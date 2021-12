Exchange Bitstamp ajoute Shiba Inu au commerce avec le dollar et l’euro

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La bourse Bitstamp, la plus ancienne d’Europe, répertorie Shiba Inu.

La pièce de monnaie Shiba Inu doggy meme, rivale de Dogecoin, avec une assez grande communauté de passionnés, a des nouvelles plus positives.

Bitstamp, considéré comme le plus ancien échange d’Europe, a répertorié la crypto-monnaie Shiba Inu. Les utilisateurs de Bitstamp pourront échanger SHIB contre le dollar américain et l’euro.

L’annonce est intervenue après que davantage de plateformes de trading ont répertorié Shiba Inu. Par exemple, la semaine dernière, la plus grande bourse du Brésil, Mercado Bitcoin, a fait cette annonce. Tout comme Kraken et Gemini récemment. De plus, de plus en plus de magasins acceptent SHIB pour les paiements. Elle a été annoncée hier, par exemple, par la plateforme de voyage Travala. Avant cela, il a fait le magasin d’électronique Newegg et la chaîne de cinémas AMC.

De son côté, Bitstamp avait annoncé le mois dernier avoir coté Cardano.

Soit dit en passant, la nouvelle a fait augmenter légèrement le prix du SHIB de 0,37% aujourd’hui, dans un panorama où la plupart des cryptos sont dans le rouge, comme on peut le voir sur CryptoMarkets.

Autres devises que SHIB

Mais Bitstamp n’a pas seulement ajouté SHIB, il en a également ajouté d’autres moins connus : dydx (DYDX), gala (GALA) et Perpetual Protocol (PERP). Les utilisateurs pourront les échanger contre le dollar américain ou l’euro. GALA a connu une augmentation de 19% le dernier jour, probablement à cause de la nouvelle. Le PERP a augmenté, mais beaucoup moins : 1,71%. Cependant, DYDX a chuté de 2,92%.

La bourse basée à Londres a ouvert les dépôts et les retraits du SHIB hier. Les utilisateurs « seront en mesure de passer et d’annuler des ordres à cours limité » aujourd’hui, a détaillé Bitstamp, ajoutant que « la correspondance des ordres commencera et les transactions seront exécutées normalement » le même jour. L’échange a clarifié :

Une fois que les carnets d’ordres auront suffisamment de liquidités, nous autoriserons également tous les types d’ordres et d’achats par carte pour les nouvelles paires de trading.

États-Unis non

Soit dit en passant, Bitstamp a souligné que le trading Shiba n’est pas encore disponible partout.

Ces actifs ne seront pas disponibles pour nos clients aux États-Unis et à Singapour pour le moment.

Comme le souligne Bitcoin.com, les partisans du mème crypto sont mécontents et continuent de faire pression pour plus d’adoption : ils ont demandé sur Change.org que la plate-forme de trading populaire Robinhood inclue SHIB, mais la société a récemment déclaré qu’elle n’était pas pressée d’en ajouter un autre. crypto-monnaie à votre plate-forme.

