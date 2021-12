Excellent jeu, performances médiocres – Quand une mauvaise fréquence d’images n’a-t-elle pas vraiment d’importance ?

Image : Jeux des étoiles montantes

Il semble qu’aucune sortie de jeu ne soit sûre de nos jours sans que les graphiques de fréquence d’images et les résolutions ne soient comptés. C’est assez juste, car les jeux doivent être livrés dans un état compétent et jouable, mais il est facile d’oublier que nous sommes souvent gâtés en cette ère de jeu moderne. Nous avons le souffle coupé si le gameplay descend régulièrement en dessous de 30 images par seconde, et avec certains titres Switch propriétaires (principalement) et à peu près tout sur PS5 / Xbox Series X|S, on s’attend souvent à un 60 images par seconde soyeux. Oh, et la résolution est censée rester élevée – nous ne pouvons pas avoir de visuels flous.

Pourtant, certains d’entre nous d’un certain âge se souviennent d’une époque où beaucoup de jeux étaient, techniquement, plutôt désordonnés. C’était peut-être à l’ère de la « guerre des bits » des ports d’arcade douteux, ou même des exclusivités de console qui auraient le ralentissement comme « fonctionnalité » dramatique. Oh et si vous étiez un propriétaire de Nintendo 64 dans les territoires PAL, vous vous êtes habitué à presque tous les jeux se sentir lents, et même les meilleurs jeux étaient sujets à des baisses importantes. Sérieusement, lancez le classique il d’or 007 de nos jours et vérifiez ces images, en particulier en multijoueur. C’est brutal.

Mais en fait, c’est toujours amusant. L’idée de cet article est venue en jouant à un jeu Switch qui est tombé à des taux de trame extraordinairement bas, mais j’ai continué à jouer. Et ainsi, quelques membres de l’équipe ont participé à des jeux auxquels ils jouent et apprécient malgré leur péché capital de ne pas bien fonctionner. Parce qu’un jeu divertissant ne veut pas dire qu’il doit être parfait.

En fait, dans certains de ces exemples, ils sont loin d’être parfaits.

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Cette pensée m’est venue récemment, après m’être effondré et avoir utilisé de l’argent d’anniversaire depuis longtemps pour récupérer Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir dans l’eShop Cyber ​​Deals ; J’ai même acheté le pack d’extension car pourquoi pas. En raison des choses mitigées que j’avais entendues sur le jeu, une réduction de 33% n’était peut-être pas suffisante, mais je me suis souvenue qu’elle avait été publiée par Nintendo, donc cette réduction est à peu près aussi bonne que possible.

Il y avait des raisons de ne pas l’acheter, bien sûr – je le joue presque exclusivement en mode solo et en mode portable, et une critique « Un an plus tard » que j’ai regardée disait que la difficulté à monter de niveau les personnages était très réelle. Et pourtant, je n’ai pas pu résister. J’aime les films et les émissions de télévision Marvel actuels, mais j’ai gardé des souvenirs d’enfance des dessins animés des années 90, en particulier X Men et Homme araignée. C’était le business, et quand j’ai vu que le jeu avait apparemment adopté ce style (visuellement et dans certains récits), je devais l’avoir.

Les cadres seront vaincus (Image : Nintendo)

La bonne nouvelle, c’est que je passe un bon moment malgré ses défauts. Les cinématiques sont brillantes, je suis environ aux deux tiers de la campagne initiale et j’ai essayé certaines des missions de défi et des modules complémentaires les plus faciles. Vous appuyez sur des boutons, utilisez des mouvements spéciaux et regardez la folie se produire, et c’est un bon jeu idiot. La plupart des niveaux ont des retours en arrière et des références fantastiques, et il ne fait aucun doute que les développeurs ont été plus influencés par les bandes dessinées et les dessins animés que par les films à succès. Un niveau que j’ai fait jusqu’à présent était assez irritant, mais c’est un jeu où je trouve qu’il est facile de surmonter ses défauts. Et le niveau X-Men – oof, tellement de bonne nostalgie.

