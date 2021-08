Excelente All in One Lenovo pour 299€

Se trata de un equipo bastante completo con el que vamos a poder hacer todas las tareas más habituales, navegar por Internet, consultar el correo, gestionar todos nuestros documentos o usar las aplicaciones necesarias para nuestro día a día, siempre y cuando estas no requieran un matériel spécifique. Por lo tanto, es un ordenador que cumple con las necesidades de la gran mayoría de usuarios y que podemos conseguir por muy poco dinero.

Tout en un Lenovo IdeaCentre 3 22ADA05 pour solo 299,97€

Su precio oficial es de 499,99 euros, pero gracias a la oferta available in estos momentos in Worten, el precio final en oferta para este All in One Lenovo IdeaCentre 3 22ADA05 es de tan solo 299,97 euros. Esto es gracias al descuento aplicado por la famosa tienda de nada más y nada menos que del 40% y que nos permite ahorrar en la compra de este modelo la cantidad de 200 euros.

La oferta incluye el ordenador y Microsoft 365 para todas nuestras tareas ofimáticas durante 12 meses y la posibilidad de conseguir tres meses más del servicio de suscripción de regalo. Este modelo est disponible en stock pour l’environnement, por lo que el plazo de entrega estimado es de tan solo 1 o 2 jours laborables. Eso si, tendremos que añadir 5,99 euros par los gastos de envío.

Suficiente para las tareas del día a día

Este All in One Lenovo IdeaCentre 3 est impulsé par un processeur AMD 3020e que ofrece una velocidad de 1.2 GHz y función Turbo hasta los 2.6 GHz y que está acompañado de una memoria RAM de 4 Go y una unidad de estado sólido o SSD de 128 GB para que podamos almacenar todos nuestros archivos y acceder a ellos de la manera más rápida posible.

La pantalla de este modelo es de 21,5 poulgadas y ofrece une résolution de 1920 x 1080p, o lo que viene a ser lo mismo que FullHD. Las dimensions del equipo son 41,76 cm de alto, 49,05 de ancho y solo 18,5 cm de profundidad, por lo que podremos colocarlo sobre cualquier mesa o escritorio sin que nos ocupe mucho espacio. El peso total para este All In One Lenovo IdeaCentre 3 es de 5,24 kilogramos.

Dispone también de altavoces integrados, tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics et un complet apartado de conectividad. Además de WiFi y Bluetooth, dispone de dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.1 Gen1, HDMI, mini Jack de 3,5 mm, puerto Ethernet RJ45, etc.