EXATLON : Vous vous préparez pour la saison six ?

Bien qu’il y ait seulement quelques mois la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, ce n’est un secret pour personne que les fans du monde entier de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » attendent une nouvelle saison, avec tous les circuits d’excitation, d’adrénaline et de crise cardiaque auxquels nous sommes tous habitués.

Une cinquième saison assez controversée

Ce n’est un secret pour personne que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis a été particulièrement riche en émotions différentes et en événements sans précédent, à commencer par le fait qu’elle a été l’une des plus longues de l’histoire de la réalité, où des situations qui ne s’étaient pas produites auparavant ont été à commencer par les suspensions et les expulsions de différents athlètes pour avoir prétendument rompu le contrat.

À cela, nous devons ajouter de nouveaux circuits, différentes mécaniques et un groupe important d’athlètes des éditions précédentes qui sont venus en République dominicaine avec le rêve d’avoir à nouveau la possibilité d’atteindre la gloire et de soulever ce trophée que seuls quelques-uns ont. .

En plus de cela, la cinquième saison a également présenté un nouveau présentateur. Le journaliste vénézuélien Frederik Oldenburg a été chargé de diriger la compétition pendant les semaines qu’elle était à l’antenne, transmettant toute l’émotion dans chacun des circuits, qu’il a imprégné de son énergie et de son expertise en la matière.

Vous vous échauffez pour la saison six ?

C’est Frederik Oldenburg lui-même qui a donné des indications qu’une prochaine saison d’Exatlon États-Unis se prépare déjà avec une photo qu’il a publiée sur son profil Instagram, où on le voit accompagné de plusieurs athlètes de la cinquième saison déjà alors qu’ils étaient en route. pour la grande finale, où Norma Palafox et Jeyvier Cintrón ont été déclarés les tout nouveaux vainqueurs.

Pour accompagner la belle image, Frederik Oldenburg a écrit ce qui suit :

« Se souvenir de cet incroyable groupe d’athlètes, de merveilleux êtres humains !!! Cette photo a été prise avec 3 semaines pour aller !!! Les athlètes manquent bien sûr et tous ceux qui ne sont pas sur la photo un énorme câlin, toutes bêtes de la cinquième saison !!! chauffer les moteurs !!! » dit Frederik Oldenburg.

Les réactions à ce texte ont été rapides, à commencer par sa collègue reporter et première lauréate d’Exatlon États-Unis, Marisella « Chelly » Cantú : « Bisous tout le monde !!! Merci pour tout @fredefutbol un plaisir d’être votre collègue 💪🏽 de continuer à lui donner du mal… ..🙌🏽 «

Le vainqueur de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis a également envoyé un message à Frederik : « Vous êtes une classe à part d’être humain. On t’aime! » et Eric Alejandro, un visage bien connu et bien-aimé dans les sables, lui a dit ceci : « Un gros câlin à vous pour le grand être humain que vous êtes et votre dévouement jour après jour. Vous avez pris le surnom de Showtime à un autre niveau avec le « What Time Is It! »

Bien sûr, un message comme celui-ci a excité tous ceux qui suivent avec ferveur la compétition, qui sont déjà enthousiasmés par un éventuel et éventuel retour d’Exatlon États-Unis sur les écrans de télévision.

