Exclusif : 7 lakhs de nouveaux emplois probables à khadi, les industries du village au cours de l’exercice 22, selon le président de KVIC

Compétences, travail, talent pour les MPME : Khadi et les industries villageoises visent à générer environ 7 lakhs nouveaux emplois au cours de l’exercice en cours 2021-22, dépassant la barre des 6,32 lakhs de l’exercice 21, a déclaré le président de la Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Vinai Kumar Saxena, à Financial Express Online. KVIC, l’agence nodale chargée de la mise en œuvre du programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP), avait déboursé 2 188,78 crores de roupies pour créer 5 95 320 emplois PMEGP dans 74 415 micro-entreprises créées au milieu de Covid en Inde au cours de l’exercice 21. Les emplois restants ont été créés dans le cadre des industries villageoises.

« Dans le cadre du PMEGP, 5,95 lakh d’emplois ont été créés au cours de l’exercice 21. Dans le cadre de diverses sous-industries et programmes d’industries villageoises telles que Kumhar Sashaktikaran Yojana, 25 900 emplois ont été créés, dans le cadre de la mission du miel, 1 505 emplois ont été créés. De même, 9 083, 1 083 et 10 emplois ont été créés dans l’industrie du bien-être et des cosmétiques, y compris l’industrie de l’agarbatti, l’industrie du papier fait main et des fibres et l’industrie de l’ingénierie rurale respectivement. Le nombre total de nouveaux emplois était de 6,32 lakh, que nous devrions atteindre environ 7 lakh cet exercice avec une croissance de la demande et une reprise économique globale », a déclaré Saxena.

Au 22 novembre 2021, KVIC avait généré 3,30 lakh de nouveaux emplois, dont 3,27 lakh dans le cadre du PMEGP. 2 000 nouveaux emplois ont été créés dans le cadre du programme Kumhar Sashaktikaran, 550 dans l’industrie du bien-être et des cosmétiques, y compris l’industrie de l’agarbatti, 397 dans l’industrie du papier fait main et des fibres et 100 dans le cadre de la mission du miel, selon les données tweetées par le ministre des MPME, Narayan Rane, le Mardi. 22 emplois ont été créés dans le cadre du génie rural et de l’industrie des nouvelles technologies tandis que 10 emplois ont émergé dans le cadre du programme d’autonomisation des artisans du cuir.

La croissance de la nouvelle base d’emplois a pris de l’importance car la majorité des unités PMEGP ont été touchées en raison de la pandémie. Selon une étude réalisée par KVIC plus tôt cette année, 88% des microbénéficiaires du PMEGP ont été « négativement touchés », tandis que 57% des bénéficiaires avaient déclaré que leurs unités avaient été temporairement fermées pendant la période de Covid. De plus, 30 pour cent ont signalé une baisse de la production et des revenus. Cependant, les données sur les pertes d’emploi n’étaient pas disponibles auprès de KVIC ou du ministère des MPME.

« Nous ne pouvons pas dire qu’il y a eu des pertes d’emplois, car les activités de filature et de tissage pouvaient également être entreprises à domicile et, par conséquent, il n’y avait pas eu un tel impact sur l’emploi simplement parce que les gens ne pouvaient pas aller dans les usines. Cependant, il y a eu un impact dû à Covid pendant le verrouillage car beaucoup de nos magasins ont été fermés car la production a un peu ralenti. Les artisans étaient engagés dans de nouvelles activités pendant Covid, notamment en fabriquant des masques khadi », a ajouté Saxena.

L’impact apparemment moindre de Covid sur les industries du khadi et des villages était également dû au fait que « nous sommes largement basés dans les régions rurales du pays où Covid a mis un certain temps à atteindre et avait largement touché les métros et les villes de premier plan en premier. S’il y avait la troisième vague, nous sommes à nouveau prêts à relever le défi », a déclaré Saxena.

