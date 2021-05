Excitation lors de la finale de la Liga MX de Clausura: Pachuca 4-2 Chivas Guadalajara

05/10/2021

Activé à 13:45 CEST

le Pachuca vaincu 4-2 à Chivas Guadalajara lors de leur dernier match de la Liga MX de Clausura qui s’est tenu ce lundi au Stade Miguel Hidalgo. Lors des demi-finales de la Liga MX de Clausura, le Pachuca battre le San Luis tandis que, pour sa part, le Chivas Guadalajara a réussi à l’emporter sur Tigres UANL.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe de Zapopano, qui a créé le lumineux grâce à un objectif de Uriel antuna à la 10e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour le Pachuca, qui a mis les tables à travers un objectif de Oscar Murillo à la minute 51. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Pachuco a augmenté à la minute 70 grâce à un but de Roberto de la rosa. Plus tard, ils sont revenus marquer les lieux au moyen d’une seconde tant de Oscar Murillo à la 81e minute qui a établi 3-1 pour le Pachuca. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, en augmentant les distances avec un double de Roberto de la rosa à la 89e minute. L’équipe visiteuse a réduit les écarts grâce à une nouvelle pénalité maximale de Uriel antuna, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, plus précisément dans le 90, concluant le duel avec un résultat de 4-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Victor Guzman, Romario Ibarra, Jorge Hernandez, Miguel Herrera Oui Matías Catalan remplacer Antonio Figueroa, Felipe Pardo, Luis Chavez, Gustavo Cabral et Ismael Sosa, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Ange Zaldívar, Fernando Beltran, Alan Torres, Cesar Huerta Oui Cristian Yonathan Calderon, qui est entré par José Macias, Jésus Angulo, Jésus Molina, Jésus Sanchez Oui Miguel Ponce.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, l’un d’eux au Pachuca (Gustavo Cabral) et trois à Chivas Guadalajara (Alexis Vega, Alan Torres Oui Cesar Huerta).