Exclusif : Candace Cameron Bure et sa fille co-vedette dans un nouveau film

Jamais la phrase « Telle mère, telle fille! » se sentait plus approprié.

Candace cameron bure va organiser l’ultime réunion de famille dans le prochain volet d’Aurora Teagarden Mysteries, sa célèbre franchise de films Hallmark Movies & Mysteries : E! News peut révéler en exclusivité que sa fille Natasha bure jouera la version adolescente de son personnage dans Aurora Teagarden: Haunted by Murder.

Dans le film, qui sera présenté le 20 février, Natasha incarnera une jeune Aurora dans un flash-back sur le moment où elle et sa meilleure amie Sally (Lexa doig) tombent sur leur première enquête pour meurtre après être entrés dans un manoir hanté infâme sur un défi. Vingt ans plus tard, Aurora revient sur les lieux du crime après que sa mère Aida (Marilu Henner) a acheté la maison maudite.

Alors que Candace et Natasha, 23 ans, n’apparaîtront pas ensemble à l’écran dans Aurora Teagarden: Haunted by Murder, le couple a joué dans Switched For Christmas en 2017, dans lequel Natasha jouait à la fois la fille et la nièce de Candace. (Candace a joué les jumeaux, évidemment.)