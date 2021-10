Exclusif – Air Chief Marshal VR Chaudhari à FE Online : Prêt pour la guerre sur deux fronts ; L’IAF vise l’autonomie dans tous les domaines

IAF Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari

Au milieu de l’impasse en cours entre l’Inde et la Chine le long de la ligne de contrôle réel de 1 300 km et des violations constantes du cessez-le-feu à travers la LDC, l’armée de l’air indienne est prête pour une « guerre sur deux fronts ».

Pour faire face à un tel scénario, le Chief Air Chief Marshal de l’IAF VR Chaudhari avait récemment déclaré aux médias, l’accent est mis sur l’amélioration de ses capacités de combat globales. L’IAF fait également face à un nombre décroissant d’escadrons. Et des efforts sont déployés pour introniser de nouveaux combattants dans un proche avenir. Les équipementiers ont déjà répondu à la RFI pour 114 chasseurs. Le processus est en marche et le chemin à parcourir est encore long.

Le chef de l’IAF, l’Air Chief Marshal VR Chaudhari, parle de divers aspects du Service et de la théâtralisation avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits

Quelle est l’orientation de l’IAF sur l’autosuffisance dans la production de défense ? Quand l’IAF commencera-t-elle à obtenir la livraison d’avions de combat légers et d’hélicoptères de combat légers d’Hindustan Aeronautics Limited ?

L’IAF vise l’autonomie dans tous les domaines et est considérée comme son moteur de croissance pour l’industrie aérospatiale. Bien que nous ayons assez bien réussi à atteindre cet objectif, il existe un énorme potentiel de R&D supplémentaire dans les pièces de rechange et les produits de haute technologie. L’Indian Air Force avait semé l’industrie aérospatiale de la défense et nourri la production de divers avions de toutes les générations, le LCA Mk1 étant la dernière introduction dans l’arsenal de l’IAF. Outre le HTT 40, l’IAF s’est engagé dans le développement de l’AMCA visant les technologies de niche de 6e génération.

LCA est déjà opérationnel dans l’IAF et d’autres livraisons dans le cadre du contrat LCA dans FOC sont en cours. Le contrat LCH devrait être signé sous peu, et les livraisons devraient commencer par la suite.

Quelle est la dernière nouveauté sur l’avion de chasse 114 pour l’IAF ? Le plan est-il activé ? Ou y a-t-il une révision du plan en fonction des contraintes budgétaires ?

Nous prévoyons d’introduire 114 MRFA dans le cadre des dispositions Make in India de manière progressive. Les exigences qualitatives du personnel de l’Air (ASQR) pour la proposition actuelle sont en cours de finalisation.

Après l’attaque de drone Jammu – comment l’IAF se prépare-t-elle à faire face à de telles attaques ?

Les mesures de sécurité nécessaires ont été mises en place contre les menaces de drones malveillants. Les mesures d’atténuation comprennent l’amélioration des capacités de contre-drones avec des options indigènes de mise à mort dure et douce.

L’IAF a également envoyé une RFI pour obtenir le système ADT (Anti-Drone Technology). Quelle est la mise à jour ?

L’approvisionnement du système en question sera effectué par le biais de routes indigènes dans le cadre de la procédure d’acquisition de la défense (DAP) 2020.

Combat aérien et guerre électronique (GE) : Comment l’IAF est-elle préparée pour l’avenir ?

Au cours de la dernière décennie, la politique de l’IAF a été de mettre à niveau son inventaire avec des « solutions EW intégrées ». La mise à niveau de la flotte Mirage et de nouvelles inductions comme Rafale, Chinook, Apache, Akash Missile System et MRSAM en témoignent.

La formation sur les systèmes EW a été adaptée pour répondre au niveau de préparation des opérateurs et à l’amélioration des niveaux de compétences sur toutes les plateformes. Cela inclut des politiques pour permettre le développement de l’expertise et une utilisation efficace des systèmes.

Qu’en est-il des drones que l’IAF devrait obtenir de General Atomics ?

L’affaire pour l’achat de MQ-9B Predator RPA pour les trois services progresse avec la marine indienne en tant que service principal pour le traitement de l’affaire.

La théâtralisation, sa faisabilité et sa mise en œuvre : qu’en pensez-vous ?

Le succès dans les conflits dépendra de la qualité de l’intégration des trois services. La planification et l’exécution conjointes sont la pierre angulaire de la lutte intégrée. Les trois services l’ont démontré dans la récente impasse du Ladakh oriental.

L’application synergique de la puissance militaire est nécessaire quelle que soit la structure militaire adoptée par une nation. L’IAF soutient pleinement les structures conjointes et intégrées de planification et de combat qui sont déjà en cours. La structure, pour réussir, doit exploiter la force et répondre aux doctrines de service spécifiques de toutes les composantes de la puissance militaire.

Réflexions sur le partenariat stratégique indo-américain et les exercices conjoints ?

Dans le cadre général du partenariat stratégique indo-américain, l’IAF s’engage avec l’USAF par le biais d’engagements bilatéraux et multilatéraux qui favorisent l’interaction mutuelle, les exigences de formation, les visites d’échange et les exercices de vol/de terrain. Les interactions profitent à la fois aux forces aériennes en augmentant les prouesses opérationnelles et la portée stratégique. Ces partenariats stratégiques sont renforcés par la participation des dirigeants de l’IAF aux groupes de pilotage exécutifs et à la conférence des dirigeants de la puissance aérienne.

