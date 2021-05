EXCLUSIF: Kevin Owens révèle ce que Vince McMahon et Triple H lui ont dit à propos de son premier règne en tant que champion du monde

Remarquablement, Kevin Owens n’a eu qu’un seul titre mondial à la WWE.

L’ancien champion NXT a eu un impact instantané sur la liste principale après avoir été appelé en 2015 et en août 2016, il était le champion universel.

Kevin Owens à l’époque où il était champion universel

La blessure de Finn Balor a fourni une fenêtre d’opportunité, mais Owens a pris le ballon et a couru avec lui du mieux qu’il pouvait. Il a également développé une amitié brûlante avec Chris Jericho pendant cette période, ce qui a fait de lui le meilleur acteur de la série.

En février 2017, le règne d’Owens était terminé et il a connu sa disparition via une perte rapide contre un Goldberg de retour.

Owens n’a pas vraiment touché la scène du titre mondial depuis, mais lorsqu’il a parlé à talkSPORT cette semaine, il a admis qu’il aimerait remettre les pendules à l’heure avec une deuxième victoire pour le titre.

Mais pas à cause de la fin de son premier règne, plus encore à cause de la façon dont il n’a pas pu en profiter la première fois.

«Je me fiche de la façon dont cela s’est terminé», a affirmé Owens. «Ça s’est terminé comme ça s’est terminé et ils doivent tous finir à un moment donné. Au moins, cela s’est terminé pour une raison.

Kevin Owens et Goldberg ont eu une brève querelle qui a emporté le titre Universal à Owens

«Il y avait une raison pour que cela se termine au-delà du« hé, Owens ne fait pas du bon travail ». Parce que ce n’était pas le cas.

«La question de savoir si cela aurait dû se terminer de cette façon ou non est une autre discussion.

«Ce que je veux dire le plus quand je parle du fait que j’aimerais avoir un autre titre universel pour faire les choses correctement, c’est pour moi. Mon état d’esprit a beaucoup changé depuis que je suis championne et à l’époque je n’avais pas pris le temps d’en profiter.

«J’étais trop concentré pour essayer de faire du bien, de l’améliorer, de le rendre aussi bon que possible et je n’ai vraiment, vraiment pas aimé ça comme j’aurais dû», a admis Owens.

Plusieurs personnes autour d’Owens l’ont alerté sur le fait qu’il n’embrassait pas et n’aimait pas être champion comme il le devrait, même Vince McMahon lui-même offrant des commentaires.

Triple H a aidé Owens à devenir le champion

«Ma femme a contribué à me faire comprendre cela. Mes parents aussi, même des gars comme Shawn Michaels, Triple H et même Vince McMahon lui-même, ils m’ont tous dit que j’avais l’impression que j’avais oublié d’apprécier cette partie des choses et que si vous n’allez pas aimer être le champion, alors qu’allez-vous apprécier dans cette industrie?

«J’adorerais pouvoir y retourner pour pouvoir en profiter correctement, mais nous verrons. Tout ce que je peux faire, c’est faire de mon mieux pour rester dans cette histoire et j’espère pouvoir la reprendre à Roman ou à quelqu’un d’autre à l’avenir.

