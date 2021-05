EXCLUSIF Boeing prévoit une nouvelle augmentation de la production du 737 MAX à la fin de 2022

Des avions Boeing 737 MAX au sol sont vus stationnés dans les installations de Boeing à l’aéroport international de Grant County à Moses Lake, Washington, États-Unis

Planemaker Boeing Co (BA.N) a élaboré des plans préliminaires pour un nouveau sprint dans la production du 737 MAX jusqu’à 42 jets par mois à l’automne 2022, ont déclaré des sources de l’industrie, dans le but de prolonger sa reprise du chevauchement de la sécurité et du COVID- 19 crises.

Les plans porteraient la production au-delà de l’objectif de 31 par mois au début de 2022, que les sources ont déclaré que Boeing entend atteindre en mars.

Mais la mise en œuvre dépendra d’un cocktail de facteurs dont la demande, la capacité incertaine de certains fournisseurs et le succès de Boeing dans la réduction d’un excédent de jets déjà construits.

Boeing a refusé de commenter et a souligné ses dernières indications. Le mois dernier, il a réaffirmé son intention de faire passer la production MAX d’un taux «bas» non spécifié à 31 par mois au début de 2022.

Les actions de l’avionneur ont augmenté de 3,7% en début de séance, dépassant un marché américain légèrement plus ferme.

La production a été interrompue en 2019 après que le modèle le plus vendu de Boeing a été mis au sol à la suite d’accidents mortels. Il a repris en mai dernier à une fraction de son rythme initial alors que Boeing naviguait dans les approbations réglementaires et dans une chaîne d’approvisionnement fragile.

Il attend toujours le feu vert de la Chine après avoir obtenu les approbations occidentales à la fin de l’année dernière. Le directeur général Dave Calhoun a averti que le calendrier des approbations restantes influencerait la forme de la montée en puissance finale de la production de Boeing.

À titre d’étape intermédiaire, Boeing espère accélérer la production mensuelle d’un chiffre à un chiffre à environ 26 par mois à la fin de 2021 dans son usine de Renton près de Seattle, ont déclaré deux des sources.

Une production plus élevée pourrait injecter des liquidités indispensables dans la chaîne d’approvisionnement et réduire les coûts des composants de Boeing.

L’industrie aérospatiale de Puget Sound a déjà commencé à prendre de la vitesse. Des sources affirment que Boeing a de nouveau passé des commandes de pièces, tandis que des fuselages peuvent être vus se diriger par chemin de fer vers la région de Seattle depuis l’usine de Wichita de Spirit AeroSystems (SPR.N).

Cela survient alors que la demande de jets moyen-courriers tels que le 737 MAX et l’Airbus concurrent (AIR.PA) A320neo commence à se remettre des effets de la pandémie COVID-19, stimulée par des vaccinations généralisées, en particulier sur le marché intérieur américain très fréquenté.

Cependant, plusieurs fournisseurs américains et européens considèrent les plans de production des deux planificateurs comme optimistes, affirmant que des inquiétudes subsistent quant à la santé de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale mondiale.

«Le plus grand risque que nous pouvons voir avec les plans de Boeing est l’incapacité de la chaîne d’approvisionnement à suivre le rythme», a écrit Rob Stallard, analyste de Vertical Research Partners, dans une note client sur l’histoire de ..

Les efforts de Boeing pour rétablir la production sont également liés au rythme auquel il décharge un inventaire d’avions stationnés qui ont gonflé pendant près de deux ans où le MAX a été immobilisé.

L’objectif publié de 31 par mois est déjà passé de fin 2021 au début 2022.

En Europe, Airbus (AIR.PA) a ordonné aux fournisseurs de se préparer à une production plus élevée tout en les avertissant de problèmes de qualité qui peuvent refléter des chaînes d’approvisionnement surchargées.

Les deux géants de l’avion entament leur plus forte hausse de production jamais réalisée, rassurant grâce à l’accumulation des stocks de pièces et au fait que leurs usines avaient déjà couvert le même territoire dans le passé, bien qu’à des taux d’augmentation plus lents.

Mais ni l’un ni l’autre ne se sent encore prêt à revenir aux volumes records observés avant les récents chocs sur l’industrie.

Avant l’échouement de 2019, Boeing produisait 52 MAX par mois pour atteindre un objectif de 57. Airbus fabriquait près de 60 de ses avions A320neo un mois avant les verrouillages de l’année dernière.

Airbus prévoit d’augmenter la production de 40 à 45 avions par mois d’ici la fin de 2021. . a rapporté la semaine dernière avoir demandé aux fournisseurs de se préparer à 53 par mois d’ici la fin de 2022.

La production de grands biréacteurs long-courriers reste déprimée par un ralentissement des voyages d’affaires et ne devrait pas se redresser rapidement.