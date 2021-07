Excellente batterie mais ce n’est pas assez

Récemment, Nokia a complètement réorganisé sa gamme de smartphones, supprimant l’ancien schéma de dénomination des numéros au profit des nouvelles séries C, G et X. La série G se situe fermement dans le milieu de gamme – et le dernier modèle de cette série est le nouveau Nokia G20.

Le Nokia G20 coûte 200 $, ce qui signifie qu’il est assez abordable. Mais les téléphones abordables se sont beaucoup améliorés au cours des dernières années, de sorte que le téléphone doit encore rivaliser.

Le Nokia G50 offre-t-il assez pour battre les goûts du Galaxy A01 et du Moto G Power ? Je l’utilise depuis un moment maintenant pour le savoir.

Prix ​​du smartphone Nokia G20 Budget : 199,00 $

Conception et affichage du Nokia G20

Les téléphones économiques sont de mieux en mieux de nos jours. Fini le temps où les écrans bord à bord étaient réservés aux téléphones haut de gamme. Le Nokia G20 a peut-être un petit menton et une encoche en forme de larme, mais il offre toujours un écran de 6,52 pouces relativement large qui occupe la majeure partie de la face avant du téléphone.

Cela dit, vous pouvez toujours dire qu’il s’agit d’un téléphone économique. L’arrière de l’appareil est en plastique et semble un peu bon marché. Bien sûr, le plastique est plus durable que le verre, mais la plupart des gens finissent quand même par utiliser un étui, donc cela n’a peut-être pas autant d’importance. À l’arrière se trouve également un module de caméra circulaire, qui abrite la configuration à quatre caméras.

Sur le bord droit du téléphone, vous trouverez un bouton d’alimentation avec un capteur d’empreintes digitales intégré, ainsi qu’une bascule de volume. Sur la gauche, il y a un bouton Google Assistant dédié et le plateau SIM. Le bas est l’endroit où vous trouverez le port USB-C – et en haut se trouve une prise casque. Agréable.

L’affichage est bien, mais pas étonnant. Il s’agit d’un écran LCD avec une résolution de 720p, et il devient suffisamment lumineux pour la plupart des utilisations en intérieur. En plein soleil, vous pouvez avoir des problèmes pour voir l’écran, et vous pouvez certainement voir les pixels compte tenu de sa résolution inférieure. Il faut s’y attendre dans cette gamme de prix, mais un peu de luminosité supplémentaire aurait tout de même été appréciable.

Performances et batterie du Nokia G20

Sous le capot, le Nokia G20 propose un processeur MediaTek Helio G35, couplé à 4 Go de RAM. Ce n’est pas une centrale électrique, et franchement, le téléphone bégayait régulièrement, même au quotidien. Le multitâche a bien fonctionné, mais si vous commencez à jongler avec plus de deux ou trois applications, vous risquez de rencontrer des problèmes.

Tout n’est pas mal cependant. Google Assistant a semblé fonctionner décemment bien, répondant rapidement aux questions. Le défilement de base dans les flux de médias sociaux était également fluide, donc si tout ce que vous faites sur votre téléphone est de parcourir les médias sociaux et de rechercher sur le Web, le Nokia G20 devrait faire l’affaire.

Les jeux moins exigeants ont également bien fonctionné au téléphone. Si vous êtes plutôt un joueur de solitaire et de mots croisés, ne vous inquiétez pas si le téléphone ne fonctionne pas bien. Jouer sur des jeux plus exigeants, comme Call of Duty: Mobile, était cependant un peu plus problématique. Le jeu était un peu nerveux et lent à charger, et bien qu’il soit jouable, la plupart des joueurs le trouveront un peu frustrant.

Les benchmarks ont confirmé la piètre performance. L’appareil a marqué 171 dans le score monocœur de GeekBench 5 et 942 dans son score multicœur.

C’est un peu frustrant vu la concurrence. Le Moto G Power, par exemple, coûte 170 $ et offre de bien meilleures performances.

Heureusement, la batterie du téléphone est une qualité rédemptrice. L’appareil est livré avec une batterie relativement grande de 5 050 mAh, et il vous durera facilement une journée complète d’utilisation, même relativement lourde, et jusqu’au lendemain. Même après quelques heures de jeu, l’appareil aura probablement plus qu’assez de batterie pour vous permettre de passer la journée.

Le téléphone n’offre pas de prise en charge 5G et, curieusement, il n’offre pas non plus de prise en charge Wi-Fi 5 GHz. Vous êtes donc limité à votre connexion Wi-Fi lente à 2,4 GHz, ce qui est un peu frustrant.

Appareil photo Nokia G20

Le Nokia G20 est doté d’un système à quatre caméras, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 5 mégapixels, un appareil photo macro de 2 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 2 mégapixels. Cependant, plus d’appareils photo ne signifient pas nécessairement des photos de meilleure qualité. Le Nokia G20 est capable de prendre des photos décentes, tant que vous êtes dans le bon environnement.

La caméra principale était généralement capable de fournir des prises de vue détaillées dans des environnements bien éclairés. Les couleurs étaient parfois un peu atténuées et la caméra n’était pas si cohérente, mais elle fait l’affaire. Les détails sont un peu plus aléatoires lors de l’utilisation de la caméra ultra-large, et ils étaient carrément inférieurs à la caméra macro. J’espère que les fabricants s’éloigneront de ces appareils photo macro de 2 mégapixels de mauvaise qualité qui ont une mise au point fixe de 4 cm.

En basse lumière, l’appareil photo du téléphone ne rivalise pas vraiment. Il y a un mode nuit intégré, mais ce n’est pas génial. Encore une fois, cela fonctionnera à la rigueur, mais j’espère que les modes de nuit haut de gamme commenceront à se transformer en téléphones moins chers dans un proche avenir.

La qualité vidéo est également parfaite ici. L’appareil peut capturer une vidéo de 1 080p à 30 images par seconde, mais c’est à peu près là où il se termine.

De manière générale, vous ne devriez pas attendre grand-chose de l’appareil photo du Nokia G20, en particulier dans les scénarios les plus difficiles.

Logiciel Nokia G20

Le Nokia G20 est livré avec Android One, ce qui signifie qu’il est livré avec une interface très propre sans aucune falsification de Nokia. C’est une excellente nouvelle – je préfère de loin Android standard à toute autre version d’Android construite par les OEM. Faire partie du programme Android One signifie également que l’appareil recevra des mises à jour pour Android 12 et Android 13, ainsi que des mises à jour de sécurité jusqu’en 2024. C’est plutôt bien.

En règle générale, j’ai trouvé que l’expérience logicielle sur le Nokia G20 était fluide et facile à utiliser.

Conclusion

Le Nokia G20 est un peu hasardeux. L’appareil n’est pas mauvais en soi, mais ses performances médiocres le retient définitivement. Cela dit, si vous vous souciez vraiment de la durée de vie de la batterie et que vous souhaitez des mises à jour pendant au moins quelques années, le Nokia G20 n’est pas une mauvaise option.

La compétition

Le principal concurrent dans cette gamme de prix vient de Motorola. Le Moto G Power, par exemple, coûte 220 $ et offre de bien meilleures performances, tout en conservant une excellente autonomie. En fin de compte, si vous voulez un excellent téléphone dans cette gamme de prix, nous vous recommandons le Moto G Power.

Dois-je acheter le Nokia G20 ?

Non. Vous devriez plutôt vous procurer le Motorola Moto G Power.

