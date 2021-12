Exclusif – Cuba attache une haute priorité aux relations avec l’Inde (Envoyé)

Cuba attache une haute priorité aux relations avec l’Inde, nous accordons une grande importance au rôle qu’elle joue dans la défense de la paix et nous nous félicitons des avancées économiques qu’elle a connues ces dernières années, ainsi que de sa présence politique et économique croissante dans l’arène. (fichier image)

L’Inde et Cuba entretiennent des relations étroites et, sur la base des lignes de crédit accordées à ce pays, plusieurs usines du secteur des énergies renouvelables ont été installées. En 2019, une aide au développement a été fournie à Cuba et New Delhi a fait un don de matériel médical et agricole, de médicaments et de tracteurs.

« La visite d’Ernesto Che Guevara à New Delhi en 1959 et la rencontre entre Fidel Castro et Jawaharlal Nehru à New York en 1960, ont jeté les bases de l’amitié, du dialogue et de la coopération qui existent aujourd’hui », a déclaré Alejandro Simancas Marín, ambassadeur désigné de Cuba en Inde. .

Ami du peuple et des dirigeants de l’Inde, Fidel Castro, l’ancien président cubain, s’est rendu en Inde à deux reprises au cours desquelles il a rencontré de hauts dirigeants, en particulier le regretté Premier ministre Indira Gandhi. On se souviendra toujours de lui pour sa participation au Sommet du Mouvement des non-alignés (NAM) de 1983 à New Delhi.

A l’occasion de la présentation de ses lettres de créance, le nouvel ambassadeur de Cuba, Alejandro Simancas Marín, s’entretient avec Huma Siddiqui, sur sa vision d’améliorer les relations avec l’Inde.

Voici des extraits :

Quelle est la relation entre les deux pays ?

Tout d’abord, je voudrais exprimer ma gratitude en tant qu’ambassadeur d’un pays ami pour cette occasion de m’adresser au public indien. Ce moment représente un grand honneur pour moi, et surtout un grand engagement à la veille de notre fête nationale le 1er janvier, quand ce sera le 63e anniversaire de la révolution cubaine et aussi à la veille du 62e anniversaire de l’établissement des relations entre Cuba et l’Inde le 12 janvier.

La défense par l’Inde de sa souveraineté et de son indépendance nationale, ainsi que sa lutte pour l’unité et le consensus, sont des concepts que nous admirons et auxquels nous nous identifions pleinement.

Cuba et l’Inde ont défendu ensemble les droits des peuples et des pays sous-développés qui ont lutté pour leur indépendance, leur autodétermination, leur non-ingérence dans les affaires intérieures, la défense de leur culture et de leur identité nationale et la recherche de leurs propres modèles du développement économique et politique pour une plus grande justice sociale.

Nos relations se sont développées dans une direction ascendante à tous les niveaux. Nous avons maintenu une coopération étroite au sein des organisations internationales et partageons le principe fondamental du multilatéralisme, la recherche d’un ordre international plus juste et plus démocratique. Cuba et l’Inde coopèrent étroitement au sein du Mouvement des pays non alignés, où nous partageons des valeurs fondamentales dans la défense du droit international et du multilatéralisme. Cuba a soutenu les aspirations de l’Inde à devenir membre du Conseil de sécurité de l’ONU et, récemment, à devenir membre du Conseil des droits de l’homme.

Nous apprécions également profondément les expressions de solidarité du Gouvernement et du peuple indien exigeant la levée du blocus économique, commercial et financier que le Gouvernement des États-Unis a imposé à mon pays. Cette politique de blocus est le reflet d’une mentalité suprémaciste de pouvoir et d’hégémonie qui malheureusement se maintient et est condamnée chaque année par l’Assemblée générale des Nations Unies, y compris le vote de l’Inde.

Nous avons un dialogue politique bilatéral positif caractérisé par un échange de visites exceptionnel, dont le moment de l’étreinte entre Fidel Castro et le Premier ministre de l’époque Indira Gandhi à New Delhi en 1983 est resté comme un symbole, qui est devenu l’étreinte entre deux peuples amicaux. Plus récemment, les visites à La Havane du président Ram Nath Kovind en 2018 et du président Miguel Diaz Canel à New Delhi en 2015 qui était alors vice-président.

