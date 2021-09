in

Sebastian Vettel insiste sur le fait qu’il est toujours enthousiasmé par la perspective de courir en Formule 1, ce qui a facilité la décision de prolonger son séjour avec Aston Martin.

L’avenir du quadruple ancien champion du monde avait fait l’objet de légers doutes jusqu’à ce qu’Aston Martin confirme qu’il resterait avec eux pour une deuxième saison en 2022.

Il y avait même eu des rumeurs selon lesquelles Vettel s’apprêtait à annoncer son abandon lors de la dernière course, en Italie, mais elles se sont avérées totalement infondées.

Au lieu de cela, l’option d’une autre année a été prise chez Aston Martin et le joueur de 34 ans continuera donc à s’associer à Lance Stroll lorsque la nouvelle réglementation du sport entrera en vigueur.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse à la veille du week-end du Grand Prix de Russie s’il y avait eu le moindre doute quant à sa poursuite de la course, Vettel a déclaré aux journalistes : “Pas vraiment.

“Je pense qu’à la fin, l’excitation pour l’année prochaine, les nouvelles voitures, les nouveaux règlements et je pense que l’équipe va, tout semble très prometteur. C’est génial d’en faire partie. Je pense que l’équipe est géniale, j’aime les gars.

“Cela fait [excite me], sinon je ne serais pas là. Je pense que la vision et l’engagement de l’équipe… la vision est impressionnante et l’engagement est très élevé.

« Cela a été une excellente saison, peut-être pas en termes de résultats mais en termes de travail. Le moral est bon, donc beaucoup de choses qui m’excitent.

En ce qui concerne ces résultats, Vettel aurait obtenu deux deuxièmes places s’il n’avait pas été disqualifié du Grand Prix de Hongrie alors qu’un échantillon de carburant insuffisant avait pu être prélevé sur sa voiture après la course.

Néanmoins, Aston Martin pense qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour devenir des challengers du Championnat du monde au cours des prochaines années – bien que Vettel lui-même soit toujours là quand ils atteindront ce niveau, reste à voir, l’année prochaine étant sa 15e campagne complète.

“Je pense qu’un horizon de quatre ou cinq ans est juste, en termes de retour sur les autres équipes, combien de temps il a fallu aux autres équipes pour atteindre le sommet”, a déclaré l’Allemand.

« Donc, ce sera peut-être moins, mais, on ne sait jamais, ce sera peut-être plus long. Mais je sens que la direction que prend l’équipe donne une direction très prometteuse.

« Et je sens que ça va arriver. Le temps nous le dira, je ne rajeunis pas.