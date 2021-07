Exclusif : Apple prévoit un iPad mini repensé avec processeur A15, port USB-C, plus

Apple devrait proposer un nouvel iPad mini dès la fin de l’année avec un design similaire à celui du dernier iPad Air. . a maintenant appris de sources proches du dossier que le nouvel iPad mini, nom de code J310, sera alimenté par le dernier processeur A15 d’Apple, disposera d’une connectivité USB-C et inclura un connecteur intelligent magnétique.

Selon les sources, Apple prévoit d’utiliser la puce A15 à l’intérieur du nouvel iPad mini, tout comme les nouveaux iPhones qui devraient sortir plus tard cette année. La puce A15 utilisera le même processus de fabrication de 5 nanomètres que l’A14, et nos sources indiquent qu’Apple travaille également sur une variante A15X plus puissante qui pourrait être utilisée dans d’autres iPads.

Le nouvel iPad mini comportera également une connectivité USB-C en bas, selon les sources, similaire à l’iPad Pro et au dernier iPad Air. Cela ouvrira l’iPad mini à un large éventail de périphériques et d’accessoires au-delà du connecteur Lightning utilisé par l’iPad mini actuel.

Enfin, l’iPad mini redessiné comportera également un Smart Connector magnétique similaire à l’iPad Air et à l’iPad Pro, selon nos sources. Cela pourrait signifier qu’Apple envisage de lancer des accessoires compatibles Smart Connector pour le nouvel iPad mini.

Autre détail : Apple prévoit également une nouvelle version de l’iPad d’entrée de gamme, nom de code J181, avec une puce A13 à l’intérieur. L’iPad d’entrée de gamme actuel de 10,2 pouces est alimenté par la puce A12 Bionic, ce qui représenterait donc un saut de performance notable pour la tablette la plus abordable d’Apple. Des rumeurs précédentes ont également indiqué que l’iPad d’entrée de gamme adoptera un design similaire à l’iPad Air 3 qui a été introduit à l’origine en 2019.

Bloomberg a déjà signalé qu’Apple travaillait sur un nouvel iPad mini pour une sortie plus tard cette année. Le nouvel iPad mini devrait comporter des lunettes plus minces et aucun bouton d’accueil. Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations et la prise en charge d’Apple Pencil. En mai dernier, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini mesurant entre 8,5 et 9 pouces.

Le nouvel iPad mini devrait sortir plus tard cette année. Que pensez-vous des fonctionnalités qui ont été signalées jusqu’à présent? Prévoyez-vous d’en acheter un ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

