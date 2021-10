Exceleration Music acquiert Bloodshot Records, basé à Chicago

La société d’investissement musicale axée sur l’indie Exceleration Music a officiellement acquis le label de disques basé à Chicago Bloodshot Records.

Exceleration Music a récemment annoncé l’achat de Bloodshot Records, qui « est devenu une pierre angulaire de la scène musicale de Chicago » après ses débuts en 1994, selon le communiqué correspondant. La liste du label indépendant de 27 ans comprend des artistes tels que The Bottle Rockets, Banditos, The Yawpers, Murder By Death et The Mekons, pour n’en nommer que quelques-uns. Mais «les dernières années» ont apporté à Bloodshot «des temps plus difficiles», selon Exceleration, qui est elle-même arrivée sur la scène en 2020.

Les temps difficiles ont produit « des différences irréconciliables entre les fondateurs et une incertitude pour les artistes du label », poursuit le message d’annonce d’Exceleration, et l’acheteur entend « assumer le contrôle opérationnel total du label », notamment en « œuvrant pour que tous les les engagements envers les artistes de Bloodshot sont respectés.

De plus, Exceleration Music – qui compte parmi les membres de l’équipe l’ancien PDG de Concord, Glen Barros, l’ancien chef de Merlin, Charles Caldas, et l’ancienne ADA et Ingrooves, Amy Dietz – « prévoit également de se lancer dans une campagne à long terme pour revitaliser la présence et la disponibilité. du catalogue Bloodshot à la fois numériquement et physiquement. Plus généralement, le label indépendant vieux de plusieurs décennies n’est que la dernière entreprise dans laquelle Exceleration a « investi ou s’est associé à », car les entités de ce groupe comprennent Alligator Records de Chicago et le label de jazz Candid Records.

S’adressant à l’achat de Bloodshot par son entreprise dans un communiqué, le président exécutif de Merlin et partenaire d’Exceleration, Dave Hansen, a déclaré : de son orbite musicale au monde. Il représente exactement le type d’entreprise qui correspond à l’éthique fondatrice d’Exceleration, qui est de préserver et d’améliorer l’héritage d’entreprises et d’artistes indépendants extraordinaires.

« Nous sommes honorés d’avoir la chance de travailler avec la musique des artistes de Bloodshot, pour nous assurer que les intérêts futurs de ces artistes sont protégés. Nous sommes impatients de travailler pour que l’histoire de Bloodshot reste vivante et pertinente pendant de nombreuses années à venir », a conclu Hansen, directeur de longue date d’Epitaph Records.

Alors qu’Exceleration n’a pas encore fait la lumière sur les détails associés à sa « campagne à long terme » pour revitaliser le catalogue de Bloodshot, il convient de mentionner en conclusion que la société a procédé fin août de cette année à plusieurs embauches de haut niveau.

Le co-fondateur de Bigger Boat Artist Services, Darin Soler, a été nommé responsable du marketing mondial et des partenariats commerciaux, avec Donna Feeley en tant que responsable de la comptabilité et de l’administration des affaires, l’ancienne assistante aux opérations numériques d’Entertainment One Larissa Woss devenant responsable des opérations numériques et Tee Pee Records créatif directeur Andy Kman commençant comme chef des opérations physiques.

Plus tôt ce mois-ci, Beggars Group a révélé que son bénéfice d’exploitation avait augmenté en 2020, malgré une baisse de 20% d’une année sur l’autre dans les nouvelles versions. Et en juillet, Atlantic Records de Warner Music Group a signé un accord de partenariat avec le label indépendant vnclm_ (prononcé « vin•cu•lum »).