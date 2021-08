Exclusif : Comment Nikon a conçu le Nikon Zfc – et pourquoi il pense que l’avenir est rétro

Les écrans tactiles ont peut-être conquis le monde, mais la technologie tactile ne disparaît pas tranquillement. Les platines, les amplis à valve et les montres mécaniques se sont tous taillés des niches provocantes – et le Nikon Z fc est la tentative du géant de l’appareil photo d’atteindre un endroit similaire pour les photographes.

Même si vous n’êtes pas un fan de Nikon, ou un fan de photographie, il est facile de voir que le Nikon Z fc est un appareil photo spécial. Le modèle sur lequel il est basé, le Nikon FM2 plein format de 1982, est un classique du design réputé pour être pratiquement indestructible. Et qui n’aime pas un gadget recouvert de cadrans argentés ?

(Crédit image : Avenir)

Pourtant, c’est loin d’être la première fois qu’un fabricant d’appareils photo revient dans le passé pour fabriquer son appareil photo du futur. Fujifilm, Olympus et Leica ont tous bâti leur réputation sur une esthétique vintage immaculée. Nikon a déjà joué la carte du rétro avec le Nikon Df amusant mais imparfait de 2013.

Alors, qu’est-ce qui est différent cette fois-ci et pourquoi fabriquer le Nikon Z fc maintenant ? Heureusement, Hau Nelson (Département de planification UX, 1ère section de planification UX) de Nikon et le designer Shu Suzuki (ID Group, Design Center) ont tous deux été ravis de répondre à ces questions et à bien d’autres lors d’un entretien exclusif avec TechRadar.

Et oui, nous avons demandé quand nous allions avoir un Nikon Z fc plein format…

Déplacement intelligent

Ce n’est un secret pour personne que les fabricants d’appareils photo, même des géants comme Nikon, sont un peu dans une impasse. Les smartphones ont dévoré l’entrée de gamme du marché et leur élan alimenté par le silicium ne montre aucun signe de ralentissement.

C’est quelque chose que Nikon reconnaît. “Avec l’essor des smartphones, tout le monde peut facilement découvrir la photographie, nous devons donc aller au-delà”, déclare Hau Nelson. “Nous pensons que le Z fc a une valeur qui va au-delà des spécificités techniques. Il a un viseur qui donne envie aux utilisateurs de regarder à travers, ses cadrans se sentent à l’aise et il y a une esthétique qui rend les utilisateurs fiers lorsqu’ils le transportent” il ajoute.

(Crédit image : Avenir)

« Le Z fc a été développé avec un concept différent de celui du Df, mais les deux caméras ont été conçues en mettant l’accent sur le plaisir de posséder. Shu Suzuki, Nikon

Mais il ne suffit pas de créer un appareil photo que les gens aiment regarder. À certains égards, c’est l’erreur que Nikon a commise avec le Nikon Df en 2013, qui a épousé une esthétique rétro similaire avec un reflex de milieu de gamme légèrement plastique. C’était aussi trop cher pour un tel concept à moitié cuit.

Alors, Nikon a-t-il tiré des leçons de la fabrication du Df ? « Le Z fc a été développé avec un concept différent de celui du Df, mais les deux appareils photo ont été conçus en mettant l’accent sur le plaisir d’être propriétaire », explique Shu Suzuki. “Nous considérons que l’équilibre entre la valeur pratique et la joie de posséder est d’une importance cruciale.” Le Nikon Df n’a jamais vraiment semblé être un tout cohérent – ​​en partie parce qu’il s’agissait d’un reflex volumineux – mais le Z fc, plus compact, se comporte comme un Nikon FM2 moderne.

Jumeau ancien

Pourtant, cette “valeur pratique” à laquelle Shu Suzuki fait référence signifie que, sous son boîtier rétro, le Z fc est un appareil photo très moderne. En termes de spécifications, il s’agit effectivement d’un Nikon Z50, qui est le seul autre appareil photo de la gamme d’appareils photo sans miroir de Nikon avec un capteur APS-C. Comme ce modèle, vous obtenez un capteur de 20,9 mégapixels et le dernier système de mise au point automatique hybride de Nikon, ainsi que, contrairement au Nikon Df, la possibilité de filmer des vidéos 4K/30p.

Les puristes de la photographie, alors, pourraient toujours préférer se procurer un Nikon FM2, un outil mécanique qui pourrait fonctionner sans piles. Mais Nikon a travaillé dur pour s’assurer que le Z fc conserve l’esprit du FM2, sinon sa construction indestructible et résistante aux intempéries.

Image 1 sur 3

Photos du Nikon FM2 de son manuel de 1983. Vous pouvez certainement repérer les similitudes avec le Nikon Zfc. (Crédit image : Nikon)Image 2 sur 3

(Crédit image : Nikon)Image 3 sur 3

(Crédit image : Nikon)

“Alors que le design du Z fc s’inspire du FM2, l’objectif n’a jamais été de reproduire exactement la silhouette, mais plutôt de créer un nouveau cadre qui préserve l’essence globale du modèle précédent”, explique Shu Suzuki.

