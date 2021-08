Exclusif : Comment le scooter électrique Simple Energy atteint plus de 200 km d’autonomie

La startup EV basée à Bengaluru, Simple Energy, dévoilera son premier scooter électrique plus tard ce mois-ci. Sa plus grande caractéristique sera la capacité de parcourir plus de 200 km d’autonomie avec une seule charge, le double de ce qu’offrent les deux-roues électriques existants. Non seulement cela, il est également prévu de revendiquer quelques autres enregistrements lorsqu’il sera enfin disponible.

Avant le dévoilement du 15 août, TechRadar India s’est entretenu en exclusivité avec Suhas Rajkumar, PDG et fondateur de Simple Energy, sur la façon dont leur scooter électrique Simple One atteindra une gamme de référence, des records de performances, des plans de fabrication, un réseau de recharge et une expansion en Inde.

Interaction

(Crédit image : Énergie simple)

Cet article comprend des contributions de Suhas Rajkumar, PDG et fondateur de Simple Energy

Fondée en 2019, Simple Energy avait pour objectif de créer un scooter électrique capable d’atteindre plus de 200 km d’autonomie, éliminant ainsi l’anxiété d’autonomie qui afflige la plupart des véhicules électriques aujourd’hui. Appelé Simple One, il sera dévoilé le 15 août. De plus, il a également été confirmé qu’il se vendra à environ Rs 1,2 lacs. À ce prix, il serait non seulement moins cher que la concurrence mais offrirait également plus de fonctionnalités et de meilleures performances.

Incertains de la façon dont cela serait réalisé, nous avons demandé un examen plus approfondi de la façon dont le scooter électrique a été conçu à partir de zéro et de tout ce dont il sera capable.

Comment les 200+ km d’autonomie ont été atteints

(Crédit image : Énergie simple)

Depuis le début, l’objectif de Simple Energy était de créer un scooter capable d’offrir plus d’autonomie que le deux-roues électrique moyen et de ne le lancer que lorsqu’il serait capable de franchir le seuil des 200 km.

Le moteur personnalisé développé par Simple Energy est le principal facteur contribuant à cette gamme leader du secteur. En fait, c’est le seul OEM en Inde à avoir conçu, développé et fabriqué son propre groupe motopropulseur. Semblable aux smartphones et aux ordinateurs portables, ce type d’intégration verticale permet au Simple One d’être beaucoup mieux optimisé pour tirer le meilleur parti du moteur car il a été conçu en gardant à l’esprit les besoins du véhicule – sur mesure en gardant les exigences de performance et d’autonomie. à l’esprit.

Un moteur à entraînement direct exclusif a été développé pour le Simple One.

Suhas pense que c’est la plus grande force de Simple Energy et qu’elle leur donnera un avantage concurrentiel. « Celui qui possède la technologie possède le marché », a-t-il proclamé. À l’avenir, il espère faire de son expertise en matière de groupes motopropulseurs une avenue commerciale, mais ne concédera pas directement de licence de conception de moteurs à d’autres. En fait, contrairement à d’autres sociétés, elle fabrique en fait les moteurs en interne pour protéger davantage la propriété intellectuelle.

En plus des brevets pour le moteur, il possède même des brevets sur tous les composants mécaniques, la conception, la batterie, le système de gestion thermique, etc. Beaucoup de temps a également été consacré à la conception du scooter pour le rendre plus aérodynamique et réduire son poids. 110 kg à environ 130 kg. Même les phares sont une solution personnalisée pour réduire la consommation d’énergie auxiliaire.

Tous ces éléments se combinent pour donner à la batterie de 4,8 kW de Simple Energy une efficacité 35 % plus élevée que des solutions similaires.

Une expérience de conduite sans compromis

(Crédit image : Énergie simple)

Naturellement, notre enquête suivante était de savoir si l’autonomie sera réellement réalisable ou si les cyclistes devront aller très lentement et conduire prudemment. À notre grande surprise, Suhas affirme que tous les utilisateurs pourront facilement franchir la barre des 200 km.

Pour les véhicules électriques, un moyen facile de donner une autonomie plus élevée est de limiter la puissance du véhicule et donc de consommer moins d’énergie. Mais cela signifie généralement réduire considérablement les performances, ce qui peut nuire à l’expérience de conduite et de sécurité.

Nous sommes heureux d’annoncer que le mode Eco de Simple One pourra atteindre des vitesses de 45 à 50 km/h, ce qui est supérieur à la vitesse moyenne de conduite en ville. Cela signifie que les utilisateurs doivent non seulement pouvoir rouler confortablement et rapidement, mais également avoir suffisamment de puissance pour dépasser les autres en cas de besoin.

Le Simple One sera le nouveau scooter le plus rapide en Inde.

Il y aura quatre modes de conduite disponibles sur le scooter, le mode supérieur offrant l’accélération la plus rapide sur n’importe quel scooter – 0-40 km/h en 3,1 secondes et 0-60 km/h en 3,6 secondes, surpassant le 0-40 km/h de l’Ather 450X en 3,3 secondes . La vitesse de pointe sera proche de 100 km/h.

Avantage du second entrant

(Crédit image : Énergie simple)

Pour une entreprise qui n’existe que depuis environ deux ans, c’est un exploit de pouvoir créer quelque chose d’aussi performant. Nous avons demandé comment un délai aussi court était possible, car les véhicules électriques ont généralement des cycles de développement beaucoup plus longs.

