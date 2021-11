Exchange Crypto.com sponsorisera la CONMEBOL Libertadores Cup

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le tournoi de football le plus reconnu d’Amérique du Sud sera sponsorisé par Crypto.com.

Échange de crypto-monnaie Crypto.com ne s’arrête pas dans sa stratégie de devenir de plus en plus connu, utilisant le sport comme plate-forme de promotion.

Après avoir renommé la Staples Arena de Los Angeles en Crypto.com Arena dans le cadre d’un accord qui a coûté 700 millions de dollars ce mois-ci, la bourse de crypto-monnaie basée à Singapour Crypto.com deviendra un partenaire officiel de la principale compétition de football en Amérique latine, CONMEBOL Libertadores.

Grâce à un accord avec la CONMEBOL, l’instance dirigeante du football en Amérique du Sud, Crypto.com servira de partenaire officiel de CONMEBOL Libertadores de 2023 à 2026 et de licencié des jetons officiels non fongibles (NFT) de la compétition. à partir de 2022, a indiqué la société dans un communiqué, sans divulguer les conditions économiques.

Il est à noter que la Copa Libertadores de América ou Copa Conmebol Libertadores est un tournoi international officiel de football organisé par la Confédération sud-américaine de football, créée en 1960. Il est considéré comme l’un des championnats de football les plus prestigieux au monde et la compétition la plus prestigieuse. au niveau des clubs de football en Amérique du Sud.

Il convient de noter que CONMEBOL était déjà entré dans l’écosystème crypto. En juillet, il s’est associé à Ethernity Chain pour frapper le 47e trophée de la Coupe de l’America sous le nom de NFT.

Dans le cadre de l’accord avec la CONMEBOL, Crypto.com Ce sera la première marque à être intégrée dans le système d’arbitre assistant virtuel (VAR) à travers lequel les arbitres examinent les jeux, a ajouté la société.

Créera NFT

« De plus, Crypto.com bénéficiera de l’exposition de la marque dans les stades, des activations et des diffusions de Conmebol Libertadores, ainsi que des actifs numériques », a déclaré la bourse de crypto-monnaie, ajoutant que les deux parties créeront des NFT associés au concours CONMEBOL Libertadores sur la plateforme Crypto.com NFT.

«Nos recherches montrent que l’Amérique latine est en tête de l’adoption de la cryptographie, avec 40% des Latino-Américains se déclarant intéressés par l’achat de crypto dans un avenir proche. Naturellement, nous étions impatients de soutenir la plus grande compétition de football du continent », a déclaré Kris Marszalek, cofondateur et PDG de Crypto.com.

Échanges cryptographiques et sports

Comme nous l’avons dit, ce mois-ci, Crypto.com a acquis les droits de dénomination de l’emblématique Staples Center, domicile des Lakers de Los Angeles et des Clippers de Los Angeles, dans le cadre d’un accord de 20 ans.

Mais ce n’est pas le seul échange à faire cela : il y a eu récemment d’autres accords similaires allant du renommage des stades aux noms de sociétés liés à la cryptographie. Par exemple, en août de cette année, la bourse FTX a acheté les droits de dénomination du Cal Memorial Stadium. Le nom « FTX Field » fait partie d’un accord de 17,5 millions de dollars sur 10 ans.

Avant cela, en mars de cette année, FTX a également conclu un accord commercial avec lequel elle est devenue un sponsor officiel de l’État de l’équipe de la National Basketball Association Miami Heat, anciennement connue sous le nom d’American Airlines Arena. FTX a acquis les droits sur le nom du stade, pour lequel elle a payé un total de 135 millions de dollars américains et est devenue la première bourse à parrainer un stade de sport officiel.

De même, Crypto.com a été impliqué de front dans le football. En septembre, le géant français du football Paris Saint-Germain a nommé l’échange de crypto-monnaie Crypto.com comme son premier partenaire officiel de plate-forme de crypto-monnaie.

Sources : Blog Crypto.com, Coindesk, Archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash