Exclusif : “La paix aux frontières de l’Inde ne durera pas longtemps si…” – Ex-diplomate du bourbier de Kaboul à New Delhi

Le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid s’entretient avec l’unité militaire Badri 313 à l’aéroport de Kaboul en Afghanistan le 31 août. (photo .)

L’Afghanistan est redevenu le “cimetière des empires” lorsque le C-17 Globemaster s’est envolé de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, emportant le tout dernier soldat américain le 30 août à minuit. Ce dernier vol a mis fin à la “guerre la plus longue” de l’Amérique. L’Afghanistan étant entièrement sous le contrôle des talibans, la puissance mondiale discute beaucoup de la manière dont le forum mondial doit comprendre et aborder la crise afghane. L’Inde, l’une des puissances régionales, a de gros enjeux face à la situation actuelle à Kaboul. Comme d’autres, l’Inde surveille également de près pour voir si le «cimetière des empires» deviendrait le premier exportateur de terroristes dans le monde. Tout changement dans l’équation de la sécurité à Kaboul aura un impact direct sur New Delhi.

Pour examiner la future feuille de route et comprendre le casse-tête afghan, Huma Siddiqui de Financial Express Online s’est entretenu avec l’ambassadeur à la retraite Anil Trigunayat. Expert de l’Asie occidentale, Trigunayat a été ambassadeur auprès du Royaume hachémite de Jordanie, de Libye et de Malte.

Regardez l’interview en entier ici

Que se passe-t-il après le 31 août ?

Interrogé sur l’inquiétude immédiate concernant la crise à Kaboul, l’ancien diplomate a déclaré que “ce sera plus ou moins la même chose”. L’ambassadeur a également déclaré que « les Américains ont laissé un vide complet en ce qui concerne l’environnement de sécurité. Il n’y avait pas de plan B à part la sortie.

Et les talibans 2.0 ?

Parlant de l’atmosphère intérieure en Afghanistan, l’ambassadeur Trigunayat a déclaré que le principal problème serait entre les talibans, al-Qaïda et ISIS-Khorasan. La question clé, selon le diplomate, concerne la «philosophie». Il dit que même si les talibans examinent strictement la situation en Afghanistan, « ils ne cherchent pas à sortir ». Alors qu’al-Qaïda et ISIS-K ont une « ambition mondiale ».

La dynamique à Kaboul affectera-t-elle la paix aux frontières indiennes ?

« Nous avons un peu de paix à nos frontières en ce moment. Mais cela ne durera pas trop longtemps si les groupes basés à Pak qui ont été envoyés de l’autre côté de la frontière en Afghanistan sont autorisés à revenir. Parce que ces groupes peuvent créer un problème à la frontière indienne.

Que doit faire l’Inde ?

L’approche d’attente et de surveillance est bonne. L’approche secrète est très bonne, a déclaré l’ex-diplomate. Il a également ajouté que l’Inde devrait travailler intensivement sur l’aide humanitaire à l’Afghanistan chaque fois que la situation deviendrait plus propice.

