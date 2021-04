EXATLON: Y a-t-il une romance entre Rafa Soriano et Raquel Becker?

Telemundo Raquel Becker fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Tout au long des cinq saisons d’Exatlon United States, la coexistence entre les athlètes, dans des conditions vraiment extrêmes, a donné lieu à des romances devenues favorites du public, certaines continuent aujourd’hui, même avec bébé et tout, d’autres ont été de courte durée, et certaines ont même fini dans des combats, mais tous suscitent toujours beaucoup de curiosité.

The Romances of Exatlon États-Unis

L’ensemble du public du programme du concours a été témoin de la romance qui a surgi entre la journaliste d’Exatlon United States de l’époque, Jessica Cediel, et le “premier gringo” de la compétition, surnommé “The Tampa Machine”, Mack Roesch, qui devant les yeux de tout le monde a commencé un flirt qui s’est transformé plus tard en un mariage potentiel qui n’a pas eu lieu, et l’histoire de la bague a fait la une des journaux du monde entier.

Mais peut-être la romance la plus tendre des cinq saisons de la compétition est celle de «Tarzan» de l’équipe Famosos, Jacobo García, et du surnommé «Chiquidinamita» Dayleen Santana, qui après leur passage dans la compétition ne se sont jamais séparés, et même récemment ils ont accueilli leur nouveau bébé, nommé Ezra, au monde, le premier «100% Exatlon Baby» de la compétition, car ses deux parents ont déjà parcouru les sables de la République Dominicaine.

Confirmé la romance entre Rafa Soriano et Raquel Becker?

Dès le début de la cinquième saison, les rumeurs entre une éventuelle romance des deux athlètes, qui ont toujours célébré leurs triomphes ensemble, ne se sont pas arrêtées. À tel point que différents portails ont évoqué cette éventuelle histoire d’amour, affirmant même que l’écrasement s’est produit dans les sables de la République dominicaine parmi les membres de la Team Contendientes.

GAGNEZ EN FORCE !! ANA, RAQUEL ET PANTERA PODEROSAS? NOUVELLE RELATION ENTRE DEUX BLUES? | EXATLON USA # ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos Exatlón est une compétition sportive de haute performance où les participants testent leur force, leur intelligence et leur courage pour devenir le vainqueur absolu. N’oubliez pas de regarder le programme sur votre compte YouTube officiel ou à la télévision. Source: Exatlon États-Unis Exatlon États-Unis | Chapitre 29, partie 1 | 28 DE… 2021-03-01T16: 41: 20Z

Du côté des deux athlètes, Rafa Soriano et Raquel Becker n’ont ni nié ni confirmé cette éventuelle relation, ce qui a encore alimenté les rumeurs selon lesquelles ils seraient ensemble. Mais c’est maintenant que Christian B, une personnalité des médias sociaux spécialisée dans Exatlon United States et partenaire de la célèbre Keyla: The Queen of Spoilers, est à nouveau venu faire allusion à la relation Soriano et Becker.

Tout s’est passé dans une session de questions et réponses que Christian B a faite à propos d’Exatlon United States, où un disciple lui a posé la question que tout le monde attendait: «El Brujo et Raquel sortent ensemble, non? A cela, Christian, qui était resté très distant sur cette question, ne s’est pas arrêté pour laisser entendre que les deux Bleus étaient impliqués dans une relation. Ceci dit:

«Je dirai seulement qu’elle célèbre comme Raquel, et un cas similaire s’est produit à Exatlón México avec Aristeo Cázares après le départ de Caro Mendoza, la plupart du temps elle a célébré comme Caro quand elle a gagné un point et maintenant qu’ils sont partis, ils ont récemment rendu leur parade officielle, identique. Dans ce cas, espérons que la même chose se produira quand ils seront absents. “

LAST HOUR EXATLON UNITED STATES, BOYFRIENDS RAQUEL ET RAFAEL SORIANO, RETURN THE PANTHER AND FRANKULTIMATE EXATLON UNITED STATES, BOYFRIENDS RAQUEL ET RAFAEL SORIANO, RETURN THE PANTERA ET FRANK

Rafa Soriano: Une sorcière écrasante!

Lors de sa première course à travers Exatlon United States, “El Brujo” a été enchanté par les charmes de la balle Dennhi Callú, à tel point que le couple a avoué son amour devant le présentateur de l’époque Erasmo Provenza, mais apparemment ce béguin a duré leur temps. la concurrence parce qu’à leur départ, on ne les a plus revus ensemble.

