semaine 21

Allez, la cinquième saison a été difficile. Juste au moment où l’on pensait que le train de blessures aurait ralenti son rythme écrasant, tout indique qu’il n’en est pas ainsi et les sables féroces de la République dominicaine commencent à ressentir les effets de la fatigue avec une file croissante d’athlètes battus, qui doivent reste pour pouvoir continuer face à l’aboutissement de cette lutte acharnée pour la gloire.

Le portail des fans de Movies MV a publié une vidéo très intéressante où ils abordent non seulement la situation de Norma Palafox et Viviana Michel, mais aussi la liste des athlètes actuellement blessés. Chose qui inquiète surtout en ce moment qui se passe, à l’approche des huitièmes de finale.

Parmi les blessés de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis en semaine 21, il y a bien sûr Viviana et Norma, qui auront apparemment encore plusieurs jours de repos assis sur le banc, apparemment Andoni García a un fort malaise dans le dos qui ne lui permet pas de continuer plus longtemps dans la compétition, ce qui, comme prévu, génère beaucoup de polémique parmi les fans qui disent qu’il se repose sur le chemin de la grande finale.

Selon Movies MV, Horacio Gutierrez rejoindrait également la ligne des blessures des prétendants, et Wilmarie Negrón continuerait avec l’inconfort laissé par sa blessure d’il y a plusieurs jours.

Pour cette raison, les femmes auront une semaine difficile avec Nathalia Sánchez et Dania Aguillón pour l’équipe Famosos, et comme toujours, Ana Parra et Mirna Almada pour l’équipe Contendientes, portant le poids des bleus. Il ne fait aucun doute qu’à mesure que nous avançons dans Exatlon États-Unis, les émotions sont fortes.

