Exclusif | Clubhouse n’est pas une question de likes et de suivis mais de connexions «authentiques»: co-fondateur et PDG Paul Davison

Le co-fondateur et PDG Paul Davison décrit Clubhouse comme un nouveau type de réseau social, mais basé sur le média le plus ancien – la voix. « Nous devons apprendre à rédiger des articles intelligents et à éditer des photos et des vidéos, mais la voix a quelque chose de puissant. Vous pourriez simplement être (plus) authentique », a déclaré Davison à Financial Express Online. La plate-forme de médias sociaux audio méga-exclusive qui fait fureur depuis ses débuts sur iOS l’année dernière permet aux gens du monde entier de se réunir pour parler, écouter et apprendre les uns des autres en temps réel. C’est cette expérience incroyablement humaine et c’est son « étoile du Nord ».

«Nous essayons de créer un type de réseau différent qui ne concerne pas les likes et les suivis et que votre gestionnaire de médias sociaux publie pour vous. Vous n’avez pas besoin de poser ou d’essayer de paraître intelligent. Il s’agit de se connecter authentiquement avec d’autres humains.

La chose la plus importante à propos de Clubhouse, ce sont les gens, dit Davison, ce qui a été essentiel pour le lancer sur Android il y a quelques semaines. Par extension, cela signifie que la plate-forme est désormais «techniquement» disponible pour tous les utilisateurs sur la plupart des marchés du monde, bien qu’elle soit toujours strictement sur invitation.

En une semaine, un million de personnes avaient téléchargé l’application Android, et dans la semaine qui a suivi, elle en a enregistré un autre million. Davison ne partagera pas les chiffres exacts, mais “un grand nombre de personnes viennent d’Inde”. La réponse a été « écrasante » à tel point que les ingénieurs de Clubhouse ont travaillé 24 heures sur 24 pour s’assurer que la plate-forme reste sans problème – ce n’est pas le cas. Clubhouse essaie d’augmenter la capacité, dit Davison. La plupart de ses serveurs se trouvent actuellement aux États-Unis.

Modération de contenu

Le plus grand défi est la modération. La nature vivante et éphémère de la plate-forme rend difficile la surveillance des éléments malveillants diffusant de la désinformation. « Si vous construisez un réseau social, vous devez toujours faire de la modération une priorité absolue et si vous construisez quelque chose pour le monde, vous devez reconnaître qu’il y a de mauvais acteurs et vous devez avoir un système qui soit durable et résistant à ce genre de choses », dit Davison.

Clubhouse a une approche à trois volets pour faire face à la modération. La priorité absolue est de s’assurer que son équipe est composée des bonnes personnes, celles qui ont une expertise approfondie des plateformes sociales, et d’avoir suffisamment de personnes comme ça, celles qui parlent de nombreuses langues différentes, pour évoluer avec la plateforme. Ce sont les personnes qui comprennent à quel point l’audio de groupe en direct est différent et qui sont disposées à faire mieux que les réseaux précédents n’ont pu le faire.

L’autre aspect est d’avoir une politique de confidentialité, des conditions d’utilisation et des directives communautaires claires et complètes, visibles depuis chaque pièce, et de s’assurer qu’elles évoluent constamment.

« Nous allons apprendre au fur et à mesure et les gens vont découvrir de nouvelles façons d’utiliser le service. Nous voulons donc nous assurer que nous avons un mécanisme solide en place », dit-il, ajoutant : « Nous devons également disposer d’un ensemble solide de politiques internes et de manuels que notre équipe peut utiliser pour savoir comment enquêter sur les incidents et prendre des mesures. en fonction de la nature et de la gravité des abus que nous découvrons.

Du côté des produits, Clubhouse permet aux utilisateurs de signaler les incidents et dispose d’outils internes pour gérer ces rapports « de manière efficace et cohérente ».

« La première ligne de défense est d’avoir une structure de réseau qui aide à prévenir les abus avant qu’ils ne se produisent. Si vous êtes la personne qui a créé la pièce, vous devez toujours garder le contrôle. Personne ne devrait être autorisé à entrer dans la pièce, personne ne devrait pouvoir monter sur scène et vous parler sans votre autorisation explicite. » Clubhouse a une « politique de tolérance zéro » contre les trolls.

