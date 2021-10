Excellence! Mad Max fait disparaître le ballon aux Giants en ouverture solide

Max Scherzer est venu en Californie à la recherche de grandes choses. Les Dodgers Ils ont ouvert leurs portes et misé sur le lanceur vétéran pour compléter une rotation déprimée par les blessures et les départs extra-sportifs.

Les Californiens ont apporté un rêve. Le lanceur trois fois lauréat du Cy Young Award avait les mains pour le faire. Ils ont vite compris que la relation était vouée au succès.

Scherzer a connu une performance de 7-0 en saison régulière pour les Dodgers avec une MPM de 1,98. Il sortait d’une blessure après une demi-saison avec les Nationaux de 2,76 et 8 victoires avec quatre revers. Le contraste l’a amené à être un sérieux prétendant à son quatrième Cy Young, toujours en litige.

Max Scherzer, changement malade de 85 mph. pic.twitter.com/pPfkXM409o – Rob Friedman (@PitchingNinja) 12 octobre 2021

Sélectionné pour le troisième match crucial de la Divisional Series, Mad Max est venu pour tous. Et le rival en vrai Géant n’était pas disposé à faciliter les choses.

Max Scherzer navigue jusqu’au 7. 7 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 10 K Il a généré 21 ratés sur 52 swings (40,4%), le plus haut depuis le 1er septembre contre Atlanta.# Postsaison pic.twitter.com/COKMipmoB5 – Inside Edge (@IE_MLB) 12 octobre 2021

En six manches complètes, l’avant-dernière Dodger a fait la liste (Trea a rejoint quelques jours plus tard) a donné un récital sur la façon de dominer l’adversaire. Max a lancé 110 lancers, dont 60% sous forme de balles rapides et 40% utilisés en pause. 21 bouffées (porcs ratés), 40% du total de celles réalisées est un chiffre que seuls les lanceurs royaux peuvent rêver d’atteindre.

Max scherzer avec un autre chef-d’œuvre des séries éliminatoires – mat (@mjlesss) 12 octobre 2021

À cela, il ajoute que 24 lancers ont été appelés strikes par l’arbitre (sans aucune idée du mode Angel Hernández à d’innombrables reprises) pour obtenir 41% des strikes appelés ou manqués des porcs. Je vous rappelle que 30% est déjà considéré comme excellent.

Max Scherzer, Wicked 89mph Cutter… 10e K. ✂️ pic.twitter.com/No6wrR4Jos – Rob Friedman (@PitchingNinja) 12 octobre 2021

Avec des vitesses allant de 72 mph à 97 mph, attendez-vous à ce que de nombreuses hanches souffrent la nuit californienne. Max a mélangé comme d’habitude et a réussi à marcher sept manches contre l’équipe de home run de la saison 2021 dans la MLB avec une seule place. Evan Longoria a fait tomber le ballon du terrain en cinquième manche sur une balle rapide qui a marché 407 pieds à 110 mph.

Max Scherzer n’a accordé que trois coups sûrs et un touché tout en retirant 10 au bâton et en mettant un seul coureur libre sur les buts.

Max Scherzer ce soir : 7 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 10 K Cependant, les Dodgers sont en baisse 1-0 pic.twitter.com/6fLFxDIlHu – B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 12 octobre 2021

Il a enregistré son cinquième match en séries éliminatoires avec 10 retraits au bâton ou plus, juste derrière Justin Verlander et Clayton Kershaw. Il est également devenu le deuxième plus vieux lanceur des Dodgers à atteindre cette marque en séries éliminatoires, dépassé seulement par Sal Maglie qui l’a fait avec 39. En passant à sa performance au profit de l’équipe, il a ajouté un record individuel.