Cuba attache une haute priorité aux relations avec l’Inde, nous accordons une grande importance au rôle qu’elle joue dans la défense de la paix et nous nous félicitons des avancées économiques qu’elle a connues ces dernières années, ainsi que de sa présence politique et économique croissante dans l’arène.

Comment comptez-vous renforcer les relations ?

Cuba continue de renforcer les relations bilatérales avec l’Inde, tant au niveau du dialogue politique, de l’échange officiel de visites, dans l’espace multilatéral, que d’une plus grande relation économique et commerciale. Nous attachons également une importance particulière à une coopération accrue dans les secteurs de l’éducation et de la culture.

Quels sont les domaines où les deux pays peuvent travailler ensemble ?

Nous travaillons à l’organisation d’activités culturelles à New Delhi en février à travers la visite de deux intellectuels et écrivains cubains importants, ainsi que l’exposition d’art cubain. De même, nous avons invité des institutions culturelles indiennes à participer à Cuba pendant ces mois et jusqu’en mars à la Biennale de La Havane et à la Foire du livre de La Havane, qui se tiendra en février.

Nous maintiendrons dans le cadre de notre politique de coopération les espaces pour que les étudiants indiens étudient la médecine à Cuba. Et, continuera à promouvoir une plus grande pratique et connaissance de l’Ayurveda et du yoga à Cuba et nous comptons sur le soutien de l’Inde dans cet objectif, en particulier pour continuer à développer le Centre Ayurveda à La Havane.

À l’heure du COVID, est-il prévu que les deux pays travaillent ensemble sur la R&D liée au virus corona ?

Le COVID-19 a été un défi pour tout le monde; une fois de plus notre système de santé, la capacité d’organisation de notre État et la capacité de résistance de notre peuple ont prévalu. Cuba a mis au point cinq vaccins contre le COVID, ce qui a permis aujourd’hui à environ 95 % de la population d’avoir terminé le cycle complet de vaccination. Cuba est également le seul pays dans lequel les enfants de moins de deux ans ont été vaccinés.

Cela nous a permis de profiter aujourd’hui d’une situation épidémiologique très favorable. Cuba est totalement ouverte et je dois vous informer que les certificats de vaccination délivrés en Inde sont reconnus par nos autorités ; donc les portes de Cuba sont ouvertes à l’Inde.

Et, dans le contexte du Covid, nous apprécions les gestes de solidarité à travers les dons que l’Inde nous a généreusement offerts.

Nos institutions du secteur biopharmaceutique entretiennent des relations commerciales et économiques avec des institutions similaires en Inde et il existe une expérience accumulée dans ce secteur.

Sans aucun doute, il existe aujourd’hui un potentiel plus important dans ce secteur que nous devons identifier afin de profiter de l’expérience de nos pays dans la lutte contre la pandémie, l’organisation du système de santé, les traitements qui ont été efficaces avec des anticorps monoclonaux, la vaccins, l’expérience cubaine en matière de coopération médicale internationale, etc.

Nous pouvons également proposer des produits cubains uniques comme le vaccin contre le cancer du poumon, le traitement pour éviter les amputations du pied diabétique, le traitement contre le vitiligo, entre autres.

L’or, le pétrole brut, les cigares sont quelques-uns des produits qui arrivent en Inde – quel est le statut post-COVID ?

Nos relations économiques, commerciales et financières méritent une attention particulière. Nous pensons que le potentiel offert par les deux économies n’a pas encore été pleinement exploité. Aujourd’hui, l’économie cubaine est plus diversifiée et décentralisée après le processus de mise à jour du modèle économique ; et offre ainsi de meilleures options pour les investisseurs indiens et le commerce bilatéral.

Parmi les produits traditionnels cubains, se distinguent le rhum et le tabac, les meilleurs au monde et associés à notre culture. Nous offrons également des produits de l’industrie minière tels que le nickel, les produits biopharmaceutiques et les produits agricoles, entre autres.

Cuba offre également notre solide expérience dans le secteur des services, le tourisme, la coopération internationale dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Nous encourageons fortement les investissements indiens à Cuba. Des études de faisabilité ont été réalisées et offrent des opportunités pratiques pour les entreprises indiennes dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture, de l’industrie sucrière, de l’industrie légère et de l’industrie alimentaire. La zone économique spéciale de Mariel offre des facilités aux investisseurs et sert de passerelle vers l’Amérique latine et les Caraïbes.

