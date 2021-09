EXCLUSIF | Des cartes de crédit aux PME et aux prêts en or, comment Xiaomi prévoit de «doubler» sur les services financiers en Inde

Xiaomi ajoute une assurance, par exemple. Dans le cadre des prêts, la société ajoute de nombreux nouveaux produits. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Après avoir consolidé sa position de marque numéro un de smartphones et de téléviseurs intelligents, Xiaomi veut bouleverser l’espace Fintech en Inde. La société a commencé à proposer des « services financiers » en 2018, en commençant par un produit basé sur UPI appelé Mi Pay. En 2019, il a lancé Mi Credit, un marché organisé qui allait éventuellement proposer des prêts personnels allant jusqu’à 25 lakhs. Et puis, la pandémie est arrivée.

Compte tenu des temps difficiles et de la “nouveauté” relative des produits, Xiaomi n’avait d’autre choix que de revenir à la planche à dessin et d’apporter des modifications afin de développer l’entreprise. Le résultat, que Xiaomi appelle à juste titre les services financiers 2.0, consiste à doubler les efforts et à faire tout le spectre, en particulier du côté du crédit, il existe donc un produit pour chaque besoin perceptible. En gros, personne n’est laissé pour compte.

Xiaomi ajoute une assurance, par exemple. Dans le cadre des prêts, la société ajoute de nombreux nouveaux produits, notamment des prêts aux PME, des cartes de ligne de crédit et des prêts d’or « 100% sécurisés » avant les fêtes de fin d’année. Financial Express Online a rencontré le vice-président mondial Xiaomi et le directeur général Xiaomi India, Manu Kumar Jain et le directeur des services financiers de Xiaomi India, Ashish Khandelwal, pour comprendre les détails de l’entreprise et tout ce qui va bientôt arriver.

Extraits.

EF : Quelle est l’histoire des services financiers Xiaomi jusqu’à présent ? Pourriez-vous nous expliquer tout le parcours, les produits et la réponse générale ?

Manu : Nous avons lancé cette entreprise il y a environ 2-3 ans avec un énoncé de vision selon lequel tout le monde devrait pouvoir accéder à nos produits financiers. Nous avons lancé Mi Pay en 2018 et à la fin de 2019, nous avions déjà 20 millions de personnes utilisant le service régulièrement sur une base hebdomadaire-mensuelle. Puis en décembre 2019, nous avons lancé Mi Credit et proposé des prêts personnels jusqu’à 1 lakh. Son USP clé étant son expérience transparente. C’est une activité relativement récente pour nous parmi tout ce que nous avons fait au cours des sept dernières années en Inde, mais c’est une activité très importante et prometteuse. Jusqu’à 5 millions de personnes utilisent aujourd’hui Mi Pay. Les gens viennent et l’utilisent parce qu’ils font confiance à Xiaomi en tant qu’entreprise et parce que c’est une plate-forme très facile à utiliser.

Si vous comparez le premier trimestre 2021 au quatrième trimestre de l’année dernière, nous avons augmenté de 95 % d’un trimestre à l’autre et si nous comparons avec le premier trimestre 2020, nous avons augmenté de 35 % (en glissement annuel). Mais l’essentiel à noter est que le premier trimestre 2020 était pré-COVID, et le deuxième trimestre 2020 est post-COVID, donc de ce point de vue, c’est une réalisation importante.

EF : Quelle est l’intention derrière le changement de vitesse cette année ?

Manu : Lorsque COVID-19 s’est produit fin mars et que tout le pays est entré en confinement, ce fut une période très difficile pour nous, en particulier avec cette entreprise. C’était une période exceptionnelle où de nombreux consommateurs voulaient contracter un prêt compte tenu des conditions macroéconomiques, mais beaucoup de nos partenaires prêteurs étaient inquiets car, compte tenu des circonstances, ils ne savaient pas si les gens seraient en mesure de rembourser avec toutes les insécurités environnantes. emplois, réduction de salaire, etc. À ce moment-là, nous sommes retournés à la planche à dessin et avons réfléchi à la façon de développer et de reconstruire cette entreprise. La réponse était qu’il fallait une plate-forme à spectre complet pour plusieurs choses. Par conséquent, nous ajoutons une assurance qui rejoindra les services de paiement et de prêt existants. Nous migrons maintenant vers une plate-forme de prêt à spectre complet du côté de Mi Credit, au lieu d’être un simple prêt personnel. Nous accordons maintenant des prêts aux PME et à l’or et démarrons des cartes de ligne de crédit.

