Excitation Builds for Madden 22: voici ce que vous devez savoir

C’est à cette période de l’année, nichée juste avant le coup d’envoi de la vraie chose, la dernière itération du produit phare d’EA Sports, Madden, est au coin de la rue.

Naturellement, tout le monde qui a même un intérêt passager pour le football américain est très excité.

La sortie du jeu est l’une des plus grandes dates du calendrier des jeux de sport, avec la sortie annuelle de FIFA, et cette année ne semble pas différente. Depuis 2013, EA Sports a vendu plus de 100 millions d’exemplaires de Madden, pour des ventes de plus de 4 milliards de dollars et les ventes de Madden 22 devraient dépasser celles de 21.

En effet, telle est l’anticipation que certains paris sportifs prenaient même des paris sur qui apparaîtrait sur la couverture. Les chances à ce sujet, avec Aaron Rodgers en tête de la course, étaient assez similaires à celles que vous obtiendriez sur https://www.sidelines.io pour le prix NFL MVP, qui a bien sûr été remporté par le Green Bay Packer QB.

Madden 22 sortira le 20 août, trois semaines seulement avant le coup d’envoi de la saison de la NFL, ce qui bien sûr fonctionne parfaitement pour les fans salivants qui cherchent à se préparer pour le grand jour.

Les trois éditions du jeu se présentent sous la forme de Dynasty, MVP et Standard et chacune d’entre elles offre des conditions différentes aux utilisateurs. Dynasty et MVP, qui coûtent clairement plus cher, vous offrent la possibilité de jouer trois jours avant le lancement via une version à accès anticipé.

La version Dynasty propose 22 packs de packs MUT et le MVP en propose 11, la norme est livrée avec moins de modules complémentaires mais contient toujours 20 points de personnel.

Les notes très importantes des joueurs ont commencé à être publiées à partir de la fin juillet, ce qui a entraîné de nombreuses discussions sur Internet, comme d’habitude. En effet, l’une des meilleures choses à propos de chaque version est de voir de vrais joueurs réagir à leurs notes « fantastiques » sur les jeux Madden, dont il est clair que les Eagles de Philadelphie n’étaient pas si impressionnés par les notes qu’ils ont reçues.

La version de l’année dernière comportait un certain nombre de problèmes que les fans du jeu voulaient désespérément résoudre et il semble que leurs souhaits aient été exaucés. Parmi les mises à jour de Madden 22, selon une récente annonce d’EA Sports;

“Une gestion du personnel plus détaillée et des systèmes de progression de l’arbre de compétences, avec une stratégie de jeu hebdomadaire complète qui s’intègre dans votre plan de match”

Ils promettent également plus de mises à jour de service en direct pour garder le jeu aussi à jour que possible au fur et à mesure que la saison avance. En effet, ils ont déjà programmé une mise à jour pour septembre, alors que nul doute que certains joueurs auront fait irruption sur la scène tandis que d’autres auront peut-être plongé.

La superstar KO est de retour, après avoir été introduite l’année dernière, et cette fois-ci, elle s’accompagne d’un mode éliminateur coopératif. Une autre fonctionnalité ajoutée l’année dernière, The Yard, est également de retour et proposera de nouveaux emplacements dans Madden 22.

Peut-être sans surprise, la couverture de Madden 22 MVP associe Tom Brady et Patrick Mahomes, avec EA Sports couvrant bien leurs paris en termes de puissance d’attraction des étoiles.

Image via: L’attaque du fanboy

