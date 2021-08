Exclusif: date et heure de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop et Sony Direct – voici quand

Exclusif: La date de réapprovisionnement de la PS5 est prévue pour demain, 17 août, selon notre La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider, qui vous enverra une alerte lorsque la PlayStation 5 sera en stock – si vous suivez Matt et activez les notifications. L’heure à laquelle le réapprovisionnement de la PS5 a lieu est la grande question, et nous avons une réponse pour l’un des deux réapprovisionnements programmés : à exactement 15 h 00 HAE / 12 h 00 HAP, toute personne ayant l’invitation par e-mail Sony Direct pourra accéder à une loterie virtuelle pour avoir la chance pour acheter la console au PDSF. Sony a souvent (pas toujours) une deuxième file d’attente virtuelle à 17h00 EDT / 14h00 PDT pour tout le monde sans l’invitation par e-mail. Le réapprovisionnement de GameStop PS5 a eu lieu à 11h EDT / 8h PDT un mardi récemment, mais cette heure n’est confirmée que 90 minutes avant le lancement du stock PS5.

Voici comment obtenir des alertes de réapprovisionnement PS5 rapides pour connaître l’heure exacte :

Avant le réapprovisionnement de la PS5 – que faire à partir d’aujourd’hui : Cliquez sur cette capture d’écran d’une alerte de réapprovisionnement PS5 du tracker Twitter Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche dans le profil) pour des alertes instantanées.

C’est ce que vous verrez quand la PS5 sera en stock.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Nouvelles de réapprovisionnement PS5: 17 août – Stock de consoles Sony

Nous avons vanté des sources exclusives suggérant qu’un réapprovisionnement de GameStop PS5 avait lieu cette semaine avant mercredi, et bien sûr, nous avons enfin fixé la date de réapprovisionnement : elle est prévue pour le mardi 17 août 2021.

Ce n’est pas le seul détaillant de réapprovisionnement PS5 aux États-Unis à faire l’actualité aujourd’hui. Alors que GameStop propose des offres groupées demain, Sony Direct – le site officiel de la marque PlayStation de Sony – procède également à un réapprovisionnement de sa console : 499 $ pour le disque PS5 et 399 $ pour la PS5 Digital, tous deux au PDSF.

Cela marque deux façons très différentes d’acheter la console. Différents prix et différentes méthodes de paiement (cliquer sur un bouton d’ajout au panier et rafraîchir sans relâche chez GameStop vs attendre dans une file d’attente virtuelle chez Sony Direct).

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

Prochaine date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : Prévu pour demain, mardi 17 aoûtDernière date de réapprovisionnement de la PS5 sur GameStop : Mardi 3 août 2021 à 11h00 HAEMéthode d’achat/expédition : En ligne uniquement, expédié sous 3 à 5 joursComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez le suivi de réapprovisionnement PS5 Matt Swider

Le prochain réapprovisionnement de GameStop PS5 est prévu pour demain, le 17 août, selon le tracker de réapprovisionnement PS5 Matt Swider, citant des sources exclusives. Matt et TechRadar ont eu des nouvelles exclusives sur les deux dernières dates de réapprovisionnement de GameStop PS5.

GameStop a passé deux semaines à accumuler l’inventaire de la console pour les commandes en ligne après avoir effectué deux réapprovisionnements consécutifs de la PS5 il y a deux et trois semaines. En sautant le réapprovisionnement mardi dernier, il a plus de consoles à vendre – le tout sous forme de bundle.

Temps de réapprovisionnement GameStop PS5: quand vérifier

Le temps de réapprovisionnement de GameStop PS5 n’est officiellement confirmé que 90 minutes avant le réapprovisionnement de la console, mais nous savons que le détaillant a vendu ses packs PS5 Disc et PS5 Digital les mardis à la même heure pour le mois dernier.

Cette heure est vers 11 h HAE / 8 h HAP et depuis juin 2021. Nous avons vu GameStop lancer des commandes groupées à d’autres moments également, principalement à 14 h HAE / 11 h HAP, mais le détaillant ne l’a pas fait depuis un certain temps.

Voilà pourquoi il reste préférable d’attendre notre alerte de réapprovisionnement GameStop PS5 à 11 h HAE, juste au cas où le détaillant aurait des packs PlayStation 5 le matin. L’heure de réapprovisionnement n’a été qu’une seule fois avant celle de 2021, à 9 h HAE.

(Crédit image : Shutterstock / rblfmr)

La PS5 sera-t-elle vendue dans les magasins GameStop ?

Non, la PS5 n’a pas été vendue dans les magasins GameStop en 2021 pour deux raisons très évidentes. Premièrement, la pandémie a poussé de nombreux détaillants aux États-Unis à renoncer à leurs plans de réapprovisionnement des consoles et des GPU difficiles à trouver qui pourraient provoquer des foules anxieuses.

Deuxièmement, comme nous l’avons vu avec le réapprovisionnement du GPU Best Buy le mois dernier et les cartes Pokemon chez Target plus tôt en 2021, des combats ont éclaté lorsque les tensions sont si élevées. Alors que beaucoup de gens pensent que le processus en ligne est injuste, et ils ont raison, la logistique en personne n’est souvent pas meilleure, et GameStop le sait.