EF : Commençons par les prêts personnels. Quels sont les nouveaux développements de ce côté ?

Manu : Compte tenu du type de réponse que nous avons vu, nous avons augmenté notre limite de 1 lakh à 25 lakhs du côté personnel. Une personne en fonction de son historique de transactions recevra un message pré-approuvé indiquant que vous êtes maintenant pré-approuvé jusqu’à 25 lakhs. S’ils le souhaitent, ils peuvent bénéficier de ce prêt. Jusqu’à présent, plus de 1 lakh de personnes ont déjà bénéficié de prêts via Mi Credit du côté des prêts personnels. Aujourd’hui, nous servons plus de 22 000 codes PIN, ce qui signifie que presque tous les États et tous les territoires de l’Union sont couverts par ce code. Près de 60% de nos clients sont salariés, 40% d’entre eux sont des travailleurs indépendants. À l’avenir, étant donné que nous lançons le produit pour les PME, nous prévoyons de nous diversifier davantage et de fournir 20 % des prêts aux MPME.

EF : Pourquoi les PME devraient-elles choisir ce produit ? Y a-t-il des incitations ?

Ashish : Nous avons travaillé pour nous assurer que ce produit répond aux besoins du consommateur. Nous croyons fermement à la création du bon produit et laissons les clients en faire l’expérience et en parler. Compte tenu du type de franchise que nous avons et du type d’interactions avec les clients que nous avons vus, nous constatons un bon intérêt. Tout le monde n’a pas de licence commerciale et c’est tout l’inconvénient des prêts commerciaux. C’est pourquoi nous avons décidé de nous concentrer également sur le prêt personnel indépendant. Nous offrons une approbation instantanée, un taux d’approbation très élevé par rapport à ce qui est disponible sur le marché et c’est un processus totalement sans tracas car tout est numérique, tout est en ligne, tout est sur notre application, vous n’avez donc rien à faire .

EF : Quelle est la réponse et quel est le type de PME qui s’y inscrivent ?

Ashish : Nous avons lancé ce produit à la mi-juillet. Nous constatons un intérêt considérable de la part de l’entreprise individuelle. Notre segment cible n’est évidemment pas les sociétés anonymes ou les sociétés anonymes. Ainsi, 90% de nos clients qui viennent sur notre plateforme sont les propriétaires uniques et au mieux, nos partenaires.

EF : Quelle est l’idée derrière le lancement des cartes de ligne de crédit ? Quels sont certains de leurs avantages ?

Ashish : Il s’agit d’une proposition unique qui combine prêt personnel et produit transactionnel. Cela signifie qu’une fois qu’un client reçoit une ligne, il peut choisir de retirer de l’argent sur son compte, de retirer de l’argent, mais comme il est également compatible avec le réseau – Visa -, vous pouvez également l’utiliser pour effectuer des transactions en ligne et hors ligne. Dans l’avatar précédent, vous deviez d’abord demander le prêt personnel et l’argent a été transféré sur votre compte, puis vous avez effectué le paiement. C’était un problème. Nous sommes en train de couper cela complètement. Ce produit est actuellement livré avec un plafond de 5 lakhs, mais nous serions heureux de le réviser à la hausse en fonction de l’adoption. Nous l’avons récemment lancé de manière contrôlée (test) en partenariat avec Stashfin. Nous espérons pouvoir diffuser plus largement dans les semaines à venir.

