Exchange Giant Coinstore va ouvrir des bureaux en Inde | Invezz

Actuellement, le cadre réglementaire de la cryptographie en Inde est instable. Cependant, cette incertitude n’a pas empêché Coinstore, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie de Singapour, d’établir une base dans le pays.

La bourse a maintenant annoncé le lancement d’un fonds de 20 millions de dollars qui sera utilisé pour lancer trois nouveaux bureaux dans différentes villes d’Inde, dont Bangalore, Delhi et Mumbai.

Coinstore lance des services en Inde

Coinstore a annoncé le lancement d’une nouvelle plate-forme Web et d’applications en Inde. La bourse cherche à offrir des échanges au comptant et à terme aux investisseurs indiens. La plate-forme nécessitera une vérification Know Your Customer par les commerçants.

Coinstore est très heureux d’offrir nos services à nos utilisateurs en Inde ! Merci beaucoup pour votre soutien indéfectible à Coinstore alors que nous continuons à étendre nos services.

Le directeur marketing de Coinstore, Charles Tan, a déclaré que malgré le cadre réglementaire strict en Inde, le processus strict de KYC et les mesures de sécurité protégeront les investisseurs indiens. Il a déclaré que ce processus « protégeait naturellement les utilisateurs indiens et clarifierait la légalité de certaines crypto-monnaies ».

Actuellement, l’échange compte déjà plus de 60 000 utilisateurs en Inde, et il s’attend à ce que cette équipe soit multipliée par 10 à 20 dans un avenir proche.

« Nous sommes vraiment ravis d’avoir lancé notre application en Inde. Avec plus de 20 % de nos utilisateurs actifs en Inde, nous avons décidé de démarrer des opérations locales pour soutenir pleinement nos utilisateurs indiens. »

Cadre réglementaire de la cryptographie en Inde

Dans l’annonce, Coinstore a déclaré que le fonds de 20 millions de dollars consacré à l’établissement des nouveaux bureaux augmenterait les ressources humaines de l’entreprise. Environ 100 nouveaux bureaux ont été créés pour offrir le service client, le marketing et les opérations.

Le parlement indien a annoncé qu’il lancerait 26 nouveaux projets de loi au cours de la session d’hiver. L’un de ces projets de loi comprendra une interdiction des crypto-monnaies privées et la création d’une monnaie numérique officielle.

Cependant, ce projet de loi n’a pas clarifié le sens du mot « privé ». L’annonce a déjà fait sensation sur l’échange de crypto-monnaie WazirX. Deux heures après l’annonce, une vague de panique sur la bourse a entraîné une baisse de 14,8% des prix du Bitcoin.

