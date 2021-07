Oppo Reno 6 Pro

Dans une mer de matériel banalisé où chaque marque veut tout vous jeter sauf l’évier de cuisine, Oppo prend la route la moins empruntée. La distinction d’un point de vue matériel devient déjà assez dénuée de sens, pense-t-il. Le récit dans l’industrie des smartphones ne peut plus se limiter à la vitesse et au nombre de mégapixels. Le logiciel est la clé. C’est pourquoi, il investit “profondément” dans la façon dont ColorOS – qui est le système d’exploitation qui pilote ses téléphones – est construit, aujourd’hui et à l’avenir.

« Il n’y a qu’une quantité limitée d’innovations matérielles que l’on peut conduire, et donc pour nous, l’accent est vraiment mis sur la fourniture d’une expérience vidéographique exceptionnelle, puis sur la garantie que les mises à niveau que nous effectuons et les innovations que nous construisons autour de notre logiciel, qui est ColorOS, permet aux consommateurs de vivre une expérience sans précédent », a déclaré Damyant Singh Khanoria, directeur marketing d’Oppo India, à Financial Express Online.

Khanoria nous fait découvrir les détails de la série Reno 6 récemment lancée, mettant en évidence ses prouesses vidéo avec une « première vidéo de portrait Bokeh Flare de l’industrie » et des « effets cinématiques de fusée bokeh dans les portraits ».

« Si vous regardez la vidéo de portrait Bokeh Flare, il s’agit d’une fonctionnalité pilotée par ColorOS. Bien sûr, le matériel a un rôle, comme si vous n’aviez pas le matériel approprié, cela ne fonctionnera évidemment pas, mais la sauce secrète sera vraiment le système d’exploitation dans le temps à venir. C’est ce que nous pensons être l’avenir. C’est ce qui va distinguer comment une marque va se démarquer des autres.

ColorOS sera un différenciateur “massif” pour Oppo dans les jours à venir, bien que Khanoria l’admette, il y a un long chemin à parcourir pour vraiment l’établir en tant que système d’exploitation distinct et très performant.

« La quantité de travail nécessaire au système d’exploitation, le nombre de choses qu’il est capable de faire et l’échelle de différenciation que nous pouvons conduire avec ColorOS en tant que marque, nous ne lui avons pas encore rendu (complètement) justice », dit-il, ajoutant « vous en verrez beaucoup plus autour de ColorOS dans les mois et les années à venir. C’est une grande priorité pour nous.

Au fil du temps, l’histoire du Reno – maintenant une série florissante de smartphones – est devenue une histoire de raffinements subtils. Ceux qui peuvent sembler itératifs à première vue, mais contribuent grandement à améliorer l’expérience utilisateur. Le design est son autre proposition unique.

« Plus de 20 brevets ont été déposés dans la fabrication du Reno Glow 2.0 (vu sur la série Reno 6). Du point de vue de la conception, nous sommes extrêmement fiers du savoir-faire qui est entré dans le produit.

Stratégie produit de la série Reno

Pour Oppo, la série Reno visait à s’établir dans le segment de prix 30-40k. Le prix de Reno 6 Pro India est de Rs 39 999. Ceci est pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version 8 Go/128 Go du Reno 5 Pro coûte Rs 35 990 au lancement. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas vu de Reno 5 Pro Plus en Inde. C’est la raison pour laquelle le Reno 6 Pro Plus ne vient pas non plus en Inde.

« Au moment où vous dépassez Rs 40 000, la taille relative du segment et le nombre de concurrents qui y existent augmentent considérablement. Donc, pour nous à l’heure actuelle, nous pensons que nous avons une réelle opportunité de dominer le segment de prix 30-40k et c’est ce sur quoi nous nous concentrons vraiment », dit Khanoria, bien qu’il s’empresse d’ajouter cela, « sur une période, alors que nous approfondissons vraiment notre part de marché dans ce segment, nous penserons à acheter plus d’appareils.

À l’heure actuelle, il s’agit de dominer un segment sur lequel il s’est concentré avant de s’étendre sur plusieurs appareils différents.

Aspirant à être le numéro un

La pandémie a fait des smartphones un produit indispensable. On ne soulignera jamais assez leur utilité. Mais bien que ce soit une bonne nouvelle pour les fabricants de smartphones comme Oppo, il doit relever des défis plus importants. Sa stratégie omnicanale est actuellement sur « boosters », dit Khanoria. Le hors ligne a longtemps été son point fort, maintenant, il double sa collaboration avec ses partenaires de commerce électronique (y compris du point de vue marketing). Il a mis en place son propre jeu de commerce électronique avec la boutique en ligne Oppo.