Toutes les pressions sur les boutons et les manigances à l’écran poussent fortement le commutateur, en particulier en mode portable. C’est en abordant une « salle de danger » (ou quelque chose du genre, il y a un tas de modes) que j’ai failli casser le jeu. Il y avait un tas de gros ennemis à l’écran et le truc était que vous pouviez lancer des noyaux explosifs pour les tuer rapidement. Ennemis remplissant l’écran + explosions multiples = fréquence d’images cassée.

Je pouvais presque entendre le CPU et le GPU grincer et j’étais tombé à des images à un chiffre dans la dernière ligne droite d’environ 20 secondes. Il était difficile de voir ce qui se passait, mais j’ai continué à appuyer sur les boutons, ajoutant même un combo spécial de méga-attaque pour punir davantage le Switch. Le compte à rebours s’est terminé et… j’avais gagné, d’une manière ou d’une autre.

C’était un gameplay qui, s’il était capturé et présenté par Digital Foundry, serait absolument déchiqueté par les critiques. Et pourtant je ne regrette rien. C’était amusant, même si cela n’aurait probablement pas dû l’être.

Kate Gray, rédactrice en chef

Vous avez du rouge sur vous (Image: Remedy)

Je suis assez insensible aux fréquences d’images et aux résolutions, donc un jeu doit être vraiment mauvais pour que je le remarque ! Cela dit… Contrôle (Édition Cloud) avait beaucoup de bits extrêmement flous en raison de la nature du streaming cloud.

La compression gère apparemment très mal le rouge sur rouge et Control a beaucoup de rouge. Il y avait des bagarres qui ressemblaient un peu à essayer de trouver ses clés dans un bol de soupe à la tomate avec son visage. Pourtant, le jeu est extrêmement bon, une fois de retour dans la lumière !

Gonçalo Lopes, critique

Découvrez ce qui se passe… (Image : MDickie)

Empire de lutte est une vente difficile. Sur les images fixes, cela ressemble à quelque chose qui tourne sur une console de cinquième génération. Donner une chance à la démo gratuite de l’eShop peut encore ne pas être convaincant en raison du fait que les lutteurs virtuels eux-mêmes ont du mal à courir correctement jusqu’au ring sans trébucher sur eux-mêmes. Pourtant, ce jeu continue de briller de plus en plus grâce à 10 mois de mises à jour continues par un seul homme : la légende du développeur Mat Dickie.

Les bugs majeurs ont tous été corrigés, mais à l’occasion, tout se passe toujours horriblement mal et, quand c’est le cas, je ne peux m’empêcher de rire aux éclats de l’absurdité à l’écran. Un prix qu’il faut payer pour que le tout premier jeu vidéo de catch permette à trente (cinquante sur PC !) lutteurs à la fois d’apparaître à l’écran, entraînant une baisse massive des performances mais un carnage incroyable et absurde à la fois dans et hors du ring.

La lutte reste l’un des rares genres ennuyeux sur Switch, mais grâce au magnum opus de Mat Dickie, chaque autre tentative sur le système par les développeurs AAA n’est rien en comparaison. Un cas de ne pas juger un livre par sa couverture, ou pour une description plus précise, le fac-similé Sting trébuchant essayant de mettre en place un coup de pied de missile à tendeur supérieur dans la table de l’annonceur seulement pour bâcler l’endroit et retomber malencontreusement sur la toile. Aie!

Alan Lopez, écrivain collaborateur

C’est EXACTEMENT à quoi ressemblait le baseball l’année dernière (Image: SNK)

Le nom Super Baseball 2020 implique une proclamation audacieuse : d’ici 2020, tous les sports professionnels seront un véritable spectacle payant joué par une multitude d’avatars cybernétiques, décorés en hommage au passé, mais avec les super pouvoirs fantasques du futur.