EF : Et vous vous lancez également dans des prêts d’or juste avant les fêtes de fin d’année…

Manu : Le prêt d’or est un produit assez important en ce moment car si l’on regarde l’année dernière, beaucoup de gens ont voulu contracter des prêts compte tenu des circonstances macroéconomiques mais beaucoup d’entreprises, nos partenaires, ont eu des inquiétudes. Mais si vous avez un prêt sécurisé comme un prêt d’or, et c’est un produit très populaire depuis de très nombreuses décennies en Inde, alors il y a un degré très élevé de confort du point de vue d’une entreprise pour accorder un prêt. Les chances de défaut sont très faibles, les taux d’intérêt sont très bas, c’est donc un tout nouveau produit que nous lançons maintenant sur la plateforme Mi Credit. Nous espérons que cela sera mis en ligne dans quelques semaines. Dans la première phase, nous n’accepterions que l’or physique comme garantie, mais plus tard, au fur et à mesure de l’adoption par les consommateurs, nous étendrions également cela pour inclure l’or numérique.

EF : En quoi votre produit d’assurance est-il unique? Couvre-t-il le COVID-19 ?

Ashish : Tout d’abord, nous n’avons absolument aucun plafonnement du loyer des chambres. La plupart des produits d’assurance maladie, même les assurances d’entreprise, sont généralement plafonnés en fonction de la couverture que vous avez souscrite. Pendant la pandémie, nous avons réalisé que les loyers des chambres ont soudainement augmenté et nous voulons nous assurer que personne ne soit privé de bons services de santé. La plupart des produits plafonnent également les maladies préexistantes à quatre ans, ce qui signifie que pendant quatre ans, ces maladies préexistantes ne sont pas couvertes. Notre produit est livré avec un PD de 2 ans. Enfin, l’ensemble du processus prend moins de 3 minutes. Nous nous sommes associés à ICICI Lombard pour cela.

Parallèlement, nous lançons également la cyber-assurance, toujours en partenariat avec ICICI Lombard, à des tarifs forfaitaires que vous pouvez réclamer ‘n’ fois jusqu’à épuisement du montant total de la couverture.

EF : Combien de partenaires avez-vous intégré jusqu’à présent ? Quelle est la part des revenus ?

Ashish : Compte tenu du type d’expérience client que nous souhaitons offrir, nous sommes très prudents vis-à-vis des entités avec lesquelles nous nous associons. Si vous voyez, il y a un grand saut en termes de nombre de partenaires ou de type de partenaires que nous avions plus tôt lorsque nous avons commencé par rapport à maintenant. Axis Bank est un ajout. Stashfin est un ajout. IDFC Bank est un autre grand nom que nous avons ajouté. Il y a quelques autres noms qui vont vivre au moment où nous parlons. Le nombre total de partenariats que nous avions auparavant était d’environ 7 ou 8 qui sont passés à 15. C’est juste que ceux-ci sont encore en phase d’intégration. Nous serons prudents quant aux partenaires avec lesquels nous nous associons afin de livrer le bon produit. En fait, le résultat est qu’aujourd’hui, sur notre plate-forme, vous obtenez un prêt à un taux d’intérêt aussi bas que 10,5%.

Chaque partenariat a une construction complètement différente. Nous permettons un parcours de bout en bout pour le consommateur. Un certain pourcentage de dispersion est ce que nous gagnons en tant que frais, mais la construction diffère d’un partenaire à l’autre.

EF : Quelle est votre position en matière de confidentialité étant donné que de nombreux mouvements de données personnelles vont et viennent dans tout cela ?

Ashish : Nous sommes paranoïaques à propos de la confidentialité des données. Même si nous couvrons fondamentalement la longueur et l’étendue des services, toutes les informations sur les clients restent très privées et liées au cas d’utilisation particulier. Nous respectons toutes les réglementations. Toutes les informations que nous collectons auprès des clients afin d’évaluer la possibilité du crédit, leur sont explicitement mentionnées, sont stockées sous forme cryptée à l’intérieur du pays sur les serveurs AWS. De plus, le partenariat de bout en bout que nous avons avec tous les prêteurs garantit que nous avons suffisamment et plus de freins et contrepoids disponibles dans le système. Notre objectif a toujours été de nous assurer que nous utilisons la technologie de manière à offrir une expérience transparente au consommateur, cela ne signifie pas que nous devons disposer de plus d’informations.

