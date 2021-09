Exclusif : Envie de voir baisser les prix des voitures électriques ? Ne vous attendez pas à la parité des prix de sitôt

Ce n’est un secret pour personne, les voitures électriques coûtent plus cher que leurs homologues ICE (moteur à combustion interne) – mais payer un supplément pour une nouvelle technologie n’est pas nouveau.

Les tendances au fil des ans montrent que les prix baissent une fois qu’une nouvelle technologie atteint une échelle de masse – les premiers téléviseurs 4K étaient d’un prix astronomique, vous pouvez désormais en acheter un pour moins cher qu’un nouvel iPhone – ce qui le rend plus accessible aux consommateurs.

Ceux qui envisagent d’acheter un VE (véhicule électrique) comme prochaine voiture peuvent attendre une baisse de prix similaire, car nous voyons un afflux de nouveaux modèles entrer sur le marché de toutes les grandes marques automobiles.

Mais si vous attendez cette baisse de prix, vous attendez peut-être un bon moment.

TechRadar a demandé à Markus Schäfer, COO chez Mercedes-Benz, quand nous pouvions nous attendre à voir la parité des coûts entre les véhicules électriques et les véhicules électriques, et sa réponse pourrait décevoir ceux qui souhaitent se lancer dans un véhicule électrique dans un proche avenir.

« Quand atteindrons-nous la parité des coûts des deux groupes motopropulseurs ? … Pas dans un avenir proche », nous a dit Schäfer. « Le groupe motopropulseur à batterie continuera à coûter quelques milliers d’euros de plus que l’ICE [equivalent model].”

Un “quelques milliers” est une estimation optimiste de la prime que vous payez actuellement pour une transmission électrifiée par rapport à une énergivore traditionnelle, avec plusieurs milliers de primes plus réalistes pour de nombreux modèles.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à voir une forme de parité ? “Je ne vois pas cela au milieu des années 20”, a expliqué Schäfer, “vers la fin de cette décennie, lorsque les batteries sont fabriquées à plus grande échelle et qu’il y a une nouvelle chimie, alors [the] le prix pourrait baisser.”

Cela signifie que nous attendrons peut-être jusqu’en 2030 pour voir les prix des voitures électriques atteindre la parité avec ce que nous avons l’habitude de payer pour les modèles à essence traditionnels.

Bien que cela puisse sembler loin – pour être juste, c’est le cas – si vous envisagez un véhicule électrique, vous devez également penser à plus long terme, sur l’ensemble de la propriété du véhicule, car cela peut toujours être moins cher.

Le long jeu

Bien que le coût initial / paiement mensuel d’une voiture électrique soit plus élevé, il existe des économies importantes en termes de carburant, surtout si vous parcourez beaucoup de kilomètres.

“Si vous regardez le coût total de possession, vous pouvez affirmer qu’un véhicule électrique a du sens, même sur de courtes distances”, a déclaré Schäfer.

Selon l’endroit où vous vivez et le prix que vous payez par kWh à la maison, vous pouvez recharger un VE pour beaucoup moins cher que de faire le plein de carburant.

Bien sûr, cela prend beaucoup plus de temps à charger, mais si vous pouvez laisser votre véhicule se recharger pendant la nuit et que vous ne faites pas plus de 100 miles par jour, ce n’est pas si gênant.

Schäfer estime qu’il faut faire davantage pour encourager les conducteurs à utiliser les véhicules électriques ; « le système a besoin d’incitations pour obtenir [electric cars] sur le marché de masse”.

À mesure que l’infrastructure de recharge s’améliore, avec plus de points de recharge dans tous les pays et l’augmentation continue des vitesses de recharge, l’anxiété liée à l’autonomie sera réduite et les consommateurs pourront se sentir à l’aise de payer plus cher au départ pour un VE, sachant qu’il y a des économies à réaliser sur la route.

Cependant, pour ceux qui ont un budget limité, le coût initial inférieur, la fiabilité du réseau de stations-service et le solide marché de l’occasion signifient que les véhicules ICE continueront d’être des propositions attrayantes au cours des cinq à dix prochaines années.