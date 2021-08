EXCLUSIF : Dalgerien Boy présente pour Music News !

in

Aujourd’hui, nous vous proposons en exclusivité le Dalgerien Boy avec Frida La Mexicanita car il nous raconte tous les détails de son nouvel album ! Vous pouvez tout trouver dans ce lien! https://youtu.be/kocR_79KRTU

Il s’avère que le talentueux chanteur et compositeur Dalgerien Boy nous apporte aujourd’hui en exclusivité sur Music News les nouvelles chansons qui feront partie de son album bien connu. Et est-ce que cet album fonctionne vraiment depuis quelques années !

Dalgerien Boy est un artiste urbain d’origine algérienne vivant aux Canaries. Dans l’interview, il a avoué que son inspiration depuis son plus jeune âge était : Bob Marley, Michael Jackson, James Brown, Alpha Blondy, 2 Pac, Nate Dogg, entre autres.

Dalgerien Boy travaille actuellement sur un album numérique dont le titre est “Cocktail”, puisque c’est un album avec des chansons très variées et différentes les unes des autres, et il a aussi beaucoup de fusions et de styles, d’où le nom de son nouvel album. .

Sur spotify, vous pouvez écouter certaines des chansons qui composent ce matériel, “Loin”, “Layli”, “Matadora”, “Fou”, “Bella Ciao”, et bientôt “Prada”, en fait il a partagé du matériel inédit que nous sommes sûrs que cela vous épatera totalement !

De plus, Dalgerien Boy donne des conseils très importants et précieux à tout le public de Music News qui s’intéresse à l’étude de la musique et rêve de pouvoir grandir dans le milieu artistique. Ce conseil, réel, vous allez l’adorer !

Ne manquez pas l’interview de Frida La Mexicanita avec Dalgerien Boy, uniquement par Music News !