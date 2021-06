EXCLUSIF Certains à Wall Street essaient le commerce d’options pour parier contre AMC sans se brûler

in

Un taxi passe devant un théâtre AMC au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Certains traders de Wall Street parient contre un autre rallye massif d’AMC Entertainment Holdings Inc (AMC.N) et d’autres actions « meme » cette semaine via un type de pari sur le marché des options qui limiterait leurs pertes si les investisseurs de détail étaient à la traîne. leur prouver qu’ils ont tort.

Une analyse . des données sur les options et des entretiens avec des acteurs du marché, dont un banquier de Wall Street et un gestionnaire de fonds avec 30 milliards de dollars d’actifs, montrent que certains investisseurs institutionnels ont intensifié des transactions d’options complexes qui leur permettent de parier que les actions vont chuter.

Le soi-disant «bear put spread», une stratégie d’options baissière courante, limite également les bénéfices.

Son utilisation accrue maintenant, qui n’a pas été signalée auparavant, montre comment Wall Street cherche des moyens de profiter de l’augmentation sans précédent du commerce de détail, mais avance prudemment après que certains fonds de premier plan ont été secoués plus tôt cette année.

“Il est toujours dominé par ces petits commerces de détail, mais nous voyons sporadiquement de grandes institutions tentées uniquement par les prix”, a déclaré Henry Schwartz, responsable de l’intelligence des produits chez Cboe Global Markets Inc, faisant référence à la négociation d’options dans AMC.

AMC a été au centre d’une deuxième vague d’achats par des investisseurs particuliers qui ont fait la promotion des actions dans des forums tels que WallStreetBets de Reddit, donnant une nouvelle vie au phénomène des « actions mèmes » qui a envoyé des actions du détaillant de jeux vidéo GameStop Corp (GME. N) en hausse de 1 600 % en janvier.

L’action d’AMC a augmenté d’un peu plus de 83 % la semaine dernière. L’action a bondi de 2 160 % cette année, laissant les commerçants avec des paris purs et simples contre elle, des pertes de papier de près de 4 milliards de dollars, selon les dernières données disponibles de S3 Partners.

Lorsqu’une action évolue autant qu’AMC la semaine dernière – parfois plus que doubler son prix au cours d’une seule séance de bourse – cela fait monter le prix des options.

En règle générale, des mouvements de cette ampleur ne persistent pas pendant de longues périodes, et certains traders professionnels parient que ce sera le cas cette fois, ce qui signifie que le cours de l’action chutera, ont déclaré les participants au marché.

Le problème, c’est qu’ils ne savent pas quand cela pourrait arriver et s’ils ont les ressources pour tenir bon dans une confrontation prolongée avec les commerçants de détail, dont le pouvoir réside dans leur nombre.

C’est là qu’intervient un écart de vente à la baisse. Dans la stratégie de négociation, l’investisseur achète un ensemble de contrats de vente, ce qui lui donne le droit de vendre les actions sous-jacentes à un certain prix « d’exercice » à un certain moment, et vend un autre ensemble avec un prix d’exercice inférieur valable pour la même période.

La vente des options de vente compense la majeure partie du coût initial d’achat du premier ensemble de contrats. Si les actions ne baissent pas, ou baissent moins que prévu, les pertes du trader résultant de l’achat de l’option de vente seront couvertes dans une large mesure par le produit de l’option de vente vendue.

Le banquier, cadre supérieur d’une grande entreprise de Wall Street, a déclaré que la majorité de ses clients institutionnels restaient à l’écart des actions meme, mais que certains avaient commencé à utiliser des écarts de vente baissiers pour parier contre eux. Le gestionnaire de fonds, basé à New York, a déclaré qu’il utilisait des spreads de vente pour minimiser ses risques et réduire ses coûts en pariant sur AMC et d’autres actions mèmes.

Tous deux ont requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler à la presse.

Les données de trading d’options montrent une augmentation des transactions complexes qui impliquent des stratégies telles que les spreads de vente. Ces transactions, généralement privilégiées par les traders professionnels, représentaient 22% des transactions quotidiennes d’AMC, en moyenne, cette semaine, contre 13% pour le mois de mai, selon la société d’analyse d’options Trade Alert.

Dans l’ensemble, la négociation d’options sur l’action reste largement dominée par les commerçants de détail, selon les données. Seulement environ 10 % à 15 % du volume quotidien global des options AMC cette semaine ont été négociés en blocs de plus de 100 contrats, une taille généralement associée aux joueurs professionnels.

“Il est difficile pour les institutions de rester à l’écart lorsque la volatilité atteint ce niveau”, a déclaré Schwartz de Cboe. “Ils essaient de l’éviter, mais cela les attire.”