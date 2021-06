Exclusif: commencez l’enquête Covid cette année, selon la majorité dans un sondage

B

La décision d’oris Johnson de reporter l’enquête publique sur le coronavirus jusqu’au printemps 2022 est opposée par une nette majorité du public qui souhaite qu’elle commence plutôt cette année, révèle aujourd’hui un sondage exclusif.

Seulement 17% des personnes soutiennent la date de lancement annoncée par le Premier ministre au printemps prochain, ont constaté des chercheurs d’Ipsos MORI pour l’Evening Standard.

Mais un total de 56 pour cent disent qu’il devrait commencer cet été (soutenu par 39 pour cent) ou cet automne (soutenu par 17 pour cent). L’enquête indépendante examinera les erreurs présumées telles que l’incapacité à éviter des milliers de décès parmi les personnes âgées dans les maisons de soins.

Le député conservateur, le Dr Dan Poulter, a exhorté le gouvernement à réfléchir à nouveau à la lumière des conclusions, déclarant: «Il y a clairement un appétit parmi le public pour faire avancer une enquête publique

Dans les principales conclusions de l’enquête :

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a la confiance de deux fois plus de personnes que Dominic Cummings pour dire la vérité sur la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus. Quelque 35 % pensaient que M. Hancock était le plus véridique, tandis que 18 % préféraient M. Cummings. Cependant, 34 pour cent ont répondu « ni l’un ni l’autre ». Les résultats précèdent une grillade publique du secrétaire à la Santé qui a été accusé le mois dernier par M. Cummings d’avoir menti au Premier ministre et au public. L’avance des conservateurs sur le parti travailliste est passée à neuf points au milieu d’un soutien public écrasant pour le déploiement du vaccin Covid . Les conservateurs sont à 44% (en hausse de quatre depuis avril), les travaillistes sont réduits à 35% (-2), et les libéraux-démocrates à six (en baisse de deux points). Les verts sont en hausse de deux points à sept pour cent. L’optimisme économique net a atteint son plus haut niveau depuis avril 2015, avec 53 pour cent des Britanniques confiants que les choses vont s’améliorer et seulement 31 pour cent s’attendent à ce que les choses empirent. Johnson et son gouvernement ont notes positives pour leur gestion globale de la pandémie de Covid-19, marquant leurs premiers scores positifs nets depuis l’été dernier. Johnson semble avoir bien fait de 43% et mal de 39%, un score net de +4. Plus de huit Britanniques sur 10 pensent que le gouvernement a fait du bon travail pour garantir que le public soit vacciné le plus rapidement possible.

LIRE LA SUITE

Le Dr Poulter, qui a travaillé pour le NHS dans les domaines des A&E et de la santé mentale, a déclaré que le gouvernement devrait tenir compte de l’humeur du public concernant le moment choisi pour une enquête.

“En supposant que la menace immédiate de Covid soit largement sous contrôle au début de l’automne, je ne vois aucune raison de retarder le début de l’enquête jusqu’à l’année prochaine”, a-t-il déclaré.

« Étant donné que nous sommes susceptibles de faire face à davantage de pandémies au cours de notre vie, il est d’autant plus important que nous poursuivons l’enquête dès que possible, afin que nous puissions tirer des leçons sur la façon d’être mieux préparés à l’avenir. »

Ipsos MORI a constaté que l’approbation publique de la gestion par M. Hancock de Covid-19 a fortement chuté depuis qu’il a été accusé par M. Cummings de mentir. Un tiers (33%) pense que le secrétaire à la Santé a bien géré l’épidémie, contre 38 en avril. Quelque 44% disent qu’il a mal fait, contre 41. Le score net de -11 est le pire de M. Hancock depuis octobre.

Le chancelier Rishi Sunak continue de bénéficier des meilleures notes pour sa gestion de la pandémie. Plus de la moitié, 51 pour cent, pensent qu’il l’a bien fait, et seulement 16 pour cent disent qu’il l’a mal géré, un score net de +35.

Le directeur de la politique d’Ipsos MORI, Keiran Pedley, a déclaré : « Avec leur avance sur le parti travailliste désormais à 9 points, les conservateurs bénéficient clairement politiquement de la perception du public selon laquelle les choses évoluent dans la bonne direction en termes de pandémie.

«Les Britanniques continuent de penser que le déploiement du vaccin se déroule bien et l’optimisme économique pour l’avenir n’a pas été aussi fort depuis juste avant les élections générales de 2015.

«Cependant, il semble y avoir un appétit pour une enquête publique indépendante sur la façon dont le gouvernement a géré la pandémie plus tôt que le Premier ministre ne le souhaiterait. Ce qui est moins clair, c’est à quel point la demande du public pour une enquête sera forte si son gouvernement s’en tient à ses armes et cherche à retarder jusqu’en 2022 ou au-delà. »

La grillade de mardi de M. Hancock par deux comités restreints de la Chambre des communes se concentrera sur l’un des épisodes les plus controversés de la pandémie, lorsque des personnes âgées ont été libérées des hôpitaux dans des maisons de soins sans avoir été testées pour la maladie, une erreur qui a peut-être conduit à des milliers de cas évitables des morts.

M. Cummings a déclaré aux députés que M. Hancock aurait dû être licencié pour “au moins 15 à 20 choses – y compris mentir à tout le monde à plusieurs reprises”. Lorsqu’on lui a demandé un exemple, l’ancien assistant n ° 10 a déclaré que M. Hancock avait faussement assuré à ses collègues que toutes les personnes sortant de l’hôpital pour les maisons de soins seraient testées. En réponse à l’allégation d’hier, M. Hancock a insisté: “Non, je ne l’ai pas fait.” Le secrétaire à la Santé a fait valoir qu’il n’avait promis que tous seraient testés lorsque la capacité de test serait disponible.

Ipsos MORI a interrogé 1002 adultes de GB par téléphone, du 28 mai au 3 juin. Les données sont pondérées. Détails sur www.ipsos-mori.com