« La restructuration du cadre pour l’adapter à la nouvelle technologie sans miroir était l’aspect le plus important de la conception, et l’équilibrage des dimensions du boîtier de l’appareil photo et du pentaprisme s’est avéré être l’un des plus grands défis, en particulier avec la monture Z de grand diamètre et la zone du pentaprisme minimisée en raison de l’adoption de l’EVF”, a-t-il ajouté.

Star de cinéma

Shu Suzuki était certainement en bonne position pour apporter ces petites fioritures de style FM2 au Nikon Z fc. « J’utilise personnellement un Nikon FM qui m’a été légué par mon grand-père », dit-il. “Cet appareil photo dispose d’un fonctionnement entièrement mécanique et je trouve que les molettes et les leviers confortables, ainsi que le processus de modification des paramètres de prise de vue et d’enroulement du film, suscitent l’enthousiasme avant de relâcher l’obturateur”, ajoute-t-il.

Naturellement, le Nikon Z fc n’est pas une réplique exacte de la série Nikon FM, mais il est également loin d’un encaissement superficiel. “Bien que le mécanisme soit différent dans le Z fc, je voulais créer une expérience qui inspire une excitation similaire avec le tir”, a déclaré Shu Suzuki.

(Crédit image : Avenir)

J’utilise personnellement un Nikon FM qui m’a été transmis par mon grand-père. Nous étions particulièrement attentifs à la “FM2-ness” dans les moindres détails. Shu Suzuki, Nikon

Y a-t-il donc des petits éléments de design dont il est particulièrement fier, au-delà du logo rétro Nikon ? “Les coins de la caméra sont intentionnellement” écrasés “pour donner l’impression qu’elle a été faite par la presse de l’époque de la FM2”, dit-il. “De plus, sur les coins du corps, nous avons également reproduit le ‘affaissement’ [a smooth surface created by pulling the surface of the material] cela arrive avec le travail de presse. Nous étions particulièrement attentifs au “FM2-ness” dans les moindres détails”, ajoute-t-il à la manière de Jony Ive.

La clé d’un bon remake est qu’il ne ressemble pas seulement à la pièce, mais capture le sentiment de l’original – il suffit de demander à quiconque a assisté au terrible redémarrage de Total Recall. Et l’une des clés pour y parvenir sur un appareil photo d’inspiration rétro est les cadrans, qui recréent une expérience de prise de vue tactile qui contraste bien avec l’écran sans âme des smartphones.

Ces cadrans étaient un autre domaine où Shu Suzuki voulait recréer la sensation et l’esprit FM2. « Les cadrans étaient un élément différenciateur clé du FM2 et ont été repensés pour le Z fc », dit-il. « Les cadrans du Nikon FM2 étaient en résine noire, mais des cadrans en métal usiné ont été adoptés pour cet appareil photo. Une attention particulière a été accordée à chaque facette de la conception du Z fc, même jusqu’aux « clics » que l’utilisateur ressent lors de l’utilisation les cadrans et les commutateurs, pour s’assurer qu’il offre une expérience de prise de vue agréable », ajoute-t-il.

Perdre son emprise

Le Nikon Z fc offre certainement “l’expérience de prise de vue agréable” promise par Shu Suzuki, sur la base de notre expérience avec lui. Et surtout, cette expérience est très différente de celle du Nikon Z50 similaire. Mais aucun appareil photo n’est parfait, et tous les détails de conception du Z fc n’ont pas reçu l’approbation universelle.

Par exemple, contrairement au Nikon Z50, il n’y a pas de grip à l’avant du Nikon Z fc, ce qui le rend moins adapté aux objectifs plus longs. Pourquoi Nikon a-t-il décidé de ne pas en inclure un ? « Il y a deux raisons à cela », explique Hau Nelson. « Premièrement, même avec un objectif fixé, nous pensons qu’il serait plus facile pour un utilisateur de transporter l’appareil photo sans poignée. C’est particulièrement vrai pour la jeune génération que le Z fc a l’intention de cibler », dit-il.

(Crédit image : Avenir)

Une attention particulière a été accordée à chaque facette de la conception du Z fc, même jusqu’aux « clics » que l’utilisateur ressent lors de l’utilisation des cadrans et des commutateurs. Shu Suzuki, Nikon

“Deuxièmement, encore une fois, la taille et les proportions sont des considérations importantes – afin de perfectionner l’esthétique d’un appareil photo de style classique, nous avons décidé de ne pas inclure de poignée”, ajoute-t-il. Bien que cela puisse être un problème pour les fans de téléobjectif, il correspond au Nikon FM2 (qui manquait également d’une poignée pour le différencier des reflex pro) et vous pouvez également acheter un accessoire de poignée pour l’appareil photo.