Dans cette version de 2020, des foules de chair humaine floue hurlent aux robots brillants et extrêmement attrayants qui tentent – ​​avec une futilité perdue – de lancer des balles de baseball contre eux à 200 mph. Au lieu de cela, ils explosent après avoir marché sur des mines terrestres au hasard enfouies partout dans le champ extérieur. À l’avenir, les spectateurs se sont habitués à attendre patiemment les pop-flies avec des temps de suspension de 20 secondes. Les lanceurs partants se fatiguent uniformément en trois manches, à moins que le manager ne paie quelques centaines de dollars pour les améliorer. (Ils peuvent utiliser l’argent que les arbitres leur glissent au milieu du match.) La course au but est impossible.

Cette cacophonie est mon interprétation numérique préférée du baseball. Le baseball, après tout, est un jeu d’une extrême nuance qui ne s’est jamais particulièrement bien traduit dans les jeux vidéo dans leur ensemble – seulement par morceaux, comme nous le rappelle chaque coup de Wii-mote. Grâce aux offres rétro de Switch ici en 2021, je peux facilement revenir à ce terrible classique d’arcade NEO GEO, comme je l’ai fait à maintes reprises depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que malgré les boutons qui ne fonctionnent pas vraiment, le gameplay truqué et l’équilibre inexistant, c’est pour moi la version la plus amusante de frapper une balle à laquelle j’ai jamais joué.

Je trouve ce genre d’ironie approprié. Après tout, le temps n’est pas un facteur dans le baseball : vous continuez à jouer jusqu’à ce que vous échouiez le moins.

Gavin Lane, rédacteur en chef

Whoopsidaisies (Image: Rising Star Games)

Lorsque Tom a posé cette question pour la première fois, j’ai eu du mal à trouver une réponse car *ajuste la cravate d’une manière suffisante* Je ne joue qu’aux bons jeux vidéo. Non, mais sérieusement, si j’entends dire qu’un jeu est affligé de terribles problèmes de performances, je vais généralement rester à l’écart, au moins jusqu’à l’arrivée des correctifs. Ce n’est pas comme s’il y avait une pénurie de bons logiciels pour jouer.

Mes meilleurs souvenirs d’images perdues et de gameplay saccadé se concentrent principalement sur les titres 8 et 16 bits qui se sont arrêtés lorsqu’il y avait trop de sprites à l’écran, mais à l’époque, c’était assez rare pour que je pense que c’était assez rad, tout compte fait . Woah, ce jeu est tellement génial que ma Mega Drive ne peut même pas le gérer !

Mais ensuite, j’ai soudain réalisé qu’il ne pouvait y avoir qu’une seule réponse au poseur de Tom. Si vous me permettez l’impertinence de me citer, j’ai déjà évoqué l’exemple parfait : Deadly Premonition 2.

Pendant que vous jouez, vous savez que c’est un piètre sous-performant sur le plan technique. Vous observez le ralentissement et les animations pop-in et grossières de l’ère PS2 et les reconnaissez comme objectivement terribles … Et pourtant vous continuez à jouer. Et vous continuez à jouer. Vous terminez le jeu. Vous revenez au jeu lorsqu’un patch fait passer la fréquence d’images de « risiblement atroce » à « tout simplement horrible », et vous continuez à jouer. Incroyablement, vos impressions à emporter ne sont pas souillées par ses innombrables défauts ; les critiques techniques légitimes sont comme de l’eau sur le dos du canard de Deadly Premonition.

Et comme un canard, c’est disgracieux, peu sophistiqué et extrêmement peu impressionnant par rapport aux magnifiques bêtes de jeu vidéo à l’état sauvage… mais il y a quelque chose d’irrésistible là-dedans. Nous ne sommes pas sûrs d’être d’accord pour dire que le jank de la série d’horreur décalée de SWERY est en quelque sorte nécessaire ou fait partie du charme, mais il n’en reste pas moins que nous sommes sortis de Deadly Premonition 2 remplis d’une affection profonde et déformée pour cela.

Alors voilà : Deadly Premonition 2 – le jeu le moins performant avec lequel j’ai passé un bon moment.

Ce sont quelques-uns de nos choix pour de bons jeux avec de mauvaises fréquences d’images / performances, mais nous voulons savoir quels jeux vous aimez malgré tout ce qu’ils font pour essayer de vous faire détester. Assurez-vous de partager certains des vôtres dans les commentaires!