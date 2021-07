Excellents écouteurs pour le prix

in

Tout le monde sort de vrais écouteurs sans fil ces jours-ci, mais les meilleurs sont toujours un peu chers. Les écouteurs Sony WF-1000XM4 coûtent 280 $, tandis que les AirPods Pro d’Apple coûtent 250 $. JBL, cependant, est là pour battre la concurrence avec le nouveau casque JBL Tour Pro+ TWS.

Les écouteurs sont encore relativement chers, à 200 $. C’est moins que les autres écouteurs que nous avons mentionnés, mais il existe encore des options moins chères. Les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS font-ils assez pour rivaliser ? Je les utilise depuis un moment pour le savoir.

Conception JBL Tour Pro+ TWS

Les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS ne sont pas exactement les écouteurs les plus uniques, mais ils ne sont en aucun cas laids. L’étui de charge et les écouteurs sont noirs, avec des logos JBL sur les trois. Tout est construit en plastique, mais c’est normal – et rien n’a l’air ni ne semble bon marché.

Les écouteurs eux-mêmes sont relativement petits et chacun a une surface tactile sur sa face pour contrôler les écouteurs. Il est relativement facile de s’habituer à cette surface tactile, et nous aborderons les commandes de programmation un peu plus tard.

Comme les autres vrais écouteurs sans fil modernes, les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS offrent une petite lèvre sur leur bord pour les aider à rester dans vos oreilles. Ce n’est pas la première fois que nous voyons cela, et cela peut très bien fonctionner.

Il est également important de prendre en compte la conception du boîtier de charge, et il a l’air bien. Le boîtier est également noir, avec un port USB-C en bas pour le chargement. Le boîtier est un peu plus épais que d’autres, comme les AirPods Pro, mais vous devriez toujours pouvoir le mettre dans votre poche ou votre sac.

Dans la boîte, outre les écouteurs et l’étui de charge, vous trouverez un câble de charge, cinq paires d’embouts auriculaires et une paire d’anneaux en caoutchouc pour vous assurer que les écouteurs s’adaptent mieux. C’est une bonne sélection d’accessoires, bien qu’une paire ou deux d’embouts en mousse auraient pu être agréables.

Fonctionnalités et batterie du JBL Tour Pro+ TWS

Les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS ne sont pas nécessairement aussi intelligents que les offres d’Apple ou de Sony, mais ils sont toujours très riches en fonctionnalités. Notamment, le casque se connecte à l’application My JBL Headphones, qui vous permet d’activer la suppression du bruit et les modes ambiants.

Vous pouvez également modifier les commandes du casque à l’aide de l’application, et c’est relativement facile à faire. Malheureusement, vous ne pouvez pas programmer des commandes individuelles spécifiques à certains gestes – juste des types de commandes. Ainsi, vous ne pouvez pas définir un bourgeon pour contrôler à la fois le volume et le son ambiant avec différents gestes, mais vous pouvez définir un bourgeon pour contrôler le volume ou le son ambiant dans son ensemble. Pourtant, cela devrait être un contrôle suffisant pour la plupart.

Les autres fonctionnalités incluent la possibilité d’ajuster l’égaliseur, de « Trouvez mes écouteurs » en leur faisant exploser l’audio, etc. Il y a beaucoup à offrir ici.

L’autonomie de la batterie du casque JBL Tour Pro+ TWS est bonne. Vous obtiendrez six heures d’autonomie avec les écouteurs avec ANC activé, ou huit heures sans, ce qui n’est pas mal. Le boîtier de la batterie offre 24 heures supplémentaires d’utilisation ANC ou 32 heures d’utilisation non ANC.

JBL Tour Pro+ TWS confort

Les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS ne sont pas les vrais écouteurs sans fil les plus confortables, mais vous vous habituerez à l’ajustement. Les écouteurs eux-mêmes sont un peu gros, et vous pourriez parfois devoir les coincer dans vos oreilles un peu plus que pour les AirPods Pro, par exemple. Comme mentionné, les écouteurs ont une petite lèvre qui devrait les aider à mieux les garder dans vos oreilles, et cela aide.

Nous vous recommandons d’expérimenter avec les différents embouts auriculaires pour trouver celui qui convient le mieux à vos besoins. Et, il y a un outil dans l’application qui utilise les microphones des écouteurs pour vous aider à déterminer si vous avez trouvé un bon ajustement.

Son JBL Tour Pro+ TWS

La meilleure chose à propos de ces écouteurs n’a rien à voir avec leur confort ou leur design. Cela a à voir avec la façon dont ils sonnent. Heureusement, les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS sonnent très bien.

La réponse des basses, pour commencer, est profonde et percutante. Il ne s’étend pas nécessairement aussi profondément qu’il aurait pu l’être, mais la basse est toujours plus que suffisamment lourde pour la plupart, et vous pouvez la modifier dans l’application si vous trouvez qu’elle ne fait pas l’affaire hors de la boîte.

Les médiums et les aigus proposés ici sont également assez bien réglés. Il y a une bonne quantité de détails dans le haut de gamme, aidant les cymbales et autres percussions à sonner clairement et clairement. Ce n’est certainement pas un détail de niveau audiophile, mais c’est quand même solide.

Les écouteurs offrent également une suppression du bruit, et c’est très bien. La technologie de suppression du bruit proposée par les écouteurs Sony WF-1000XM4 et les AirPods Pro est certainement meilleure. Heureusement, cela peut toujours réduire le bruit extérieur – mais si vous voulez le meilleur ANC du secteur, vous devriez vous tourner ailleurs.

Conclusion

Les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS sont une excellente option de JBL, pour ceux qui ne veulent pas dépenser les 50 à 80 $ supplémentaires pour l’une des alternatives haut de gamme. Ils sonnent bien, regorgent de fonctionnalités et auront fière allure dans toutes les oreilles.

La compétition

Vous auriez du mal à trouver une autre option aussi bonne que celles-ci dans la fourchette de prix inférieure à 200 $. Si vous pouvez vous permettre de dépenser plus, nous recommandons toujours les écouteurs Sony WF-1000XM4 ou les AirPods Pro – mais si 200 $ est votre plafond budgétaire, ces écouteurs sont la voie à suivre.

Dois-je acheter le casque JBL Tour Pro+ TWS ?

Oui. Si vous avez un budget de 200 $ pour une paire de vrais écouteurs sans fil, les écouteurs JBL Tour Pro+ TWS sont la voie à suivre.

