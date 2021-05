Exclusif: Comment Poco a enregistré une croissance de 300% en Inde avec un portefeuille de produits “ plus léger que même l’iPhone ” et quelle est la suite

Poco F1 à gauche, Poco X3 Pro à droite. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

«Dans le domaine de la technologie, il y a une telle chose comme une marque héritée», me dit Anuj Sharma, directeur national de Poco India, lors d’un appel vidéo. «La raison pour laquelle Apple ou Samsung sont toujours pertinents aujourd’hui est qu’ils continuent à produire des produits brillants chaque année. La raison pour laquelle Xiaomi est toujours dans l’actualité est parce qu’ils ont sorti des produits comme le Mi 11 Ultra ou le Mi Mix Fold », ajoute-t-il.

La clé pour rester pertinent réside dans l’ouverture au changement. Pour s’adapter et continuer à innover. Ne pas s’en tenir à une seule formule ou à une technologie datée.

Sharma prépare le terrain pour des nouvelles passionnantes que Poco nous réserve aujourd’hui. Après avoir dépassé Realme et OnePlus pour devenir la troisième marque de smartphones en ligne en Inde, le spin-off de Xiaomi a enregistré une croissance de 300% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) au premier trimestre 2021, selon les données publiées par IDC. Selon le rapport de mai 2021 de la société Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Poco est actuellement la marque à la croissance la plus rapide sur le deuxième marché mondial des smartphones.

Ce n’est probablement pas la mesure la plus importante, dit Sharma, mais c’est bien d’avoir du point de vue commercial en ces temps difficiles, car «une croissance 4X par rapport à l’année dernière signifie que bon nombre des orientations stratégiques clés que nous avons prises semblent bien fonctionner. . »

L’une de ces décisions ne se limitait pas à la fourchette de prix 20-30k. Avec le Poco X2, il a commencé à être «un peu plus inclusif». L’idée était d’atteindre le cœur du marché, ou du moins de s’en rapprocher. Là-dessus, il a fait une incursion dans d’autres fourchettes de prix plus abordables sous les séries M et C, le tout au milieu d’une pandémie mondiale tout en s’en tenant à sa stratégie de base pour maintenir l’un des portefeuilles de produits les plus maigres du marché, ce qui est en plein essor. contraste avec Xiaomi.

«Nous ne sommes pas d’accord avec (le concept de) lancer un barrage de nouveaux produits juste pour rester pertinent. Notre portefeuille est plus léger que même l’iPhone d’aujourd’hui », déclare Sharma, ajoutant que Poco préférerait opérer dans des groupes auxquels ses produits pourraient rendre justice et que« submerger les consommateurs avec (trop) d’options n’est peut-être pas toujours la meilleure solution. »

L’une des principales préoccupations de Poco en entrant dans les fourchettes de prix de 15000 ou 10000 roupies était la sensibilisation (limitée) des consommateurs et le fait qu’il n’ait pas vraiment fait de marketing Above the Line (ATL), en se fondant uniquement sur ses choix de produits. pour faire une grande partie de la conversation. En ce sens, les téléphones comme le Poco M2 et le Poco C3 sont spéciaux compte tenu de la façon dont ils ont pu booster la confiance de Poco, sans parler des ventes et des affaires.

Une entreprise délicate

Être une marque réservée aux passionnés est délicat, surtout d’un point de vue commercial. Prenez OnePlus par exemple. La marque qui a commencé avec le téléphone proverbial «tueur phare» a au fil des ans, fait la transition vers la construction de véritables produits phares avec du matériel haut de gamme et des prix relativement exorbitants. Même si cela maintient toute la catégorie des tueurs phares en vie sous une forme ou une autre, vous pouvez dire que beaucoup de choses se passent à huis clos, car OnePlus s’efforce de trouver le bon équilibre.

