Excitation lors de la finale de la Liga MX de Clausura: León 2-2 Toluca

05/10/2021

Allumé à 04h30 CEST

le Lion et le Toluca ils étaient à égalité à deux lors du dernier match de la Liga MX de Clausura qui s’est déroulé ce lundi. Lors de la phase précédente du championnat, les demi-finales, l’équipe locale a éliminé Queretaro; l’équipe visiteuse a réussi à vaincre le FC Juarez.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Toluca, qui a créé le lumineux avec un peu de Kevin Castaneda à 17 minutes. Mais plus tard, le Lion a réussi l’égalité grâce à un objectif de Victor Davila à la limite de la fin, à 45 ans, terminant ainsi la première période avec un 1-1 au tableau de bord.

En seconde période est venu le but de l’équipe Toluca, qui a profité du jeu pour traverser le filet de leur rival avec un but de Alexis Pedro Canelo à 58 minutes. Cependant, l’équipe léonais a réagi et a égalisé le concours grâce à un but de Fidel Daniel Ambriz Gonzalez quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-2.

Le technicien de la Lion, Ignacio Ambriz, a donné accès au champ à José Godinez Oui Fidel Daniel Ambriz Gonzalez remplacer Emanuel Gigliotti Oui Santiago Colombatto, tandis que du côté du Toluca, Hernan Cristante remplacé Haret ortega, Brandon Sartiaguin, Enrique Triverio Oui Antonio Rios pour Jorge Torres Nilo, Kevin Castaneda, Michael Estrada Oui José Vazquez.