Avez-vous besoin d’être membre PowerUp Rewards Pro ?

Oui, vous devez être membre PowerUp Rewards Pro pour obtenir les packs PS5 de GameStop. Cela coûte 15 $ par an pour cette adhésion et cela dissuade les revendeurs.

GameStop étiquette cet « accès anticipé », mais cela prête à confusion. Nous pouvons mieux l’expliquer : vous obtenez un premier accès aux consoles, pas avant l’heure affichée.

En fait, le temps de réapprovisionnement de GameStop est souvent en retard, activant le bouton d’ajout au panier sans vous permettre d’ajouter la console à votre panier pendant plusieurs minutes. Cela déconcerte beaucoup de gens et ils renoncent à l’acheter, malgré nos conseils d’experts.

Temps de réapprovisionnement de GameStop PS5 sans abonnement

Tout le monde sans abonnement doit attendre. Quand les non-membres peuvent-ils acheter une PS5 sur GameStop ? Jusqu’à présent, la réponse a été jamais. Ils s’épuisent toujours avant que tous les membres GameStop PowerUp Pro Rewards ne puissent les acheter, afin que personne d’autre n’ait une chance. La demande est juste aussi élevée depuis le lancement.

Important: En d’autres termes, dans le passé, vous aviez 0% de chance d’obtenir une PS5 si vous n’êtes pas membre. Vous avez 75% de chances d’obtenir une console si vous êtes membre.

Combien coûte un abonnement GameStop ?

Si vous êtes vraiment intéressé par les packs de réapprovisionnement GameStop PS5, alors le PowerUp Rewards Pro en vaut vraiment la peine. Il coûte 15 $ par année (vous n’avez pas besoin de renouveler pour l’année suivante si vous ne le souhaitez pas).

Cette barrière à l’entrée est en fait une bonne chose: elle élimine les revendeurs, ce qui rend beaucoup moins rentable pour les gens d’acheter une console PS5 et de la vendre à profit sur eBay ou StockX, facturant plus de 800 $ aux consommateurs qui n’ont pas de chance dans les magasins comme GameStop, Walmart, Amazon et Best Buy. GameStop s’adresse aux vrais joueurs.

Certaines personnes ont demandé au tracker de réapprovisionnement de la PS5 Matt Swider si « cela en valait la peine pour 15 $ par mois » ou « 20 $ par an ». Vous n’avez pas besoin de payer l’un ou l’autre taux. Voici les faits : il s’agit de 15 $ par an, donc vous ne serez pas facturé par mois comme beaucoup de gens le pensent, et l’abonnement de 20 $ par an ne vous rapportera rien de spécial, à l’exception du magazine Game Informer soutenu par GameStop sous forme imprimée au lieu de numérique.

GameStop n’aura-t-il que des packs PS5 ?

Oui, GameStop propose des packs PS5 depuis une grande partie de 2021, et voici pourquoi. Premièrement, les détaillants ne gagnent pas beaucoup d’argent sur les ventes de consoles. Les bénéfices sont minces; même Sony a perdu de l’argent sur la console PS5 Disc jusqu’à récemment. Ils compensent tous cette perte en vendant des jeux et des accessoires.

Deuxièmement, nous avons vu ce qui se passe chez Best Buy et Walmart lorsque la PS5 est vendue au PDSF sans bundles : les revendeurs et les bots sont toujours les premiers à réclamer des consoles. Il s’agit d’un autre moyen de dissuasion pour les revendeurs avec l’adhésion à GameStop PowerUp Rewards Pro.

(Crédit image: Matt Swider / Twitter)

La prochaine date de réapprovisionnement de Sony Direct PS5 est le 17 août.

L’heure de réapprovisionnement de Sony Direct est confirmée pour ces quelques chanceux : 15h00 EDT / 12h00 PDT, selon un e-mail officiel envoyé par email@email.playstation.com. Environ la moitié du temps (récemment), Sony Direct a ouvert une deuxième file d’attente virtuelle pour tout le monde à 17h00 EDT / 14h00 PDT.

Les dates de réapprovisionnement de Sony Direct ont eu lieu deux fois par mois cet été, une limitée aux utilisateurs PSN avec l’invitation par e-mail et personne d’autre, et une autre pour les personnes avec l’invitation par e-mail, puis à tous les autres.

Invitation par e-mail Sony Direct : comment l’obtenir

Obtenir l’e-mail d’invitation Sony Direct aujourd’hui est une question de chance, mais nous pouvons vous dire ceci : il est destiné aux utilisateurs de PSN, selon Matt Swider, tracker de réapprovisionnement PS5. Bien que aléatoire, il existe des moyens de vous ouvrir à l’invitation par e-mail.

(Crédit image : Matt Swider)

Chaque fois qu’il y a un réapprovisionnement Sony Direct, nous recevons des milliers de messages directs Twitter demandant comment s’inscrire à l’e-mail Sony Direct, et la méthode de Sony est – naturellement – ​​enfouie dans un tas de sous-menus. Matt vous guidera tout au long du processus – si vous êtes sur la liste de la newsletter.