Sharma pense qu’il y a du mérite à cela, car il est faux de supposer qu’un passionné de technologie ne regarde qu’un prix spécifique. Vous pourriez être intéressé par la technologie et vous pourriez avoir différents niveaux d’enthousiasme après tout. Vous pourriez y être sans vous soucier de rooter un téléphone ou de faire clignoter des ROM personnalisées dessus. Ou peut-être que vous pourriez simplement regarder tout le nouveau matériel brillant (et un logiciel bien optimisé) et vous dire, hé, je pourrais me voir utiliser cela, mieux si je pouvais (aussi) l’inclure dans mon budget.

Il n’y a pas de ligne en tant que telle qui distingue un passionné d’un acheteur moyen et il est juste que des marques comme OnePlus (et Poco) travaillent sans relâche pour sortir de ce moule. Cela ne veut pas dire qu’il est facile de faire ce que font ces marques car «chaque fois que vous changez de stratégie, c’est une période nerveuse». Quand Poco dit que le Poco C3 est destiné aux passionnés de technologie, c’est un jeu légèrement différent (sur les mots et les fonctionnalités). Il en va de même pour ses autres produits.

À l’époque, Manu Kumar Jain avait déclaré que la raison pour laquelle Xiaomi n’avait lancé aucun téléphone à plus de Rs 50000 en Inde était parce que la technologie n’existait tout simplement pas pour justifier ces étiquettes de prix plus élevées. (Avance rapide jusqu’en 2021 et nous avons un téléphone comme le Mi 11 Ultra prenant les goûts du Samsung Galaxy S21 Ultra et OnePlus 9 Pro. C’est le produit le plus ambitieux de Xiaomi dans le pays à ce jour, une nouvelle aube pour l’entreprise en question si vous voulez.)

Sharma dit qu’il y a un autre aspect à cela plutôt que de simples limitations technologiques: l’économie du pays lui-même. «Si j’ai un appareil à 500 $ en Inde, je ne vis que 3 à 4% du marché global. Si j’ai un appareil à 500 $ à Singapour, je couvre près de 80 à 90% du marché », explique Sharma. D’un point de vue commercial, la marque devra également prendre en compte «s’il y a un marché important que je peux atteindre étant donné que je n’ai pas (assez) de ressources pour être partout en tant que Poco».

Perception de rupture

Comme Xiaomi, Poco doit également braver la tempête de la perception en Inde. Son premier produit, le Poco F1, était tellement en avance sur son temps, c’est presque comme un classique culte et un successeur est attendu à ce jour. Cependant, au cours des trois dernières années, les attentes des gens ont changé, dit Sharma et «le simple fait d’avoir une performance exceptionnelle ne suffit pas. Les gens veulent que différentes cases soient cochées. Ils veulent le meilleur affichage de leur catégorie, des caméras de premier ordre, etc. », à tel point que« un Poco F1 ne sera peut-être même pas possible en 2021 ».

En fait, même si vous imaginez le Poco F1 en 2018 avec un écran de haute qualité ou un corps en verre, «cela aurait coûté plus cher».

Sharma espère que Poco a pu pacifier certaines personnes – en attendant un successeur de Poco F1 – avec le Poco X3 Pro nouvellement lancé, mais bien sûr “les gens veulent toujours voir jusqu’où nous pouvons aller” et il faudra du temps pour briser les perceptions. Au fur et à mesure que le successeur de Poco F1 se présentera, il suivra l’économie des choses selon le marché. En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce qu’il soit bon marché.

C’est bien, dit Sharma, car au fil des ans, de plus en plus de gens se sont ouverts à l’achat d’un appareil à 30-40k. Le marché a évolué et les attentes ont changé et si les gens envisagent un suivi de Poco F1, “ils ne s’attendent probablement pas à l’obtenir à 20-25k.”

Au fur et à mesure, il risque également de faire face à une concurrence rude. La question est de savoir pourquoi l’Inde est un marché si difficile à percer.