Suhas a expliqué que bien que l’entreprise ait été enregistrée en septembre 2019, les travaux ont en fait commencé en décembre 2018. La plupart des 60 employés qui ont travaillé à la création de Simple One venaient d’horizons directement ou indirectement liés aux véhicules électriques, ce qui a considérablement réduit la résolution de problèmes. fois. Environ 70% du temps et des efforts ont été consacrés au perfectionnement du groupe motopropulseur, avec une équipe de 25 membres dédiée à cela. Au cours des prochains mois, la force de l’entreprise devrait doubler.

Simple Energy a également bénéficié de l’avantage du second entrant, car l’industrie en est encore à ses balbutiements. La chaîne d’approvisionnement et les fournisseurs sont maintenant plus développés, ce qui l’a aidé à mieux comprendre le marché et à trouver de meilleures solutions.

Le PDG d’Ather Energy, Tarun Mehta, fait écho à ce sentiment car il ne considère pas les autres fabricants de scooters électriques comme des concurrents, mais comme des partenaires qui aident le segment à mûrir plus rapidement, à réaliser de plus grandes économies d’échelle et à améliorer le réseau de fournisseurs.

99% de composants provenant d’Inde

Usine de scooters électriques d’Ather Energy à Hosur (Crédit image: Aakash Jhaveri)

Lorsque Simple Energy a démarré, son objectif était d’environ 85 % de localisation des composants, car il anticipait une plus grande dépendance à l’égard des importations pour certaines pièces. Cependant, une fois que le développement s’est accéléré et que les investisseurs se sont joints à nous, il a pu réaliser une localisation presque complète. Sur le Simple One, chaque composant, à l’exception des cellules, provient de l’Inde.

Dans les semaines à venir, la société annoncera de nouvelles rondes de financement et ses plans de fabrication à mesure qu’elle se rapproche de la livraison. Une usine d’une capacité de production de 50 000 unités est en phase finale.

Les consommateurs intéressés pourront réserver leur scooter électrique Simple One peu après le lancement, mais les livraisons commenceront au début de l’année prochaine, en commençant par les villes métropolitaines. Il y aura également des centres d’expérience dans chaque région pour mieux servir les clients. Le premier centre appartenant à l’entreprise verra le jour bientôt à Bengaluru.

Conçu pour l’avenir

(Crédit image : Énergie simple)

En avril, Simple Energy a publié des photos de son prototype Mark 2 en action sur une piste d’essai. Alors qu’il était secret, certains éléments de conception pouvaient encore être vus. Suhas nous dit que le scooter final du Simple One est bien meilleur et plus raffiné que ce que nous avons pu voir plus tôt.

De nombreuses améliorations ont également été apportées à l’intérieur. La batterie est classée IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, le placement de la batterie et du moteur a été amélioré pour une efficacité plus élevée et un meilleur centre de gravité, ainsi qu’un tas de réglages mineurs.

Comme on le voit sur d’autres scooters électriques, même le Simple One aura un tableau de bord à écran tactile de 7 pouces qui sera le cœur de l’expérience. En plus d’agir en tant que centre de contrôle, il disposera de fonctionnalités telles que la navigation GPS, la connectivité 4G, la marche arrière, l’efficacité en temps réel, les thèmes et les accents personnalisables, la connectivité Bluetooth pour les appels et la musique et les données de trajet.

GPS embarqué, modes de conduite, 4G, connectivité Bluetooth, mises à jour OTA – le Simple One aura tout pour plaire.

Il sera également livré avec un « support intelligent » breveté qui est censé rendre le véhicule beaucoup plus sûr. Plus de détails seront partagés lors du lancement.

Il y aura deux fonctionnalités qui seront uniques à Simple Energy au lancement. Le premier est un mode vacances qui met le scooter dans un état de sommeil profond, où sa batterie ne se déchargera pas pendant une période de 6 à 7 mois.

Plus intéressant encore, il y aura une option pour définir une heure de début programmée sur l’application. Cela garantira que le One est réchauffé et prêt à l’emploi lorsque vous en avez besoin, évitant ainsi à la batterie les tracas et la dégradation qu’un démarrage à froid entraînerait.

D’autres fonctionnalités seront ajoutées via les mises à jour OTA à l’avenir, mais la société souhaite attendre et collecter davantage de données d’utilisation pour comprendre et hiérarchiser les ajouts.

Un réseau de recharge rapide est également mis en place dans les villes de lancement pour les utilisateurs. Bien que le connecteur soit propriétaire, il est ouvert à l’idée de laisser éventuellement d’autres véhicules utiliser son infrastructure.

Avoir hâte de

Avec le lancement dans seulement deux semaines, Simple Energy a des journées chargées à venir. Si les spécifications et caractéristiques revendiquées sont aussi vraies que promises, il n’y aura pas grand-chose à craindre du point de vue du produit. Suhas nous a assuré que même avec autant de mises à niveau, le Simple One sera toujours en mesure d’atteindre le prix de Rs 1.1-1.2 lacs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait voir du secteur indien des véhicules électriques à l’avenir, il a souhaité que des subventions gouvernementales encouragent la fabrication.