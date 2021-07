EXATLON : Y a-t-il une fraude prévue sur le chemin de la grande finale ?

Telemundo Ana Parra fait partie de l’équipe Contendientes.

Après plusieurs mois d’émotions intenses, nous nous rapprochons de plus en plus de la grande finale de la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive Exatlon États-Unis. Une édition très particulière, qui a non seulement été très longue, mais a aussi été marquée par une série d’événements inédits ; des sanctions, des expulsions, un nombre infini d’athlètes blessés, des circuits de crise cardiaque et des prix comme jamais auparavant, c’est-à-dire que la cinquième saison restera dans l’histoire !

Après six mois, et des jours interminables, les athlètes ne sont plus qu’à quelques jours pour entrer dans la phase de combat individuel, dans laquelle il n’y a plus d’équipes mais chacun des guerriers est face à lui-même et pour un seul objectif ; atteindre la gloire dans la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Y a-t-il une fraude prévue sur le chemin de la grande finale?

Mais alors qu’il se passe beaucoup de choses dans la cinquième saison qui n’ont pas de précédent, il y a quelque chose qui est resté inchangé depuis la première saison d’Exatlon États-Unis, il s’agit des rumeurs et des commentaires dans différents profils pour les fans des réseaux sociaux, que bien que parfois ils soient vrais, d’autres non, bien qu’ils divertissent toujours tous les fervents adeptes.

Déjà sur le point de rencontrer le vainqueur de la cinquième saison, les différents portails spécialisés dans tout ce qui touche à Exatlon États-Unis s’affairent à la volée pour apporter des informations de dernière minute. L’un d’eux, et peut-être le plus reconnu, est celui de “Keyla: The Queen of Spoilers”, qui non seulement partage de nombreux secrets et nouvelles de la compétition, mais s’avère également toujours être une information précise et vérifiée provenant d’une très bonne source. , ce qui lui a conféré une position d’autorité officieuse dans tout ce qui concerne Exatlon États-Unis.

Récemment, Keyla a fait une session en direct via son profil sur le réseau social Facebook, où elle a révélé de nombreux secrets importants de la compétition, qui est à une étape cruciale. Ici, Keyla, au-delà de la révélation de certaines informations spécifiques, a donné ses prédictions pour la grande finale de la compétition, assurant que les quatre athlètes qui devraient atteindre ce dernier circuit devraient être Jeyvier Cintrón, de l’équipe Famosos, et Horacio Gutierrez pour les concurrents. , et du côté des femmes, Ana Parra pour les bleus, et l’emblématique Norma Palafox pour les rouges.

Mais elle a également indiqué que cela pourrait ne pas arriver, car selon Keyla, la production tricherait pour la grande finale, comme selon elle, cela serait arrivé les saisons précédentes avec Nate Burkhalter et le “Venado” Medina, qui, selon leur appréciation, aurait été gagnante grâce à l’aide de la production, soulignant le triomphe de Nate Burkhalter, qui aurait passé plus d’un mois en convalescence après une blessure difficile sur le circuit des plages.

Bien que cela ne soit pas confirmé, et ce n’est qu’une théorie, les réactions à cette vidéo n’ont pas attendu : « Keyla a raison, la production Exatlon a manipulé les performances des participants et la distribution des prix pour maintenir la cote du programme. . C’est logique puisque pour la production c’est un BUSINESS ; cependant, ce n’est pas juste pour les participants ou pour nous en tant que public. Pour ma part, j’aime beaucoup Exatlon et je continuerai d’être fan de la team RED !” Dit cet adepte.

Quoi qu’il en soit, Exatlon États-Unis est à une étape cruciale où tout peut être décidé bientôt. Nous sommes attentifs !