« Nous ciblons près de 50 % de nos ventes globales de commerce électronique via des plateformes comme Flipkart et Amazon. Il y a une réelle aspiration à faire du business via les plateformes e-commerce.

Avec Flipkart, par exemple, Oppo propose ses appareils via des mises à niveau intelligentes, de sorte qu’un acheteur n’a besoin de payer que 70% de la valeur d’un produit au début, puis de payer le solde 30% après un an.

« Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles façons de faire des affaires, de nouvelles façons d’atteindre les consommateurs et de simplement réarticuler comment nous faisons, ce que nous faisons. Nous avons une détermination assez forte quant à la façon dont nous allons aborder les trois ou quatre prochaines années », ajoute-t-il.

L’objectif est de devenir à terme la première marque de smartphones en Inde. Xiaomi détient actuellement le titre.

“Nous sommes ici pour vraiment gagner en tant qu’entreprise, en tant que marque, et je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons investi autant que nous l’avons fait.”

En parlant de rivaux – en particulier Xiaomi – qui ont récemment commencé à explorer l’espace du style de vie, Khanoria dit, « nous ne pouvons pas être distraits par ce que font les concurrents parce que leurs vérités et leur philosophie de pourquoi ils font ce qu’ils font sont là. Notre vérité est de créer des produits qui aident l’humanité ou inspirent l’humanité à utiliser la technologie de manière significative. »

Oppo est sur la bonne voie, dit Khanoria. Presque tous les produits qu’il a lancés jusqu’à présent ont reçu une réponse positive. La série Reno 6 a enregistré une augmentation de 178% le premier jour des ventes par rapport au Reno 5, qui a été lancé en janvier.

« Tout cela nous donne un fort sentiment de foi dans notre histoire indienne et nous croyons que nous faisons les bonnes choses. Si nous gardons les consommateurs au centre de la façon dont nous prenons des décisions et que nous continuons à créer les produits incroyables que nous avons créés, ce Saint Graal d’être les meilleurs de l’industrie sera très bientôt le nôtre.

L’histoire d’Oppo Inde

Khanoria attribue le succès d’Oppo en Inde à un réseau de vente solide, à une plate-forme de marketing distincte, à une fabrication et à une R&D transparentes et à tout mettre en œuvre dans chacune de ces initiatives stratégiques clés.

La marque a une présence hors ligne importante avec plus de 180 magasins exclusifs, 60 000 points de vente et quatre magasins phares à Bangalore, Hyderabad, Chennai et Ahmedabad. Elle compte plus de 500 centres de services exclusifs. Il possède son propre groupe d’assistance par chat sur WhatsApp pour résoudre les requêtes.

« Notre présence hors ligne est déjà assez importante. Si quoi que ce soit, nous allons probablement nous concentrer sur nos environnements d’achat exclusifs (à l’avenir). Ce sont des magasins de destination pour nos consommateurs, et je pense que c’est quelque chose que nous cherchons à amplifier dans les années à venir.

Les liens de célébrités d’Oppo n’ont pas besoin d’être présentés. De Bollywood au cricket, il est connu pour ses campagnes méticuleuses, ce qui, selon Khanoria, a “établi la marque Oppo comme une marque qui fait les choses différemment”.

Le troisième pilier, qui est la fabrication locale, est peut-être le plus pertinent. Oppo affirme fabriquer un smartphone toutes les trois secondes dans sa «superusine» de 110 acres à Noida. L’installation créée en 2016, fait partie de l’investissement de 2 200 crores de la marque dans le pays. Oppo a également engagé trois mille cinq cents crores dans le cluster de fabrication électronique.

Du point de vue de la R&D, il a établi l’un de ses plus grands centres de R&D en dehors de la Chine à Hyderabad, qui stimule l’innovation autour de sa technologie de caméra et aide ColorOS à émerger comme quelque chose qui peut être utile pour ses consommateurs en Inde. Oppo a en outre signé un protocole d’accord avec les gouvernements des États du Kerala et du Telangana.

« Donc, ce que nous cherchons vraiment à faire d’un point de vue fondamental est également de soutenir la communauté des start-ups, en leur fournissant l’infrastructure dont elles ont besoin pour créer et innover pour notre industrie. »