C’est une histoire similaire avec une autre des touches de design soignées du Z fc – la minuscule petite fenêtre d’ouverture sur sa plaque supérieure. Il s’agit d’un autre épanouissement rétro amusant, mais nous ne pouvions pas nous empêcher de souhaiter qu’il inclue plus d’informations comme la durée de vie de la batterie. Lorsque nous avons interrogé Shu Suzuki et Hau Nelson à ce sujet, ils ont de nouveau expliqué que “une attention particulière a été accordée à chaque aspect de la conception pour s’assurer que le Z fc rappelle le FM2, mais réinventé pour la génération sans miroir”.

En d’autres termes, les remakes sont un équilibre minutieux entre les commodités modernes et le fait de rester fidèle à l’original – et dans ce qui était peut-être une leçon apprise du Nikon Df, le fabricant a erré du côté de faire du Nikon Z fc un moderne. clone du Nikon FM2. Et nous ne nous plaignons certainement pas.

L’histoire se répète

Pourtant, un domaine dans lequel le Nikon Z fc ne ressemble pas à son prédécesseur est la taille de son capteur – contrairement à l’équivalent plein format 35 mm FM2, il dispose d’un capteur de recadrage APS-C. Cela reflète-t-il à qui s’adresse le Nikon Z fc ?

« Nous pensons que l’appareil photo séduira les jeunes, qui sont ses principaux utilisateurs visés, en raison de la façon dont il peut – en général – compléter leur mode de vie et leur approche de la prise de vue », explique Hau Nelson. « Certains de ceux qui sont assez vieux pour rappelez-vous que le Nikon FM2 peut ressentir une certaine familiarité avec les détails du Z fc, y compris la taille et les proportions globales, ce qui les rend nostalgiques et suscitent l’intérêt pour le produit », a-t-il ajouté.

(Crédit image : Avenir)

En effet, si Nikon a choisi le FM2 comme modèle du Z fc, c’est parce qu’il a touché une corde sensible chez les débutants il y a près de quarante ans. “Dans les années 1980, beaucoup de nos fans de base l’ont utilisé [the FM2] comme caméra de recul, en raison de sa résistance, de sa durabilité et de ses performances excellentes », déclare Hau Nelson.

“Pour d’autres, c’était un excellent premier appareil photo, en raison de sa facilité d’utilisation et de son fonctionnement intuitif qui en ont fait un excellent outil d’enseignement. Nous avons choisi de refléter des éléments du FM2 dans l’espoir que le Z fc plaira non seulement aux fans existants de Nikon. , mais aussi aux photographes débutants et en herbe qui achètent leur premier appareil photo”, a-t-il ajouté.

Mais qu’en est-il des fans existants qui veulent les charmes du Nikon Z fc couplés à la puissance plein format d’un appareil photo comme le Nikon Z6 II ? Nikon envisagerait-il de faire une version plein format du Z fc ? « En fonction de la réception du Z fc par le marché et de la demande des clients, nous continuerons à explorer des idées pour de futurs modèles », déclare Hau Nelson. Nous prendrons cela comme un oui qualifié.

Le verre est plus vert

Nous pensons que Nikon a certainement réussi l’expérience de conception et de prise de vue du Nikon Z fc. Le seul véritable inconvénient est le manque de lentilles natives pour son capteur APS-C. Le nouvel objectif Nikkor Z 28mm f/2.8 SE correspond parfaitement au design du Z fc et est un bon objectif pour les portraits. Mais c’est l’un des deux seuls objectifs de la série Z natifs pour l’appareil photo, l’autre étant l’objectif du kit 16-50 mm.

C’était le seul domaine réel sur lequel Nikon ne s’appuierait pas pour nous parler du Nikon Z fc – et il fait face à une forte concurrence de la part de Fujifilm à cet égard. Pourtant, le Z fc obtiendra bientôt un trio d’objectifs à mise au point manuelle abordables de TTArtisan (un 50 mm f/1.2, un 35 mm f/1.4 et un 17 mm f/1.4) et nous espérons que davantage de fabricants tiers pourraient aider à étoffer sa gamme de lentilles natives.

(Crédit image : Avenir)

Les appareils photo des smartphones s’améliorent peut-être de jour en jour, mais deux choses qu’ils ne peuvent pas simuler informatiquement sont l’héritage et une expérience de prise de vue tactile et amusante. Ou comme Shu Suzuki et Hau Nelson l’ont mentionné, le facteur “joie” d’utiliser un appareil photo comme le Z fc.

Espérons que le Z fc se vende moitié moins que le Nikon FM2 – ne serait-ce que parce que nous pourrions alors voir le boîtier sans miroir Nikon ultime pour les nerds de l’appareil photo, un Nikon Zfp (ou « Fusion Professional ») avec un capteur plein format. Jusque-là, le Nikon Z fc fera très bien l’affaire.