« Nous sommes aidés par une communauté de millions de personnes qui signalent les incidents et nous aident à faire du Clubhouse un lieu de discussions sûres et productives. »

Par défaut, Clubhouse essaie de collecter le moins de données possible. Il nécessite un numéro de téléphone pour les inscriptions – cela permet également de garantir que la plate-forme reste “un véritable service d’identité”. À la suite de plaintes concernant sa poussée agressive pour accéder aux listes de contacts, Clubhouse permet désormais aux gens d’inviter manuellement leurs amis sans avoir à ouvrir leur carnet d’adresses.

“Nous avons une mémoire tampon cryptée temporaire de l’audio qui dure toute la durée de la pièce, et si quelqu’un signale un incident de confiance et de sécurité, cet audio est utilisé uniquement aux fins de l’enquête, alors il est supprimé.”

Cependant, dans la grande majorité des cas, aucun incident n’est signalé dans une pièce et dans ces cas, l’audio n’est pas enregistré après la fin de la pièce.

Contrairement aux idées reçues

Selon Davison, le Clubhouse n’a jamais vraiment été conçu pour être un service sur invitation ou exclusif. La raison pour laquelle il a d’abord été lancé sur iOS est que lui et son co-fondateur Rohan Seth “n’avaient construit que des trucs iOS jusque-là”. Dans un article de blog publié le 24 janvier 2021, le duo parle très franchement de Clubhouse comme étant leur dernière tentative de créer une application sociale. Vous pouvez le dire, la concentration était primordiale. Si Clubhouse n’avait pas touché la corde sensible du public, qui sait, il n’y aurait peut-être même pas eu d’application Android.

“Nous avons toujours voulu construire Clubhouse pour tout le monde dans le monde et nous avons toujours su que si le produit réussissait, nous voudrions être sur plusieurs plateformes.”

Étant une petite équipe – seulement deux membres en juillet 2020 – Davison et Seth ont dû «impitoyablement» prioriser la chose la plus efficace pour commencer. Cela leur permettrait d’avancer rapidement, d’obtenir des commentaires de la communauté et, plus important encore, de répondre beaucoup, beaucoup plus rapidement. Ce n’était que le début de cette année, ils ont commencé à développer l’équipe pour inclure également ceux qui les aideraient éventuellement à créer Clubhouse pour Android.

« La seule raison pour laquelle nous avons grandi grâce à un modèle d’invitation est que nous pensons qu’il est important de développer les communautés de manière mesurée. Si vous grandissez trop vite, les choses peuvent se casser, et nous avons toujours essayé de nous assurer qu’à mesure que nous ajoutons de nouveaux utilisateurs à Clubhouse, l’expérience de tous ceux qui sont sur la plate-forme s’améliore plutôt qu’elle ne s’aggrave.

C’était l’un des rares cas où les gens voulaient vraiment faire l’expérience de Clubhouse sur Android, et maintenant que c’est ici, la question est de savoir quelle est la prochaine étape. D’une part – et peut-être l’une des choses les plus attendues à ce sujet – Clubhouse “se dirige vers une sortie générale cet été”, ce qui signifie essentiellement que les gens n’auront plus besoin d’invitations pour commencer à utiliser la plate-forme. Avec le temps, il y aura d’autres annonces à surveiller, notamment les paiements, les services de billetterie, etc.

Mais au-delà de ces fonctionnalités attendues, Clubhouse cherche à créer des fonctionnalités spécifiques à différents marchés, y compris la base indienne de recherche et de retour d’information à mesure qu’il en apprend davantage et pénètre plus profondément dans le pays.

« Nous voulons essentiellement avoir un ensemble de fonctionnalités personnalisées (pour différents marchés). Nous voulons comprendre ce qui fonctionne dans cette communauté et être en mesure de l’adopter et de l’intégrer de manière native dans le produit. »

En ce qui concerne les nouvelles règles numériques de l’Inde pour les plateformes de médias sociaux, Davison a déclaré : « Pour le moment, notre startup est encore petite, nous avons un peu plus d’un an et je ne pense pas que le gouvernement ait défini tous les détails sur la façon dont ces lois s’appliquera aux entreprises à différents stades, mais notre objectif est de veiller à ce que la plate-forme soit conforme aux lois et réglementations du pays, et c’est donc absolument sur notre radar et quelque chose sur lequel nous travaillerons.

