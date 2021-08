Exclusif: il s’avère que les rivaux MagSafe de Realme et Oppo sont la même chose

L’iPhone 12 a apporté avec lui le MagSafe d’Apple, une technologie qui vous permet de clipser magnétiquement des périphériques tels que des chargeurs et des portefeuilles. Début août, Realme a dévoilé MagDart, un équivalent pour ses propres téléphones, et quelques semaines plus tard, Oppo a présenté MagVOOC, un autre chargeur de téléphone magnétique.

Mais, il s’avère que MagDart et MagVOOC sont la même chose. Dans une déclaration à TechRadar, Oppo a confirmé “nous avons partagé notre technologie MagVOOC avec Realme”.

Cela donne l’impression qu’Oppo a développé la technologie et que Realme a développé sa propre version, mais nous avons contacté cette dernière société pour plus de clarté et mettrons à jour cet article lorsque nous aurons une réponse.

Les similitudes entre MagDart et MagVOOC ne sont pas aussi surprenantes qu’elles peuvent le paraître. Oppo et Realme appartiennent tous deux à BBK Electronics, un conglomérat technologique chinois, et bien que la relation exacte entre les subventions de BBK soit notoirement vague, certaines des marques (une liste qui comprend Vivo et OnePlus ainsi que Oppo et Realme) sont connues pour partager la technologie.

De plus, lorsque MagDart a été annoncé, Realme a confirmé à TechRadar : “La technologie que nous avons lancée est une norme, donc si les appareils d’autres sociétés s’y adaptent, elle peut également être utilisée”, indiquant clairement que les autres marques étaient libres d’utiliser MagDart.

Oppo suggérant qu’il a développé les aimants en premier ne correspond pas tout à fait à ce récit, cependant.

Dans la déclaration d’Oppo à TechRadar, il a poursuivi “Oppo est ouvert aux collaborations entre les industries pour construire conjointement un écosystème de charge flash VOOC, offrant une expérience de charge flash supérieure aux consommateurs du monde entier”, ce qui suggère certains des autres accessoires que Realme a dévoilés pour son charger MagDart pourrait fonctionner sur les téléphones Oppo, notamment les supports, les portefeuilles et les étuis.

Ni MagDart ni MagVOOC ne sont actuellement disponibles sur les téléphones que vous pouvez acheter – les deux ont été dévoilés en tant que concepts, qui feront probablement leur chemin vers les futurs téléphones Realme et Oppo dans un proche avenir. Jusque-là, nous ne pouvons pas dire si le Dart et le VOOC fonctionneront littéralement ensemble – mais d’après la déclaration d’Oppo, il semble très probable qu’ils le feront.