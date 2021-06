Exclusif: des photos divulguées montrent le premier ordinateur portable de BBK Electronics, le Realme Book

in

TL;DR

Android Authority a obtenu des photos exclusives du premier ordinateur portable de BBK Electronics – la société mère de OnePlus, Oppo et autres. L’ordinateur portable comportera un écran au format 3:2 et un design fortement inspiré des MacBook d’Apple. L’ordinateur portable a été récemment taquiné sur Twitter par le PDG de Realme pour l’Inde et l’Europe.

Android Authority a obtenu des images d’un prototype de l’ordinateur portable Realme Book. Bien que nous n’ayons vu qu’un aperçu de cet ordinateur portable jusqu’à présent, ces photos donnent un bien meilleur aperçu de la conception et de la construction. Cette fuite exclusive confirme également le nom de l’ordinateur portable et le nom de la tablette Realme (plus de détails ci-dessous).

Voir également: Qui est BBK, le deuxième fabricant mondial de téléphones ?

BBK Electronics est la société mère de marques de smartphones comme OnePlus et Oppo. Au fil des ans, il est devenu une présence colossale dans l’espace des smartphones. Avec Realme, on se diversifie un peu. Nous avons vu Realme lancer une sous-marque à la sous-marque pour se développer dans l’écosystème domestique. Cet ordinateur portable Realme Book semble être une autre étape vers la diversification.

Le Realme Book aura un écran 3:2 et un design inspiré du MacBook

Realme n’est pas trop subtil à propos de l’inspiration MacBook. Le PDG de Realme pour l’Inde et l’Europe a récemment taquiné le Realme Book sur Twitter, donnant un petit aperçu du produit. Vous pouvez voir l’ordinateur portable sortir d’une enveloppe de bureau. Le gadget d’enveloppe de bureau fonctionne depuis la première révélation du MacBook Air en 2008. Steve Jobs a sorti le MacBook Air d’une enveloppe similaire lors de la révélation.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme nouvelle catégorie de produits a un message pour vous !

Pouvez-vous le décoder et deviner le nom du produit qui correspondra à votre #TechLife ? pic.twitter.com/PhPcvn0668 – Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) 9 juin 2021

Les photos montrent le corps en aluminium et les lunettes ultra-fines. Nous pouvons également voir des grilles de haut-parleurs doubles sous la carrosserie, ce qui signifie que des haut-parleurs stéréo seront à bord. Il s’agit clairement d’un ordinateur portable Windows, et compte tenu de l’historique des prix de Realme, nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit à un prix compétitif.

La grande différence ici semble être l’écran au format 3:2. La société est susceptible de commercialiser ce rapport hauteur/largeur d’écran comme le principal argument de vente de cet ordinateur portable, en plus des bords minces. Le chargement USB-C pourrait également être présent dans le Realme Book, bien que nous n’ayons pas encore de confirmation solide à ce sujet. Les fonctionnalités sont également susceptibles de varier en fonction des variantes de configuration publiées par Realme.

Fuite bonus : tablette Realme Pad

Nous n’avons malheureusement pas eu de photos de la prochaine tablette de Realme. Cependant, la photo ci-dessus signifie vraisemblablement que nous pouvons également nous attendre à ce qu’elle soit annoncée lors du lancement mondial de Realme GT 5G la semaine prochaine. Le peu que nous pouvons tirer de la photo comprend un design carré, un appareil photo ou deux à l’arrière et ce qui semble être une construction en métal.

Realme de BBK a une forte présence en Inde, parmi d’autres marchés comme la Chine, d’autres parties de l’Asie du Sud-Est et l’Europe. Il est peu probable que cet ordinateur portable ou cette tablette atteigne les côtes américaines. Cependant, nous savons que BBK réplique ses produits sous ses différentes sous-marques. Ainsi, nous pourrions un jour obtenir un ordinateur portable OnePlus ou une tablette Vivo.

La date exacte de sortie de l’ordinateur portable et de la tablette n’est pas encore connue, mais les photos ont clairement été prises sur le lieu du lancement du Realme GT 5G qui est prévu pour le 15 juin à 13h UTC+1 – si vous voulez regarder cet événement en direct, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube de Realme.