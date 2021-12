Exchange Gemini et Bancolombia lanceront un programme pilote d’achat – vente de crypto-monnaies en Colombie

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Les tests entre Gemini et Bancolombia commenceront le 14 décembre et les opérations commerciales seront activées pour un groupe sélectionné de clients, qui augmentera au fur et à mesure que le programme pilote progresse.

La bourse internationale basée aux États-Unis dirigée par les frères Winklevoss, Gemini, va entamer des tests pilotes en Colombie pour l’achat – vente de crypto-monnaies au niveau local, ceci en collaboration avec l’entité bancaire Bancolombia.

Alliance Gemini – Bancolombia et programme pilote

La nouvelle a été confirmée par la vice-présidente du secteur d’activité de Bancolombia, Cristina Arrastía, qui a indiqué que ce pilote durera un an et fait partie d’un programme qui est réalisé dans le cadre du bac à sable réglementaire organisé par la Surintendance financière de Colombie (SFC ), les opérations commenceront donc le 14 décembre.

À cet égard, Arrastía a partagé la nouvelle et a précisé que le rôle de Bancolombia sera d’opérer comme un véhicule permettant à Gemini de mener à bien ses opérations dans le pays, de sorte qu’ils ne participeront pas directement à l’achat – vente de crypto-monnaies :

« Cela signifie que Bancolombia n’intervient pas dans le processus de négociation des crypto-actifs, mais servira de canal pour le faciliter. »

Le représentant de Bancolombia a également expliqué que pour l’instant, seuls des clients sélectionnés pourront participer à cet exercice qu’ils réaliseront conjointement avec Gemini, de sorte que tous les utilisateurs de compte à la banque n’auront pas cette possibilité, du moins dans un premier temps. Il a également précisé que le programme pilote comprendra quatre phases, de sorte qu’au fur et à mesure qu’il progresse, il cherchera à étendre cette propriété à un plus grand nombre de personnes.

Il est à noter que Gemini possède un catalogue intéressant de crypto-monnaies disponibles pour les opérations commerciales, ainsi qu’une série de produits et services destinés à la fois aux particuliers et aux entreprises. On ne sait pas si le programme pilote implique également des liens vers des services tels que Geminy Pay ou la carte de crédit adossée à un échange.

Bac à sable réglementaire et pilote avec crypto-monnaies

Rappelons que la participation de Gemini avec Bancolombia fait partie du programme pilote promu par la Surintendance financière, auquel participent également davantage d’échanges avec d’autres entités bancaires opérant au niveau local :

Banco de Bogotá – Bitso Banco de Bogotá – Buda Bancolombia – Gemini Coltefinanciera – Obsidiam Davivienda – Binance Powwi – Binance Coink – Banexcoin Movii – Panda Movii – Bitpoint

Malgré le fait que l’agence ait indiqué que son programme se terminerait en mars de l’année prochaine, les critiques et les analystes soulignent qu’il n’a pas progressé à la vitesse attendue et qu’il y a eu de nombreux obstacles bureaucratiques pour garantir le respect des processus respectifs. . Cependant, à la lumière de l’évolution de la scène internationale, El Salvador faisant la promotion d’annonces importantes dans la région, on s’attend de plus en plus à ce que des progrès puissent être réalisés de manière favorable sur ces questions.

