Exchange FTX achète les droits de dénomination du stade Memoriam de Californie

Crypto exchange FTX achète les droits de dénomination du Cal Memorial Stadium Le nom « FTX Field » fait partie d’un accord de 17,5 millions de dollars sur 10 ans

Les Cal Golden Bears joueront leurs matchs à domicile au FTX Field nouvellement rebaptisé cette saison de football, après que l’université californienne a signé un accord de droits de dénomination de 10 ans et 17,5 millions de dollars avec l’échange crypto FTX.US. C’est ainsi que Bloomberg le dit aujourd’hui.

C’est le dernier accord sportif et le deuxième pour les droits de nommage pour FTX, qui était évalué à 18 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds. Le Miami Heat de la NBA joue maintenant à la FTX Arena car FTX a acheté les droits en mars; la société est également l’échange officiel de crypto-monnaie de la Major League Baseball. La star du football américain Tom Brady a pris une participation dans la société plus tôt cette année dans le cadre d’un partenariat à long terme.

Nouvelle source de revenus pour le collège

FTX COO Sina Nader était membre des Golden Bears en tant qu’étudiant; le père du fondateur et PDG, Sam Bankman-Fried, est également un ancien étudiant. L’accord fournit une nouvelle source de revenus pour l’université, qui a fortement subventionné son département des sports pendant des années.

Au nom de l’université, Learfield, titulaire des droits multimédias de Cal Athletics, acceptera le paiement en crypto-monnaie.

Considéré comme l’un des meilleurs stades des États-Unis, Le mémorial de Cal est inscrit au registre national des lieux historiques. Il est situé dans le comté d’Alameda, qui donne son nom à la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.

L’accord marque le premier accord de parrainage entre un département d’athlétisme collégial et un échange de crypto-monnaie, selon l’université.

Cal n’a pas l’intention d’accepter les paiements cryptographiques pour le moment, mais, selon l’université, “il examinera comment il peut les introduire le moment venu”.

“Nous pensons avoir trouvé un excellent partenaire en FTX”, a déclaré le directeur de Cal Athletic, Jim Knowlton, à The Mercury News. « FTX est une entreprise en pleine croissance à la pointe de l’innovation technologique émergente qui convient bien à la fois en Californie et dans la région de la baie. Cette entente s’étend bien au-delà des droits de dénomination des terrains, ce qui s’inscrit dans notre plan stratégique de diversification des sources de revenus pour soutenir notre expérience d’étudiant-athlète. »

Dans le cadre de l’accord, FTX apportera son soutien au Cameron Institute for Student-Athlete Development of California. Il fera également un don de 200 000 $ pour lutter contre l’itinérance à Berkeley et soutiendra « les organisations qui aident les groupes d’étudiants sous-représentés à l’UC Berkeley », a expliqué Nader.

FTX continue de croître

Ce mois-ci, nous avons signalé que l’échange FTX avait désormais la star de Shark Tank, Kevin O’Leary, comme ambassadeur. Ce mois-ci également, nous avons annoncé que l’échange attribuait des bourses pour le jeu de crypto Axie Infinity. En juillet, la bourse a levé 900 millions de dollars lors d’un nouveau tour de table.