«La façon dont je vois les choses, c’est que l’Inde a raté toute cette vague automobile qui s’est produite dans les années 60, 70, 80 et même 90. Ce marché des passionnés n’a jamais vraiment repris pour l’automobile, mais il a repris pour l’électronique. C’est là que beaucoup de gens sont vraiment enthousiastes à ce sujet. Beaucoup de gens s’identifient comme passionnés par la technologie ou véritablement soucieux de la technologie, ce qui signifie également que leurs attentes sont toujours plus élevées », a déclaré Sharma, ajoutant:« il est plus difficile de percer les médias sociaux du pays que probablement le marché lui-même. “

Taxe 5G

L’Inde est probablement l’un des rares marchés mondiaux où les smartphones 5G sont arrivés bien avant le réseau lui-même – cela aussi dans une large mesure. Le même média social, qui, selon Sharma, est un cookie difficile, bourdonne avec le mot-clé. De nombreuses conversations, en particulier concernant les téléphones 5G abordables, semblent tourner autour du sujet de la «taxe 5G», c’est-à-dire que chaque nouveau téléphone 5G à petit budget comporte une mise en garde.

Mais cela est attendu, dit Sharma, car le matériel 5G (comme la mise à niveau d’un appareil photo 12MP à un appareil photo 48MP par exemple) va coûter plus cher et il s’agira de «trouver l’équilibre et voir si nous pouvons fournir les deux. . »

Poco lancera «probablement» un téléphone 5G en Inde cette année car à un certain moment, «il sera quasiment impossible de ne pas avoir d’appareil 5G» dans son portefeuille. Le «vrai» défi sera de savoir «comment garder notre portefeuille propre tout en faisant cela.»

Ce sera également un défi de décider du nombre de bandes 5G à considérer. OnePlus a été appelé par beaucoup pour le lancement de la série OnePlus 9 en Inde avec une limite de deux bandes au maximum, alors que globalement, les mêmes téléphones en prennent plus en charge.

«Le seul groupe qui compte est celui que nous pouvons utiliser, et les indications semblent se situer entre 77 et 78. On s’attend à ce qu’au moins un des opérateurs de réseau soit plus rapide de la vente aux enchères au marché (déploiement) et ce serait l’une de ces bandes et la plupart des téléphones 5G fonctionneront bien », dit Sharma. «Une préoccupation est que pendant que nous voyageons, cela pourrait ne pas fonctionner dans un autre pays. Ce défi sera toujours là. »

Si elle avait le choix, Sharma choisirait un groupe qu’il peut utiliser plutôt qu’une feuille de calcul avec des milliards de bandes, mais ne pourrait pas en utiliser beaucoup. «Je pense que le bon groupe est important que le nombre de groupes que vous avez», ajoute-t-il.

Les prochains téléphones 5G de Poco en Inde seront basés sur la même philosophie.

Plans futurs

Poco travaille avec un public limité. Ses produits ne sont vendus qu’en ligne. Il n’y a aucune présence au détail. Pas de R&D en Inde. Voici ce que Sharma a à dire sur chacun de ces aspects:

Sur l’expansion hors ligne: «Pas pour le moment, mais on ne sait jamais. Nous croisons les doigts en espérant que les choses reviennent bientôt à la normale. »

Sur l’expansion de l’équipe: “L’expansion est en cours, mais nous la prenons lentement, en ajoutant selon les besoins.”

Sur la R&D en Inde: «La R&D est un peu plus délicate. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec l’équipe mondiale de Poco. La mise en place de la R&D au-delà des tests de produits est un peu difficile. Il faut que les gens travaillent ensemble et actuellement, il est difficile d’attirer beaucoup de gens et de les mettre dans le même bureau. Mais c’est définitivement sur les cartes. Au moins la R&D principale, qui viendra du point de vue logiciel, nous l’examinons, en travaillant avec l’équipe mondiale et en créant quelque chose là-bas.

Sur le successeur du Poco F1: «Nous devons encore livrer un suivi de la série F. Espérons que nous y parviendrons bientôt. »

